Публикация является продолжением моей статьи "Реституция Крессов" и направлена на повышение экономической грамотности читателей. Во времена писания «Капитала» орудиями производства были производственные машины и люди, сейчас главным орудием производства является капитал, причём цифровой. Главным инструментом производства компьютер. Во времена «Капитала», общества можно было разделить на феодальные, капиталистические, рабовладельческие, по типу использовании в нем рабочей силы. Если мы используем в производстве капитал, комп. программы, логистику и сложные машины то наши общественные градации не описать классическими понятиями. . По тексту я постараюсь показать, что общественное устройство развитых стран стремится к федеральному протекционизму. Т.е. общенациональному контролю и детальным протекциям в движении капитала.

Главной формой и базой любого производства и обеспечения являются кредит или выплата по названной причине, например зарплата. Размер максимального кредита отпускаемого обществом личности или корпорации мало зависит от реального вклада вносимого личностью или корпорацией. Частная инициатива в наше время полностью уравновешена общественным характером производства. Работа индикаторов собственности напоминает работу музыкантов. Эти органы стучат по индивидуальным ёмкостям, по гулу тары определяя, сколько можно в них отлить из общественной цистерны. В это время за микшером системы фиксируют объём и характер долга Утверждение, что общественная польза от деятельности предпринимателя или корпорации ограниченно зависит от их усилий, доказывается экономической целесообразностью кредита, процент которого не должен превышать 20. Т.е. сколь усердно бы ни трудился предприниматель, он не отобьет даже за год кредит больше 20 процентов, не прибавит обществу даже 20 процентов за год от результатов своей деятельности. Если корпорация будет недоплачивать рабочим или воровать ресурсы, то она будет причиной общественного дефицита. Фермер может продавать зерно за границу и отобьёт грабительские кредиты банка, и при этом ещё и прибыль получит. Но если таких фермеров станет много, то закупщики внутри страны не смогут найти дешевое зерно, не отобьют свои кредиты и создадут дефицит провизии в стране.

Многие виды общественной деятельности требуют беспроцентных вложений, выплат, либо кредитов под три процента в региональные бюджеты. В целом формируется федеральный бюджет, казначейство для его исполнения, правительство для проекта, дума для принятия. В Центробанке и главных коммерческих банках на счетах, в движении находится бюджет страны и бюджеты регионов.

Центральным элементом системы хранения бюджета РФ является Федеральное казначейство, через сеть федеральных органов казначейство осуществляет распределение и контроль движения бюджетных средств, Основная часть бюджетных средств хранится в Центробанке, а коммерческие банки выполняют только операционные функции. Электронная система управления бюджетными средствами представляет сложный программный комплекс с несколькими уровнями защиты. Количество казначейских счетов более 1200, доля электронных операций 99 проц. Состояние, когда общество значительную часть своего общего капитала использует без процентов через бюджетное финансирование, тоже является федеральным протекционизмом в пользу общественного интереса. Но и внутри этого интереса наблюдаются общественные протекции.

Бюджет РФ в 24 году составлялся на 37 трл. р К уровню 23 года рост на 22 проц. Рост обусловлен наращивание оборонных расходов, вместе с затратами на силовые ведомства они стремятся к 15 трл. К уровню 22 года расходы на оборону выросли на 70 проц. Эта специфика ещё один пример федерального протекционизма. Федерация в определённый момент должна тратить до половины бюджета на оборону. При этом страна обещала выполнить свои обязательства перед гражданами. Сохраняется внимание общественного интереса в отношении к частному бизнесу, что практически выражается в изменении налогов и ключевой ставки Центробанка. В Минфине заявляли что социальные расходы вместе с затратами на ЖКХ в 24 году превзойдут расходы на оборону и составят 12 тр. р. Размер субсидий ЖКХ на 1 тр. р. тоже показывает федеральный протекционизм, т.к. по идее ЖКХ занимаются управляющие коммерческие компании. Понятно, что без государственной протекции наши платёжки на ЖКУ были бы совсем другими.

Феодальное, капиталистическое, социалистические общества Сов. Союза и Китая отличаются от современного нам общества разными протекциями. При капитализме бизнесу, при социализме активному принуждению к общественно полезному труду, теперь в РФ социальными протекциями в виде пособий всех уровней, льготных кредитов людям, имитирующим деловую активность, а затем к процедуре банкротства.

Минфин инициирует донастройку законодательства в нефтегазовой сфере, проще говоря, налоговая нагрузка на нефтяников и газовиков возрастает. Думаю, что Минфин не забывает проводить такие же апгрейды в других добывающих отраслях. По существу, стране негде собрать дополнительные средства в бюджет, кроме как с добывающих отраслей. Эти отрасли являются единственными предприятиями, которые могут отбить кредиты выше 20 процентов и ещё получить прибыль облагаемую налогом. Однако их продуктивность является иллюзией т.к. добывающие компании берут из недр бесплатное сырье, а недра страны при их работе скудеют. Эти компании тянут за собой шлейф общественного долга для будущих поколений граждан РФ. И у РФ, и мира в целом нет иных источников получения высокой долгосрочной прибыли кроме разработки недр, использования природных ресурсов.

