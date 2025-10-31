Ура? У нас появился «Буревестник», который с неба достанет врага в любой точке земного шара. Как писал Горький, «Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный». Что было слышно в крике предвестника Великой Революции? «То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы». РАДОСТЬ! Можно бы радоваться и нам: в море тоже есть управа на врага – Посейдон. В тысячу раз меньше ядерной подводной лодки, но жахнет не хуже любой субмарины. Экипажа там нет, как и в Буревестнике – беспилотник. Но даже при самом названии этого «насекомого» ничего кроме тревоги мы не испытываем. Летят в мирные города и веси Руси, влетают даже в окна домов подмосковных квартир. Только что получил СМС «Отбой беспилотной опасности в Костромской области».

Параллельно с Буревестником и Посейдоном в РФ появился шедевр искусства: сериал «Хроники русской революции». Не беспилотник, там мощная команда артистов. Сценарий написан Андреем Кончаловским и Еленой Киселёвой. Последнюю знаю только по фильму «Воздух», продюсер которого Константин Эрнст. Там лётчица не может стрелять в фашистов: люди же! Комплекс ликвидировал командир, заставив застрелить лошадь, боевую единицу РККА.

А вот Кончаловский – классик. Наград тьма тьмущая, в том числе Премия «Человек года» 2017 от Федерации еврейских общин России. В том же году Европейская медаль толерантности (ECTR), (Брюссель). А помните, как предатели опрокинули страну в самом начале девяностых? Это Кончаловский запечатлел в фильме «Курочка Ряба» в 1994 году. Комедия! Талантливое зубоскальство, издевательство над советскими людьми, попавшими в беду.

Производством сериала «Хроники…» занимались телеканал «Россия-1» и студия «Чёрно-белое кино». Инфраструктуру телевидения, как и всё настоящее, что ещё стоит, подобно Останкинской телебашне, создавал многоэтнический советский народ. Кому сегодня принадлежит, к примеру, Первый канал? Данных за 2025 год я не нашёл. А по данным на 2022 год, частными акционерами «Первого» были банк ВТБ, страховая компания «Согаз», «Национальная медиа-группа».

Премьера «исторического» сериала «Хроники русской революции» состоялась на телеканале «Россия», где генеральный Антон Златопольский, первый заместитель генерального директора ВГТРК. В состав этой вроде как государственной телевизионной и радиовещательной компании входят телеканалы, радиостанции и интернет-ресурсы. Командует этим хозяйством Олег Добродеев, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Возможно, что-нибудь получит и после «Хроник»… Ленин там какой-то полубандитский, вымогатель денег. Царь весьма симпатичен, как и его окружение. Жандармы, богатые люди, священнослужители, сладкие любовницы, сплошь картавые большевики. Народа ни в одной из 16 серий нет! Это как в сегодняшнем хозяйстве Добродеева. Ни рядовых учителей, ни врачей, ни инженеров, не говоря о рабочих, крестьянах (фермерах?) близко нет. Таких, реально заслуженных людей, настоящих героев, как Владимир Боглаев — генеральный директор АО «Череповецкий литейно-механический завод», Сергей Серебряков, директор Петербургского тракторного завода, гендиректор ПАО «Кировский завод» и многих других боятся как огня.

