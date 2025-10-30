Миротворчество Трампа – инструмент войны
Зачем Трамп надел маску миротворца? Как Россия может договориться с Белым домом и где болевая точка Вашингтона? Кто зарабатывает на срыве переговоров по Украине? Почему мир означает полное поражение Европы?
Интервью программе "В теме" на канале БЕЛТА
Комментарий редакции
1. Миротворчество Трампа — инструмент давления, а не искренней пацифистской позиции.
- Автор подчеркивает, что мирные инициативы Трампа, вопреки пафосной риторике о спасении мира и предотвращении смертей, на самом деле служат национальным интересам США. Трамп действует прагматично, зачастую используя силу угроз и ультиматумов. Пример — приказ об убийстве генерала Сулеймани и военные действия против других стран под лозунгами борьбы за безопасность.
- Миротворчество воспринимается как средство поставить безопасность России в зависимость от воли Вашингтона. Только такой компромисс устроил бы США.
2. Сценарии переговоров и компромиссов.
- Россия стремится к компромиссам, которые гарантируют безопасность страны, что проявлялось и в готовности идти на серьезные уступки (например, стамбульские соглашения). При этом Запад, прежде всего США, сорвал эти договоренности, выгодно интерпретируя мирные инициативы только тогда, когда они полностью соответствуют своей выгоде.
- Перекладывание ответственности за эскалацию исключительно на Байдена ошибочно: война Запада против России носит системный, институциональный характер, а Трамп по сути продолжает ту же линию, только с другими инструментами (санкции, давление на союзников).
3. Гибридная война и экономические интересы.
- США экономически выигрывают от продолжения конфликта: ВПК США получает сверхприбыли, в то время как Europe оказывается в уязвимом положении, а потери ограничиваются в основном ресурсами союзников.
- Украинская элита, по версии авторов, также не заинтересована в прекращении войны, поскольку научилась обогащаться на крови украинцев.
4. Исторические аналогии с Карибским кризисом.
- Только реальная угроза безопасности США (как во времена размещения советских ракет на Кубе) способна заставить Вашингтон идти на настоящий компромисс. Сегодня для этого нужен "нестандартный ход", который поставит американскую безопасность в зависимость от России, пусть даже временно.
- Ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания — оно не позволяет одной стороне полностью победить другую, но обеспечивает стратегическое равновесие.
5. Роль искусственного интеллекта и культуры.
- В обсуждении поднимается тема зависимости новых технологий (в частности, нейросетей и ИИ) от культурных и национальных нарративов. Западные алгоритмы отражают чуждый российскому опыту взгляд на историю и идентичность, что влияет и на информационную войну.
6. Критика риторики "семи Трампов" и политической тактики.
- Политика Вашингтона строится на постоянной эскалации, тактике "отложенного решения", систематических попытках давления и ультиматумов, которые, по мнению авторов, не приносят результатов, только держат ситуацию в напряжении.
- Переговорщик на стороне США готов менять позицию под влиянием сиюминутного окружения — это критикуется как инфантильный и опасный подход ("семь Трампов в неделю").
7. Потребность в нестандартном, асимметричном ходе.
- Вспоминается пример Хрущева и карибского кризиса: только неожиданное, больное для противника решение может "отрезвить" оппонента и вынудить к диалогу. Однако повторять прошлое буквально нельзя — новые болевые точки должны быть связаны не столько с военной, сколько с экономической, финансовой или социокультурной уязвимостью США.
8. Ценность ответственности и осознанности первых лиц.
- Решения о компромиссе могут принимать только те, у кого вся полнота информации и власти, с чётким осознанием исторической ответственности.
- Политика не может строиться на советах "диванных экспертов" или громких популистских лозунгах.
Выводы с философской точки зрения, с акцентом на баланс и открытость:
В этом видео предлагается рассмотреть международные политические процессы не как игру героев и злодеев, а как сложную систему взаимоотношений, где добрые намерения часто служат прикрытием инструментальной выгоды. Миротворчество в исполнении Трампа предстает не как истинное стремление к миру, а как часть более широкой гибридной войны — политического маркета, где "компромисс" означает максимальное подчинение одной стороны интересам другой.
Проводится глубокая аналогия с ситуацией Карибского кризиса: подчеркивается, что компромисс возможен лишь там, где существует баланс страха и интересов, и только настоящий риск для обеих сторон способен привести к равноправному диалогу. Эта логика сдерживания — вечная тень реальной войны, где ядерное оружие служит не для нападения, а для поддержания шаткого мира.
Интересно и замечание о культурном компоненте современных конфликтов: как технологии — в частности, искусственный интеллект и информационные системы — становятся продолжением чужого нарратива, влияя на идентичность и самоощущение народов. Это напоминает о важности "суверенитета смысла" в эпоху алгоритмов и глобальной коммуникации.
Реальность, как и в человеческих отношениях, далека от идеалистических картинок. Значимый компромисс рождается не из пожеланий, а из болезненного признания взаимной уязвимости, готовности шагнуть за пределы шаблонов. И все же, как отмечено в беседе, догматизм в поиске решений столь же опасен, как и пассивное доверие удаче.
В конечном счете, речь идёт о том, способны ли стороны найти асимметричный, творческий выход, не повторяя старых ошибок, и при этом не утратить достоинство и заботу о будущем. Возможно, самой главной задачей эпохи становится поиск именно таких нестандартных стратегий — и не только в политике, но и в личной ответственности, коллективном выборе, понимании границ собственной культуры и мышления.
Но остаётся открытый вопрос: способны ли державы, чьи институты и интересы построены на привычных схемах давления и сдерживания, увидеть "болевые точки" друг друга не только как уязвимость, но и как пространство для честного диалога, и возможно ли вообще миротворчество вне старых рамок — или же прогресс в международных отношениях по-прежнему возможен лишь на острие кризиса?
“Если вы мне не дадите Нобелевскую премию мира, я от мира не оставлю камня на камне!” (Д.Ф.Трамп)
П.С. Не дали. Свои.