Из-за абсолютной перспективы получения высокой (более 50 проц.) прибыли только от использования природных ресурсов, я предлагаю капитализировать не добывающие предприятия, а сами ресурсы. Стоимость ресурсов много выше стоимости предприятий, и капитал аукционный или банковский от их капитализации будет во много раз больше стоимости предприятий. Очевидно, что такая капитализация здесь повысит цены на ресурсы во всём мире, уменьшит доходы и налоги добывающих компаний, но зато в перспективе создаст капитал и акционеров с возможностями кратно увеличить расходы на защиту наших природных ресурсов от другой части мира, серьёзно заинтересованного в их присвоении.

Роль регулятора и накопителя нового капитала может взять на себя ЦБ, и она для него в новинку не будет. Одной из причин высокой ключевой ставки является стремление ЦБ сдерживать инфляцию, т.к. инфляция, в том числе, обесценивает и капиталы банка и капитал бюджета, а привлечённые капиталы Центробанка в 24 году составили 70 трл. р. Валовой продукт РФ составил 200 трл. р, он вырос на 4 проц. но уменьшился на 10 за счёт инфляции в абсолютной величине. Если золото лежит в хранилищах ЦБ, то его цена зависит от мировых цен на золото. Но если золото и другие ценности находятся в земле, то их стоимость не зависят от ситуативных мировых цен, всегда имея тенденцию к росту выше любой инфляции. Также этот ресурс невозможно утратить при Ч.П. и форс-мажорах. Наличие такого защищенного от разных напастей ресурса упрочит работу ЦБ.

Год основания ЦБ России 1860, основатель император Александр. Знаменательно, что через год крепостное право отменили, начали работать капиталы родины. В 2015 году в России появилась платёжная система Мир, которая не зависима от работы аналогичных зарубежных систем.

ЦБ занимается эмиссией денег и регулирует ключевую ставку, под которую даёт капиталы коммерческим банкам. Все ком. банки находятся в подчинении ЦБ. Он не считается коммерческой организацией, распоряжается имуществом, которое находится в федеральной собственности. Однако ЦБ как брокер заинтересован в движении капитала. На официальном сайте он обозначен как особый публично–правовой институт. В этой связи его руководители являются чиновниками и финансовыми советниками правительства РФ. Осуществляют финансовую политику правительства РФ.

Регулятор контролирует уровень инфляции, деятельность коммерческих банков, осуществляет эмиссию денег, занимается развитием финансового рынка, даёт деньги под процент коммерческим банкам, управляет ЗВФ РФ. Повышает финансовую грамотность населения. Руководитель ЦБ получает зарплату в рублях около 40 мл. р. в год.

Как мы смогли увидеть, главные финансы страны находятся в управлении чиновников, мотиватором деятельности которых является карьерный рост. Их материальное поощрение это общественная прерогатива.

Для активной экономической политики стране требуется наличие крупных бизнесменов в разных отраслях экономики, доходы которых зависят от прибыли предприятий. Так Сбербанк на 51 процент государственный и на 49 процентов частный. Политическая система, привязанная к верстке и утверждению бюджета, формирует четырёх партийную систему социального протекционизма, с нюансами, не меняющими их общую социальную направленность. Лоббирование интересов бизнеса идет со стороны ЕР, которая и определяет интенсивность этой протекции. Государство изначально в попытке обезопасить добывающие компании от санкций США передало их акции крупным мировым игрокам, но в настоящий момент эта мера мало помогает. Уже ограничена деятельность Роснефти, в которой только одна акция принадлежит государству.

Бюджет РФ формируется от поступлений добывающих компаний, так в 24 году нефтегазовые компании дали в бюджет 26 трл. р. при его размере 37 трл. р. Оборот частного Норникеля в 24 году составил 1 трл. его налоговые выплаты не раскрываются. Общая же картина ясна, пополнять бюджет страны может только добывающая сфера, переработка прибавляет незначительно. Сейчас главная федеральная протекция состоит в увеличении расходов. В росте расходов на социальные нужды, на оборону и росте расходов минерального ресурса страны. Если ресурс капитализировать, то его акционеры граждане РФ будут получать гарантированные проценты от акций ресурса, также и зарубежные акционеры. Из-за общей мировой инфляции и открытия новых месторождений этот капитал не будет уменьшаться в цене, а только увеличиваться.

Так, например, главный капитал США, её внешний долг сейчас составляет 40 трл. долларов и имеет тенденцию к росту. Акционеры этого долга никогда в целом не смогут вернуть эти 40 трл. или 80 трл. через 20 лет, но всегда будут получать процент прибыли от аккумулированных в долге средств. Если мы сейчас не создадим капитал минерального ресурса в РФ, то помимо отсутствия национальной валюты, наши суверенные капиталы всегда будут перетекать в долги США, Евросоюза, Японии, иногда сразу сотнями миллиардов долларов, как недавно произошло с ЗВФ РФ. Создание капитала минерального, природного ресурса РФ не будет противоречить мировой идее зелёной энергетики, ограничения выбросов парниковых газов и создаст прецедент мировой идеологии, когда суверенная страна остаётся открытой для использования своего ресурса, но под гос. контролем и экономно.