Мы с известным востоковедом Андреем Николаевичем Ланьковым обсуждаем, как устроена наука в одной из самых закрытых стран мира — КНДР.

00:00:00 Вступление. Наука и лженаука в Северной Корее

00:01:41 Хотят ли северокорейцы становиться учёными? Зарплаты и положение учёных

00:08:46 Престижно ли быть учёным в Северной Корее?

00:11:20 Существует ли популяризация науки?

00:14:33 Есть ли доступ к зарубежным источникам информации? Как работает корейский интранет?

00:17:01 Кто борется в Северной Корее с лженаукой? Во что верят северокорейцы?

00:21:15 Есть ли лженаучные направления, навязываемые государством?

00:25:05 Что запрещено изучать в Северной Корее?

00:28:28 Существуют ли антипрививочники? Неочевидные плюсы полицейского государства

00:32:16 Есть ли доказательная медицина? Продолжительность жизни и количество врачей

00:39:52 Как обстоят дела с образованием?

00:44:18 Частные библиотеки. Уровень грамотности северокорейцев

00:47:04 Попытки публикаций северокорейских учёных в зарубежных журналах

00:54:23 Любимые мифы Андрея Ланькова о Северной Корее

00:59:30 Культ вождя и религиозный культ – что между ними общего?

