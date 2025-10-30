Егор Яковлев анализирует новый сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». В этом видео разбираем, каким бы мог стать сериал и что не так с итоговой версией:

- Образ Ленина — почему в сериале он больше похож на бандита, чем на политика

- Исторические ошибки — как создатели перевирают реальные события

- Миф о немецких деньгах — разбор главного антибольшевистского мифа

- Заговор против Распутина — что на самом деле произошло в декабре 1916 года

- Роль британской разведки — почему её значение сильно преувеличено.

