Интервью с Владимиром Веленовичем Шигиным — капитаном 1-го ранга и автором семитомника «Большая игра». Две сотни лет соперничества России и Британии: от «игры теней» и картографических секретов до афганского полуфинала, роли РГО, школы Пржевальского и забытых героев Туркестана. Почему понимать ту стратегию важно сейчас

00:00 Пролог и представление гостя

00:39 Что такое «Большая игра»: термин Коннолли → Киплинг, русский аналог

02:03 Формат противостояния: разведки, дипломаты, политики

02:28 Задачи автора: вернуть имена и показать механику конфликта

03:50 «Пока живы — игра продолжается»: тезисы о выводах из истории

05:03 30 лет полевых и архивных поисков: КЗ, KG, РФ; как собирался массив

06:19 Рамки «классики»: от Петра I до Конвенции 1907 г. и Тибета

07:20 Герои цикла: Черняев, Перовский, Семёнов-Тянь-Шанский, Пржевальский

10:23 Не только военные: Лонд. и Королевское геогр. общества vs РГО

12:14 Зачем секретить открытия: перевалы, тракты, водные узлы

13:06 Русский юг vs британский север Индии; три ханства и Афганистан

14:52 Личные «открытия»: масштаб Пржевальского; Кавказ, Карабах, спасение общин

16:14 Полуфинал на Кушке: Комаров и перелом отношений

17:04 Скобелев, ахалтекинская кампания; Кауфман — генерал-губернатор

17:38 Как шла серия: успех, 6→7 томов, темп публикаций

20:56 Идея «нулевой книги»: Московская компания, ранние интриги

22:05 «Англичанка гадит?» — поговорка и современная оптика гостя

23:16 Что чувствует автор после финиша: масштаб, усталость

24:25 Зачем читать: сотни реальных героев и уроки для настоящего

#хроникиЕвразии #БольшаяИгра #ВладимирШигин #История #Геополитика #РусскоБританскоеСоперничество #РГО #Пржевальский #Туркестан #Киплинг #Афганистан