Как России вырваться из ловушки низких темпов экономики. Д. Кувалин, Н. Сорокин

46 0
Переслано от: День ТВ

Говорим с доктором экономических наук, заместителем директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрием Кувалиным. Ведущий – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео

1. Ключевая ставка и ее влияние
- Снижение ключевой ставки Банком России до 16,5% — больше жест символический, чем реально эффективная мера: разрыв между ставкой и инфляцией остается слишком высоким. Такой "расставщический" уровень процента продолжает душить производство и сдерживает развитие реального сектора.
- Решение о снижении ставки рассматривается как демонстративное, а не глубокое системное изменение.
- В условиях, когда инфляция не резко растет, столь высокая ставка кажется избыточной и вредной для экономики.

2. Налоговая политика
- Одновременно с этим идет ужесточение налоговой политики: увеличение НДС, ужесточение налогообложения малого бизнеса. Это противоречит даже базовым принципам либеральной экономической теории, которая настаивает на снижении налогов в кризисные периоды для стимулирования производства.

3. Ловушка низких темпов экономического роста
- Главная проблема — "ловушка низких темпов": экономика России уже длительное время растет медленно (в среднем чуть более 1% в год), что не позволяет решать ни задачи обороноспособности, ни подъема качества жизни.
- Оборонный сектор и некоторые точки производственного роста показывают успехи, однако фронтального роста нет, а большинство секторов промышленности продолжают стагнировать или падать.
- Кратковременный экономический подъем в 2023–2024 гг. был быстро "приглушен" чрезмерным ужесточением монетарной политики.

4. Парадоксы экономической политики и неэффективность подходов
- Политика финансового блока основана на старых теориях, не учитывающих современных условиях (санкции, войны, структурные изменения в мире).
- Несмотря на внешнюю "сбалансированность", главным результатом такой политики становится хронически низкий экономический рост, технологическое отставание и сдерживание инвестиционной активности.
- Даже на Западе современные модели (например, активная эмиссия после кризиса 2008-го) показали, что высокие ставки не единственный и даже не лучший способ бороться с инфляцией.
- Финансовый сектор оторван от реального: ставка по кредиту для бизнеса слишком высока, преференции и льготное финансирование приходится отдельно "выдавливать" из бюджета, а не строить на системной основе.

5. Реальные структурные сдвиги последних лет
- Позитив: наблюдаются успехи в импортозамещении, росте зарплат в промышленности (в отрыве от "ловушки низких доходов"), автоматизации, технологическом развитии отдельных отраслей (авиа-, машиностроение, фармакология, освоение Сибири и Дальнего Востока).
- Однако эти сдвиги сдерживаются из-за макроэкономических ограничений и отсутствие фронтальной (широкой) поддержки инвестициям.

6. Необходимость смены модели
- Выход из ловушки возможен только при переходе к новой смешанной модели: сочетание рыночных и плановых механизмов (конвергенция).
- Требуется стратегическое, индикативное планирование, особенно государственных инвестиций и приоритетных отраслей. Тогда частный бизнес будет сам тянуться к крупным проектам, если государство даст понятные сигналы и гарантии.
- Главным залогом роста является высокая производительность труда, технологическое переоснащение, повышение квалификации рабочих и справедливое распределение доходов (особенно для медиков, учителей и других социально значимых профессий).
- Модель "балансирования" на низких темпах роста нуждается не в корректировке, а в полной замене. Текущая макрофинансовая политика — тупиковая.

7. Итоги и практические предложения
- Необходимо целенаправленное стимулирование инвестиций: адекватная (низкая) ставка, снижение налоговой нагрузки на бизнес, приоритетное финансирование госзаказа и структурных изменений.
- Существенное повышение зарплат в социальной сфере и промышленности должно стать национальной задачей.
- Вертикальное планирование (госинвестиции, стратегические приоритеты) и горизонтальные рыночные механизмы должны работать синхронно, компенсируя недостатки друг друга.

---

Вывод и философская рефлексия

В этом разговоре проявляется глубокое противоречие между рыночными догматами 1990-х и реальными вызовами современности. Старые шаблоны — будто «здоровая экономика определяется лишь низкой инфляцией и дорогими деньгами» — оказываются не столько универсальными истинами, сколько временно работавшими решениями другого мира. При этом слепота к динамике реального сектора ведет к тому, что финансовая система превращается в самоцель и начинает подтачивать основы собственной опоры — промышленность, занятость, технологическую независимость.

Ситуация напоминает конфликты внутри психики: когда одна часть личности защищает идеализированные установки прошлого, даже если они уже разрушают возможность развития. Как и в человеческой душе, истинное целительство начинается не с фанатизма по идеалу, а с честного взгляда на то, что реально работает здесь и сейчас, с гибкого поиска новых решений и готовностью разрушить старое ради жизни.

Прагматически и философски Россия стоит перед экзистенциальным выбором: продолжать балансировать на зыбкой стабильности и низких темпах, или рискнуть, «разбалансировать» порядок ради подлинного роста. В конечном итоге, истина любой экономической модели — результат живого поиска между противоположностями, где цель — не абстрактная «сбалансированность», а возможность человека жить достойно, творчески, чувствовать себя нужным на своей земле.

Вопрос для размышления:
Готово ли наше экономическое мышление отказаться от идеализированных страхов перед "перегревом" и отважиться на поиск новой динамики, даже если это требует ломки устоявшейся системы? Каково соотношение реальной пользы и иллюзорной стабильности для отдельного человека — и для страны в целом?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/878ea59d036cb42e2d5423e0e1e9093a/
