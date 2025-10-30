Михаил Делягин: Можно ли депутатов и министров заменить Искусственным интеллектом?
Есть партии, которые уже на полном серьёзе требуют «цифрового оживления» своих лидеров, дабы они могли возглавлять и направлять, как и прежде (я не о Владимире Ильиче Ленине, если что). Искусственный интеллект уже дорос до того уровня, когда можно поговорить с цифровой копией собственной бабушки. Да, копия будет далека от идеала, но это будет полноценное интерактивное общение.
Некоторые идут дальше (и мне приходится получать такие сигналы), предлагая заменить искусственным интеллектом депутатов и министров. Им пытаются возражать, указывая, что у ИИ нет совести, которая крайне желательна для человека во власти. Но тут же приходится признать: некоторые властные люди с успехом показывают, что данное качество является всего лишь желаемым, но некоторые обходятся и без него.
И всё-таки заменять властных людей ИИ-аналогами рановато. Во-первых, ИИ регулярно ошибается. А во-вторых, почему он принимает конкретно вот это решение, понять не всегда можно. Таким образом, это некий чёрный ящик, который может выдать ответ. Да, подчас быстрее человека. Но эти решения не ограничены никакими этическими устоями.
У человека эти ограничения есть. Они могут быть нам неприятны. Или даже враждебны. Но мы их способны понять. А значит, построить собственную стратегию взаимодействия.
ИИ слишком непонятен. Поэтому передавать ему возможность принимать решения по ключевым вопросам, касающимся жизненно важных тем, слишком рано. Слишком велик риск. Но это не значит, что данная проблема не будет преодолена в будущем.
Так что, как бы некоторым ни хотелось заменить меня на милого цифрового пуделя, пока этого не будет. Живите с тем, что есть.
Комментарий редакции
1. Возможность замены людей во власти на ИИ:
Обсуждается идея о том, чтобы искусственный интеллект (ИИ) заменил депутатов и министров. Уже появляются партии, которые всерьёз размышляют о «цифровом оживлении» лидеров — речь не только о технических возможностях воссоздания личности, но и о перенесении управленческих функций в цифровую сферу.
2. Технологический прогресс ИИ:
Сегодня ИИ достаточно развит, чтобы поддерживать сложное интерактивное общение, хотя, например, цифровая копия бабушки будет всё же далека от оригинала.
3. Главные возражения против замены человека ИИ во власти:
- Отсутствие совести у ИИ. Власти приписывается необходимость обладания совестью, хотя практика показывает, что и люди без этого качества вполне могут управлять.
- Прозрачность и понятность решений. Решения ИИ часто остаются непроницаемыми («чёрный ящик»); сложно объяснить, почему именно такой вывод сделан, что затрудняет доверие и конструктивное взаимодействие.
- Этические ориентиры и предсказуемость. У людей системы ограничений укоренены в культуре и психологии, их можно понять и предсказать, даже если не одобрять.
4. Текущее состояние технологии и риски:
ИИ пока не гарантирует достаточного уровня понятности, надёжности и этичности для принятия ответственных решений, касающихся жизни людей. Риски слишком высоки.
5. Перспектива на будущее:
Вполне возможно, что в будущем эти проблемы будут решены, но пока переход на цифровое правление несвоевременен.
---
ВЫВОД:
В центре рассуждения Михаила Делягина — вопрос, насколько область политического управления готова к автоматизации и почему ИИ не может прямо сейчас заменить человека во власти. Его позиция аналитично-прагматична: технологии сделали огромный шаг, однако решающими остаются не только технологические, но и этические, психологические и культурные аспекты.
Размышляя в междисциплинарной манере, можно вспомнить, что и в психологии, и в философии XIX–XX веков существовали споры о том, можно ли свести человеческую волю и решение к простым механическим алгоритмам. От Фрейда до Канта и современных нейронаук — постоянно подчеркивался уникальный, многоуровневый характер человеческой субъективности и этических ориентиров, которые пока недоступны и непонятны даже самым продвинутым цифровым системам. Сравним это с принципом «чёрного ящика» в машинном обучении: сам алгоритм часто становится недоступен для анализа, хотя и приносит быстрый результат. Возникает дилемма: что важнее — скорость и эффективность или прозрачность и осмысленность?
В практическом смысле, Делягин выступает за осторожность и постепенность. Он признаёт неидеальность человеческих управленцев, но подчёркивает, что даже их недостатки можно оценить, понять и обойти. ИИ же — пока чужеродный элемент, вызывающий недоверие именно из-за своей непредсказуемости, а не из-за наличия или отсутствия совести.
Может ли в будущем общество сформировать этические рамки для ИИ, или совесть останется неотъемлемо человеческим понятием? Пока это открытый вопрос, побуждающий к исследованию не только технологического прогресса, но и глубинной природы человеческой ответственности.
Что мы теряем или приобретаем, если доверяем власть тем, чья «совесть» — это набор программных ограничений? Возможно ли когда-нибудь, что эмпатия и ответственность станут продуктом кода не менее реальными, чем наши собственные человеческие импульсы?
