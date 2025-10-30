Актуализировавшиеся в последнее время, в связи с жёсткой регуляцией веб-пространства (как у нас, так и на Западе) и заявлениями различных Дуровых, разговоры о том, что «эра свободного Интернета заканчивается» и о том, что «ныне Сеть уже не та, что раньше», сильно опоздали. Уже в середине десятых новости доказали необратимость тенденции жёсткого контроля государств, суперкорпораций и надгосударственных глобалистских формирований над кибермиром. Если помните, в первый срок Трампа регулярно предпринимались попытки сбежать из-под гнёта фейсбучно*-твиттерской диктатуры правильной стороны истории, и разбивались они не об объективные и масштабные, пускай и вполне себе преодолимые, факторы типа инертности массы пользователей или недостатка свежих идей, представленных в новых сетях. Нет, всё было куда проще: огромные сервисы работают на грандиозных сетях инфраструктуры – это все эти дата-центры, информационные хабы и многоэтажные офисы с тысячами индусов, что стучат по клавиатурам в попытках случайно написать код. Всё это надёжно исключает доступ на рынок новых игроков, а если какой-то выскочка всё же вознамерится выскочить, то ему живо объяснят, что в лучшем случае его судьба – хорошо себя вести, арендовать чужие вычислительные мощности, дабы в итоге быть сожранным одним из гигантов. Судьбу же всех тех, кто вёл себя плохо, наглядно продемонстрировали случаи многочисленных «альтернатив «Твиттеру», волнами возникавших в результате массовых зачисток в тогда ещё не принадлежавшей Маску соцсети: их выгоняли с арендованных ими серверов, выдвигали им нелепые и заведомо невыполнимые требования по соблюдению норм глобалистской интернет-морали, а также заранее обрубали им доступ к инструментам финансирования – в общем, «деплатформинг» как он есть. В основе такой политики лежало допущение о том, что гиганты-то уж точно никуда не денутся, что их могущество неоспоримо, а выгода, получаемая от сотрудничества с ними – надёжна. Как в силу осуществляющегося с обеих сторон вырезания России из многих глобальных процессов, так и просто из-за традиционно продвинутой в наших краях компьютерной индустрии, драма, о которой пойдёт речь, оказалась у нас в стране едва замеченной, но в странах, где айти-инфраструктура не так независима, «Амазон» уронил Интернет.

Среди всего, чем занимается эта огромная корпорация, – продаж книг, съёмок фильмов, выпуска газет, угнетения запертых на складах сотрудников-нелегалов и предоставления транспортных услуг – около 18% выручки компании Джеффа Безоса генерирует подразделение «Амазон веб сервисес». Это структура, сдающая в аренду сервера – по принципам, описанным выше, она предоставляет вычислительные мощности огромных центров обработки данных (ЦОД) сторонним клиентам, которых тщательно проверяет на соответствие собственным представлениям о прекрасном, – о них чуть позже. 20 октября в огромном ЦОДе «Амазон» в Вирджинии – а в северной части этого некогда громыхавшего сражениями гражданской войны штата сейчас собрано крупнейшее в мире созвездие ЦОД – случился огромный сбой. Автоматическая система раздачи имён сошла с ума (как говорят, от безумно высокой нагрузки) и принялась выдавать своим компьютерным собеседникам пустые имена, что привело к путанице с идентификацией, проблемам с перенаправлением потоков данных, массовым ошибкам, отказам систем и к панике среди всех тех, кто опирался на «Амазон» как на арендодателя серверов. В наше время без своего приложения не обходится даже кофемолка (эффективные менеджеры в руководстве производителя кофемолок уверяют, что пользователи от этого в восторге), так что сбой «Амазона» затронул не только крупные конторы типа игрового сервиса «Стим», но и великое множество всех этих приложений на все случаи жизни. Так, к примеру, стало известно, что работа умных очистителей воды зависела от соединения с серверами «Амазона»: нет соединения – дорогой пользователь вынужден пить из крана. Умные кровати, позволявшие регулировать угол наклона тушки пользователя с помощью телефона, не просто требовали постоянного соединения, но и отправляли в ЦОД к мистеру Безосу с полгигабайта данных каждый день — отвал связи привёл к тому, что пользователям пришлось поправлять матрасы самостоятельно, будто на дворе Бронзовый век. Стриминговые сервисы типа «Хулу» и «Дисней+» (а сейчас у каждой киностудии и телеканала должен быть свой стриминговый сервис) тоже рухнули, навернулись мессенджеры типа «Сигнал» и «Снэпчат», затрещали сверхпопулярные онлайн-игры «Фортнайт» и «Клэш оф клэнс» и засбоили биржи криптовалют типа «Коинбэйс» и трейдинговые платформы типа «Робинхуд». Перестали отвечать онлайн-сервисы ряда банков, а в домах миллионов людей замолчал любимый собеседник – умная колонка «Алекса» (в честь которой была названа яндексовская «Алиса»). Наконец, удар был нанесён по критической инфраструктуре: в Америке перестало работать приложение «Макдональдс», так что местные жители остались без своего жалкого подобия исконно российской сети «Вкусно и точка». Уже на следующий день всё восстановили, вернули как было, извинились и тут же всё забыли: американская айти-индустрия и пользователи развитой экономики стартапов очень легко прощают ошибки и мгновенно забывают любые проблемы, не извлекая из них никаких уроков. Но нам лучше бы присмотреться к провалу «Амазона» и связать этот частный случай с общей картиной.

