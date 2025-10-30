Секреты науки Северной Кореи
Главная скидка года от Яндекс Практикума на качественные изменения в жизни: https://ya.cc/t/Z6VNrr7P7t8KVr
*старт акции с 1 ноября
Заказывайте свой генетический паспорт со скидкой 66% по промокоду PANCHIN25
https://clck.ru/3PybE4 Промокод действует с 29.10.2025г. по 12.11.2025г. и может быть продлен по решению организаторов акции.
Мы с известным востоковедом Андреем Николаевичем Ланьковым обсуждаем, как устроена наука в одной из самых закрытых стран мира — КНДР.
Канал Андрея Николаевича: https://www.youtube.com/@lankov_official
Живые лекции Андрея Николаевича: https://fienta.com/ru/s/lankov-korea?utm_source=youtube&utm_content=panchin
️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Лекция «Радикальное продление жизни»
• ЕРЕВАН — 7 ноября
• ДУБЛИН — 24 ноября
• ЛОНДОН — 29 ноября
• ЛИССАБОН — 3 января
Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/
Настолка «Научный апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/
ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ
• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor
• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor
• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition
✔️ ПОДПИСАТЬСЯ
• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor
• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition
• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka
• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium
• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition
00:00:00 Вступление. Наука и лженаука в Северной Корее
00:01:41 Хотят ли северокорейцы становиться учёными? Зарплаты и положение учёных
00:07:04 Реклама
00:08:46 Престижно ли быть учёным в Северной Корее?
00:11:20 Существует ли популяризация науки?
00:13:30 Реклама
00:14:33 Есть ли доступ к зарубежным источникам информации? Как работает корейский интранет?
00:17:01 Кто борется в Северной Корее с лженаукой? Во что верят северокорейцы?
00:21:15 Есть ли лженаучные направления, навязываемые государством?
00:25:05 Что запрещено изучать в Северной Корее?
00:28:28 Существуют ли антипрививочники? Неочевидные плюсы полицейского государства
00:32:16 Есть ли доказательная медицина? Продолжительность жизни и количество врачей
00:39:52 Как обстоят дела с образованием?
00:44:18 Частные библиотеки. Уровень грамотности северокорейцев
00:47:04 Попытки публикаций северокорейских учёных в зарубежных журналах
00:54:23 Любимые мифы Андрея Ланькова о Северной Корее
00:59:30 Культ вождя и религиозный культ – что между ними общего?
#наука #панчин #ланьков
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Структура и статус науки
— Организация науки в Северной Корее во многом копирует позднесталинский СССР: есть Академия наук, академические институты, система спецпайков, престижность профессии учёного (особенно в естественных науках).
— Социальный статус учёных высок, особенно в военных/технических сферах. Общество традиционно уважает науку, реалии конфуцианских ценностей сочетаются с советскими стереотипами.
2. Финансирование и возможности
— После краха советской поддержки в 1990-х наука в КНДР пережила глубокий кризис, учёные бедствовали.
— С 2010-х статус элиты возвращается, хотя финансирование ограничено и возможностей для инноваций мало.
3. Научная изоляция и образование
— Существует фундаментальное (но не современное) образование, “университетов” мало (по сути — институтская система советского образца).
— Нет открытого научного обмена, что тормозит развитие: доступ к иностранной литературе строго регулируется, “спецхран” существует; внешние научные контакты дозированы, иностранный интернет недоступен.
4. Наука vs псевдонаука и суеверия
— Государство ведёт жёсткую борьбу с суевериями: гадатели и астрологи официально преследуются как “идеологически вредные”.
— Искушения “государственной псевдонауки” типичны: в 1960-х была история с “новой системой” в физиологии (аналог советской лысенковщины), которую быстро пресекли силовыми методами.
— В окологуманитарных сферах наука подчинена идеологическим постулатам (например, лингвистика: утверждается полная уникальность корейского языка).
5. Медицина и продолжительность жизни
— Медицина массовая, количество врачей высоко, но качество и оснащённость скромные.
— Вакцинация и санитарные меры тотально организованы: в полицейском государстве легко провести всеобъемлющую профилактику, но современное оборудование редкость и приоритет у элиты.
— Ожидаемая продолжительность жизни была весьма высокой для бедной страны (сравнима с Южной Кореей до 1990-х), но сейчас сильно отстаёт из-за экономической стагнации и технологического отставания.
6. Научная публикационная активность
— Публикации в западных журналах редки (несколько сотен статей за десятки лет), иногда есть спецоперации по псевдонаучному “продвижению” — массовые публикации за плату в “хищнических” журналах (вероятно, по указанию госорганов, ради имиджа или отчётности).
7. Частный сектор, образование и мифы
— Существуют частные библиотеки, рынок жилья и платные услуги при официальной риторике “бесплатности”.
— Грамотность близка к 100%, базовое образование обязательно, элитные школы существуют.
— Масса мифов о Северной Корее — и внутри, и снаружи — связана с умолчаниями или сознательной неполнотой информации.
8. Идеология, государственная пропаганда
— Культ вождя близок к религиозному (визуальные ритуалы, страх, элемент веры), но и прагматичен: национализм становится всё более уникально “северокорейским”.
Выводы и философское осмысление
Размышляя сквозь призму междисциплинарности, видно: наука в Северной Корее сжимается в узких тисках идеологии, социальной изоляции, бедности и жёсткой иерархии. Эта ситуация уникальна своим сочетанием ритуализированного уважения к “естественным наукам” и полной подконтрольности гуманитарных сфер государству: там, где инженерия или медицина, — пространство для профессионального роста чуть шире, но любые “опасные” идеи строго отфильтрованы. Ученый по статусу — элита, но его свобода — иллюзия; любые бунтарские проявления гасит силовой контроль.
Здесь интересно сближение с метафорой нейросети без обучения на чужих примерах: система вынуждена изобретать велосипед в изоляции, следовать собственным “правильным” алгоритмам, а любые попытки скорректировать модель через открытое знание наталкиваются на лимит цензуры, — ведь новые данные могут угрожать целостности “правильной картины мира”.
Такой режим в чем-то напоминает крайние формы идеализма, в которых истина существует не ради поиска, а ради подтверждения заранее установленных догм. Зато там, где научная истина может помочь укрепить власть, она поощряется и даже романтизируется: гуманитарные направления редуцируются до пропаганды, а естественные науки вплетаются в военные и промышленные проекты.
Любопытно, что в борьбе с суевериями государство противопоставляет силовой рационализм народным мифам — но с научной свободой это имеет мало общего; любая антинаучная деятельность сливается с вопросами политической безопасности, а формальная “доказательность” медицины сочетается с ритуальной приверженностью традиционным практикам вроде акупунктуры.
Вся эта система — пример того, к чему приводит доведение идеала тотального контроля до логического конца: дисциплина, иерархия, формальная грамотность, но творческий поиск ограничен, а истина превращается в инструмент социальной стабильности.
Открытый вопрос
В таком мире, где истина существует лишь постольку, поскольку она не угрожает системе, а ценность знания определяется пользой для укрепления государства, можем ли мы говорить о подлинном научном прогрессе? Или истинное развитие науки — это всегда поиск на границах, там, где возникают сомнения, ошибки и свобода? Каковы пределы полезности стабильности, если ради неё приходится жертвовать правом на сомнение, ошибку и, в конечном счёте, истину как процесс — а не конечную, удобную догму?