«Песня о Буревестнике» — написана Максимом Горьким в марте 1901 года, в период нарастания революционных настроений в России. Народные массы не были аморфными, как это казалось Романовым. Массы неграмотных представляли собой простроенные в рамках определенных старообрядческих согласий организационные структуры, которые пронизывали низы общества вдоль и попрек. Из среды староверов и Максим Горький. Он сосредотачивается на взаимодействии с низами раскола, понимая, что именно здесь кроются потенциальные силы для борьбы с правящим режимом. История открытия на итальянском острове Капри школы для революционных пропагандистов из народа хорошо известна. Историк А. Пыжиков показал её суть. Горький готовил агитаторов для староверческого большинства из старообрядцев. Кадры для школы набирались, как правило, из регионов со сложившейся староверческой репутацией: Владимирской и Нижегородской губерний, из Лефортовского и Рогожского районов Москвы. Как установила полиция, в школе занимались некий крестьянин И. Панкратов с характерной кличкой Старовер, рабочий И. Казанец – с такой же кличкой, и еще один персонаж – с фамилией Староверов. Именно этим слушателям Горький адресовал лекции о русской душе и о роли староверия в русской истории. Горький считал, что Россия должна собственными силами освободиться от царизма, не дожидаясь Запада. Чем ближе к 1917 году, тем явственнее ощущались изменения в староверческой среде. Полицейские источники фиксировали, что в 1910 году, после провала вероисповедных законов, староверческая масса сильно полевела. Вместо либеральной идеологии старообрядческие низы проявляли интерес к радикальным рецептам, а именно к завладению землей и собственностью правящих сословий. О том, как протекал этот процесс, свидетельствует П.Н. Милюков. Лидер кадетов замечал: «Если бы представители правительства слышали этот язык, им должно было бы стать страшно, они поняли бы тогда, чем они шутят». Это 1915 год. Л.А. Тихомиров, один из лидеров тогдашнего оппозиционного движения, писал: «революционеры есть, они шевелятся, и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря». Это ещё 1896 год. Книги о перспективах марксизма уже выходили, выпускались листовки, по незначительности тиражей больше известные полиции, нежели пролетариату. Вот что названо «рябью». Буря зрела внутри Народа, независимо от марксизма. Немецкий учёный А. Гакстгаузен, призванный Романовыми выяснить, что там зреет в глубинах народных, после длительного путешествия по России писал: «Более того, в неприятии государства и церкви начинают просматриваться социалистические и коммунистические наклонности русского народа». В 1856 году этот учёный, лучший на тот момент эксперт Европы, предупредил царскую семью об экстремальной черте «по ту сторону которой уже революция». Большевиков ещё нет, Володя Ульянов родится только через 14 лет!

Ещё раз: «Песня о Буревестнике» появилась весной 1901 года, в канун подавленной Первой революции, которую потом назвали репетицией перед Великой Октябрьской. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике». Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает».

«Гагары» уже пачками рванули из России. Одних вице-премьеров, перебежавших в Израиль, больше, чем пальцев на руке. А разве Мишустину, русскому человеку не придётся ни за что отвечать? Великолепно отчитался перед Путиным, что нацпроекты выполняются. Но один квадратный метр дороги стоит 20 миллионов рублей! Рост ВВП? «Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает! В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют! Ветер воет... Гром грохочет...

— Буря! Скоро грянет буря!»

Любая аналогия условна и даже ущербна. Снизу, от народных масс, ничего не грянет. Староверы к моменту Революции сосредоточили в своих руках больше 60 процентов купеческого и промышленного капитала. По факту – народные деньги, а не германского генштаба. Контрреволюция 1991-93 годов исправила «ошибку»: у Народа ничего нет, идёт упорная зачистка отечественных предпринимателей. «Пена волн» кипит в высших эшелонах власти. Статью «измена Родине» отменить невозможно…

Ну, и о цифровизации, через которую Мишустин в своё время создал действительно лучшую в мире налоговую систему. 11 000 000 000 000. Что это? Рубли, которые по подсчетам дотошных экспертов украдены у государства через Министерство обороны только за время руководства этим ведомством Сергеем Шойгу. Подсчитано и число самолётов, дронов и так далее, которое можно было закупить на эти деньги. Но никто не считал, сколько ребят убито и покалечено за время СВО. Никто ещё не написал, что говорил Ким Чен Ын, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, матерям погибших воинов, когда под красными полотнищами «двухсотых» доставили на родину. За что головы сложили? За то, чтобы мощна олигархов как в РФ, так и в Украине стала толще? (Их богатство растет, факт измеряемый и доказанный). За то, чтобы Русских здесь и там стало меньше? Когда при СССР наши ребята воевали за пределами государства, они знали, за что: «хату покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». А эти за что? Кстати, о толстой мошне. «Хроники» Кончаловского проплатил олигарх Алишер Усманов. Остальные «станцевали»…

Помощь из Кореи - не просто дань за заслуги СССР в создании КНДР, но и надежда, что когда-то РФ снова превратится в Россию - оплот Справедливости.

