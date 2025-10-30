Звёздные модели https://bit.ly/klimmod1025 – по промокоду КЛИМ скидка 15% по 1 декабря на все модели "Звезды"

0:00:00 Начало

0:03:02 Моделизм – истоки из СССР

0:05:20 С чем связан рост популярности настолок

0:09:30 Эволюция развлечений: от военных карт к массовому хобби

0:14:40 Про настольные Игры престолов

0:16:00 Конкурируют ли настольные и компьютерные игры?

0:19:50 Причина популярности Warhammer

0:22:40 Про фанатов и Берсерка

0:26:07 Игральные кости и другие механики

0:30:00 Как работает издательство "Звезда"?

0:37:12 Про наиболее популярные модели

0:38:53 Отличается ли наш рынок от мирового?

0:40:00 Где производят модели – в Китае или в России?

0:41:28 Кто и как разрабатывает миниатюры?

0:50:00 С чего начинать моделисту?

0:54:30 Есть ли шкаф с любимыми играми и настолками?

0:55:22 Как сделать свою настольную игру?

0:58:30 Перспективы и планы

1:00:25 Где искать единомышленников?