Джефф Безос в минувшем ноябре – а ведь да, с победы Трампа прошёл уже почти год – стал иллюстрацией самой знаменитой поддельной цитаты великого английского дипломата Талейрана. Работавший при четырёх французских режимах прохвост никогда не говорил про то, что «вовремя предать – это предвидеть», но фраза, завирусившаяся после какого-то фильма Рязанова, пошла в народ. Так вот, Безос предал вовремя – буквально в последний момент. Чуть больше, чем за неделю до выборов его газета «Вашингтон пост» отказалась от поддержки Камалы Харрис, а блестящая лысина самого амазонского владыки ослепила спутники, летавшие над трамповским домом во Флориде.

Обычно поддерживающий демократов Безос переметнулся не просто так. Да, в 2025 году он получил приглашение на грандиозную инаугурацию Трампа, где в глубокий вырез платья его будущей супруги Лорен Санчес пялился Марк Цукерберг, но это ещё не всё. Много раз в «Завтра» упоминался радикально иной характер Трампа второго срока относительно Трампа срока первого. Трамп модели «45» был при всей своей необычности проектом довольно традиционных республиканских элит, накачанным деньгами промышленников, игорных магнатов и опиравшихся на них банкиров. Трамп с индексом «47» – совсем другое дело: за его спиной после громкого разрыва со «старыми деньгами» в январе 2021-го стоят айти-воротилы второго порядка. Они опоздали к разделу влияния, но имеют достаточно могущества, чтобы продвинуть своего человека в Белый дом. Безос, разумеется, ни к какому второму порядку не относился, но здесь, продолжая параллели с французской историей, повёл себя как Филипп Эгалитэ, назвавшись обездоленным и обиженным сторонником нового режима. Да, Джефф жаловался на удушающую цензуру демократов не так громко, как это делал изучавший декольте его невесты Марк, но идеально своевременный плач помог лысому притвориться своим. Расположение Трампа не только привело к непосредственным привилегиям, будь то неослабевающий поток бесправных нелегалов на склады и логистические центры «Амазона» или нахождение конторы Безоса в огромных списках исключений из тарифов и санкций, но и включило структуры «Амазона» в целую череду проектов, осуществляемых стоящими за Трампом технократами.

Слово «технократ» испорчено европейской политикой и значит в рамках журналистских клише что-то вроде «человек без идеологии»: не знаешь, как описать условного Макрона, – назови его «технократом». Но в Америке технократы совсем другие — пришедшая к власти свора цифровых капиталистов задумала построить что-то грандиозное. Мы об этом рассказывали в материале про компанию «Палантир»: наставник и бывший начальник вице-президента Вэнса Питер Тиль строит систему тотальной слежки с абсолютным доступом ко всей имеющейся в цифровом виде информации. Для этого доступа, кстати, ему и нужен был Илон Маск, который со своим получастным-полугосударственным DOGE (Департамент эффективности государственного управления) налетал на офисы госструктур и якобы для проверки эффективности их расходов получал ключи от их баз данных. Инфраструктура Безоса здесь пришлась очень кстати: «Палантир», объединяющий под одной крышей десятки частных и государственных баз данных, опирается в том числе и на «Амазон веб сервисес».