Как разобраться, где свой, а где чужой? Где исток ненависти к Русским уже не только в Европе? Полагаю, что начало за пределами Руси. В 325 году в Никее состоялся Первый Вселенский Собор. Там при двух воздержавшихся священники рабовладельческого Рима признали Христа Богом. Арий, протестовавший против искажения учения Христа, перевёртывания Его с ног на голову, получил от одного из сатанистов по лицу, был выгнан с заседания, а потом сослан. Дальше пошло-поехало, дошло до Руси. Честными историками эпопея позорного Проекта «Москва – Третий Рим» описана достаточно подробно. Романовы и РПЦ внедрили уже натуральное рабовладение. А после реванша паразитов в 1991-93 годах, когда советский народ лишили Советской Родины, скрытое рабовладение достигло сейчас своего пика. Лучший раб тот, кто считает себя свободным!

…Делая упор на староверов в восстановлении Справедливости, указывая на этот исток Революции, я уподобляюсь еврею, пришедшему в ЗАГС менять фамилию.

- Так ты уже менял, в паспорте Петров! Зачем Иванов писать?

- А вдруг спросят, какая раньше была…

К чести староверов у них Христос Сын Божий, Царь Славы. Бог-Вседержитель един и никто не может занять Его место. А что было на Руси до Христа? Там же сотни тысяч лет славной истории!

Цифра 25 ни о чём не говорит, как и любая другая бездушная цифра. Иное дело – число. Это число истинно Православных богов на Руси ещё до Христа, до религий. В первом пантеоне 25 богов во главе с Ра. «Боги» пишу иногда с маленькой букв потому, что даже Ра – не верховный. Туда, в Космос, их 108, что строго связано с устройством Вселенной. В первом пантеоне, если смотреть на круг, как символ вечного земного цикла, каждому богу соответствует свой угол, если делить окружность на сектора. Всё это прекрасно описано у В.И. Говорова, гения-современника (мир ему). И каждый бог – это определённые вибрации, частоты, кроме которых в нашем мире ничего нет.

Мир невидимый – это волны высоких частот. Энергия жизни приходит только в волнах. Откуда фантастическая энергия советского народа, каковой не наблюдалось нигде и никогда? В первые пятилетки люди пели:

И радость поёт, не скончая,

И песня навстречу идёт,

И люди смеются, встречая,

И встречное солнце встаёт.

Как нам помогает Бог, чётко видно на происхождении Русского УРА. Славный Боевой Клич обычно связывают с понятием идущих в атаку солдат, когда этот Клич объединяет и придаёт им Воинский Дух, сметающий всех врагов и повергающий их в панику. Величина каждого угла Круга Жизни рассчитывается легко: 360 градусов нужно разделить на Число Бога. Ра - это 25, и мы получим 14,4 градуса. На фрагменте картины Васнецова, что у меня в начале, этот угол виден. Установлено, что оптимальный угол наклона тела при беге равен 14,4 градуса. Угол Бога Ра (от вертикальной и горизонтальной осей) - угол динамической устойчивости Системы. Этот Угол нашёл многократное подтверждение своего значения в самых разных проявлениях нашей жизни: науки, начиная от геометрии, изобразительного искусства и заканчивая Живой Природой. Особенно он понятен в аэродинамике. В иллюстрации к сказке не знающий законов аэродинамики Живописец написал, не ведая того, по интуиции, Угол Ра. Божественость в науке и Жизни заложена Творцом. В астрономическом справочнике можно увидеть таблицу сравнительных масс планет Солнечной системы. Земля имеет в ней значение 1. В названии планеты Уран мы тоже видим Русское Ура. Чему равна масса Урана? 14,4 от массы Земли. Кто и на основании чего так соразмерил и назвал планеты? Период обращения Юпитера вокруг Солнца – 12 земных лет. Разделим количество Православных Богoв на количество пантеонов: 108:9 = 12. Каждый Девятый Бог образует Единицу Счета, а всего этих единиц счёта у Русов 12. Умножив 12 на 12, получаем 144. Снова знакомое число – Десятикратное УРА! Это далеко не случайность – это Система! И ей пытается противостоять та система, паразитическая, о которой я писал в предыдущей статье? Кто тут сильней богохранимого Народа и самого Всевышнего?

УРА!

Эдуард Наипов,

Кострома