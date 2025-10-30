Новые ядерные испытания США после Буревестника и Посейдона | Александр Артамонов и Руслан Сафаров
Состоялись переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпиня. О том, как повлияли на общение лидеров США и КНР успешные испытания российских "Буревестника" и "Посейдона", что из себя представляют эти прорывные системы и чем грозят противникам России, об итогах американо-китайских переговоров и заявлении Трампа о "немедленном" возобновлении США ядерных испытаний, о не состоявшихся переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном и новых корейских "Хвасонах" говорят военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Основные тезисы обсуждения
1. Геополитический контекст и актуальность
В центре беседы — обострение конкуренции между Россией и США в военной сфере, что проявилось в успешных испытаниях новейших российских вооружений ("Буревестник" и "Посейдон") и немедленной реакции США заявлением Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Контекст дополняет недавняя встреча лидеров США и Китая, прошедшая без значимых результатов, кроме продолжающихся контрактов на продажу сельхозпродукции.
2. Технические аспекты и уникальность российских вооружений
"Буревестник" — крылатая ракета с миниатюрным атомным реактором, способная долгое время находиться в воздухе, огибать рельеф, быть незаметной для радаров и высокоточно поражать цели на любой дистанции.
"Посейдон" — беспилотный подводный аппарат с ядерным реактором, способный двигаться на огромной глубине и с высокой скоростью, с практически неограниченной дальностью и мощнейшей боевой частью, предназначен для подрыва инфраструктуры противника (особенно уязвимых прибрежных районов).
3. Технологические разрывы и проблемы США
Собеседники подчеркивают отсутствие у США новых носителей ядерного оружия, ограниченность ресурсной и инженерной базы, а также утраченные компетенции в отдельных технологических областях (например, создание новых материалов и оружейного урана). Испытания сами по себе не решают ключевую проблему доставки боеголовок, а наиболее современные решения (типа "Томагавков" или старых подлодок) уже неэффективны на фоне новых российских разработок.
4. Исторические аналогии и цикличность военных инноваций
Указывается, что большинство значимых технологических прорывов сначала реализуется в военной сфере — только потом мигрирует в гражданскую. Примеры этого процесса: атомные реакторы, новые типы сплавов, лазерные технологии. Такой цикл — ни добро, ни зло, а скорее неизбежная часть развития человеческой цивилизации.
5. Психологическое и символическое измерение
Поведение западных лидеров, в частности Трампа, анализируется не только через призму рационального соперничества, но и как демонстрация неуверенности, стремление заполнить вакуум былого лидерства пиаром и символическими жестами без реальных достижений. В зеркале дипломатии и культуры подчёркивается сдержанность и внутренняя сила восточных лидеров (Китай).
6. Международное распределение сил
Мир становится более полицентричным: возрастают Индия, Китай, региональные державы. Старая монополия США уходит, разрушается шаблон "гегемона". Но быстрый крах США нежелателен для остального мира: существует опасение, кому в руки перейдет американский ядерный арсенал.
7. Этическая и гуманистическая перспектива
Несмотря на отстранённую ироничность, спикеры подчёркивают, что военная мощь — не средство агрессии, а обороны. Осознаётся трагизм ядерного сдерживания, где судьбы миллионов становятся разменной монетой в стратегических играх.
---
Выводы
В этом разговоре переплетаются геополитика, технический анализ, исторические параллели и философское осмысление роли технологий. Один из главных выводов — осознание сдвига мировой баланса: США все больше теряют не только технологическое, но и морально-психологическое лидерство. Российские военные инновации дают повод задуматься о конечности стратегического паритета, а разрыв в компетенциях ставит под сомнение эффективность прежней "гонки вооружений" в её холодновоенной модели. Китай занимает выжидательную позицию, не вытягивая одеяло на себя, но постепенно укрепляет вес.
В то же время, технологическая мощь не является гарантией стабильности или безопасности: человеческий фактор, когнитивные ограничения лидеров, ошибки, уязвимость идеализированных образов ("гегемон", "цивилизация"), значимость сотрудничества — всё это вновь напоминает о зыбкости любой военной "неуязвимости".
В конечном счёте, сдерживание на грани разрушения поднимает глубокий экзистенциальный вопрос: можем ли мы, создав потрясающую по мощи технику, остаться свободными от её диктата в определении будущего? Не пора ли искать новые формы доверия и баланса, не только через силу, но и через мудрость?
Может быть, именно сейчас стоит спросить себя: какую цену мы готовы платить за технологическое превосходство и возможно ли создание мира, где истина безопасности не определяется только способностью уничтожать, но и умением понимать, прощать и договариваться?