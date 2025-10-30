Есть партии, которые уже на полном серьёзе требуют «цифрового оживления» своих лидеров, дабы они могли возглавлять и направлять, как и прежде (я не о Владимире Ильиче Ленине, если что). Искусственный интеллект уже дорос до того уровня, когда можно поговорить с цифровой копией собственной бабушки. Да, копия будет далека от идеала, но это будет полноценное интерактивное общение.

Некоторые идут дальше (и мне приходится получать такие сигналы), предлагая заменить искусственным интеллектом депутатов и министров. Им пытаются возражать, указывая, что у ИИ нет совести, которая крайне желательна для человека во власти. Но тут же приходится признать: некоторые властные люди с успехом показывают, что данное качество является всего лишь желаемым, но некоторые обходятся и без него.

И всё-таки заменять властных людей ИИ-аналогами рановато. Во-первых, ИИ регулярно ошибается. А во-вторых, почему он принимает конкретно вот это решение, понять не всегда можно. Таким образом, это некий чёрный ящик, который может выдать ответ. Да, подчас быстрее человека. Но эти решения не ограничены никакими этическими устоями.

У человека эти ограничения есть. Они могут быть нам неприятны. Или даже враждебны. Но мы их способны понять. А значит, построить собственную стратегию взаимодействия.

ИИ слишком непонятен. Поэтому передавать ему возможность принимать решения по ключевым вопросам, касающимся жизненно важных тем, слишком рано. Слишком велик риск. Но это не значит, что данная проблема не будет преодолена в будущем.

Так что, как бы некоторым ни хотелось заменить меня на милого цифрового пуделя, пока этого не будет. Живите с тем, что есть.