В качестве локомотива обеспечения «общественной безопасности» (незамысловатым эвфемизмом не особенно стараются прикрыть контроль каждого вдоха) предполагается использовать чудо-затычку в любой бочке современных проблем – искусственный интеллект, неустанно вычисляющий в массах юзеров террористов, маньяков, людоедов и критиков Израиля. И надо же было такому случиться, что ряд больших ИИ-контор тоже используют «Амазон веб сервисес» как площадку для вычислений: к примеру, блудные сыновья «Оупен эй ай» из компании «Антропик» (вы можете знать их продвинутую языковую модель «Клод») и нейросеть «Перплексити» тоже пострадали от недавнего сбоя.

Разумеется, «Амазон веб сервисес», пускай и занимая вплоть до трети рынка облачных вычислений (данные за 2023 год, свежее нет, но новостей о снижении доли не было), является одной из нескольких подобных компаний – из других крупных можно вспомнить «Майкрософт азур» и «Гугл клауд». Это исключая те техноимперии, которые сами используют собственные центры обработки данных – типа того же «Твиттера-Икс» или «Мета»*. Весь этот цифровой Левиафан, чья мимолётная уязвимость была продемонстрирована на неделе дважды, держится на десятках корпораций и вырастает головами массовой слежки не только в виде «Палантира» – каждая из упомянутых выше контор имеет контракты с Пентагоном, а общая сумма вложений государства в них составляет около половины триллиона долларов. При этом капитализация вращает сама себя: круговые контракты всех со всеми заключаются на сотни миллиардов долларов, а бесконечная замкнутая похвальба этих петухов и кукушек обеспечивает рост ВВП и позволяет закрыть глаза на факт очевидной рецессии.

Пару недель назад у нас выходил материал Арсения Латова про осуществлённую-таки американцами покупку «ТикТока»: новый владелец соцсети Ларри Эллисон не слишком скрывает того факта, что приоритетное направление его лояльности – не США, а Израиль, что ничуть не мешает его компании «Оракл» быть одним из ключевых звеньев этой цепи, – помните, чуть выше я сказал про дважды продемонстрированную уязвимость? У них в одной из популярных программ нашли пробел в защите, которым долго пользовались злоумышленники, но на фоне истории с «Амазон» никто ничего не заметил.

Что же до двойной лояльности, то принцип «Израиль понад усе» касается и других акул этого рынка — покуда разговор начался с краха «Амазона», присмотреться стоит к директору «Веб сервисес» по финансовым инновациям. Вы найдёте его под номером 429 в списке подсанкционных граждан США от МИД РФ и зовут его Майкл Гринвальд. Будучи советником руководителя «Атлантического совета»** и одним из управляющих «Института Ближнего Востока», Майкл регулярно светится во флоридских и вашингтонских СМИ с рассказами о необходимости ИИ-борьбы с антисемитами и напрямую отвечает за связь новой техноэлиты и окружающих Белый дом толп израильских лоббистов. Словом, если у прошлого поколения великанов, будь то былая команда управляющих «Твиттером», привычный менеджмент «Эппл» или граждане индусы из «Гугл»** и «Майкрософт», в головушках были прошиты глобалистские ценности, то вот «вторые сыновья», усилившиеся с воцарением Трампа и Вэнса, глобализму чужды и подобно звёздам российской эстрады лояльны лишь родной Петах-Тикве.

Весёлый балаган айти-воротил, одержимых очень странными идеями (послушайте Питера Тиля про приход антихриста, почитайте идейного вдохновителя этих людей Кёртиса Ярвина или взгляните в подведённые тушью глаза Джеймса Вэнса), поддерживает Трампа во всех его начинаниях, покуда Дональд ясно понимает своё место и в важных вещах не идёт своим покровителям наперекор. На неважные вещи (вроде постоянных праздников тщеславия) у цифровой шайки всегда находятся для мистера президента лишние деньги: например, 22 октября совершенно внезапно оказалось снесено восточное крыло Белого дома, построенное ещё двумя Рузвельтами. Вместо него Дональд намерен соорудить бальный зал размером с весь остальной Белый дом, причём строительство будет стоить около 300 млн долл., выдачу которых у банкомата Конгресса никто не спрашивал. Откуда деньги, поведало издание «Хилл»: айти-великаны скинулись и купили любимому президенту ещё одну игрушку – лишь бы по важным вопросам был покладист.

Круг важных вопросов для этих людей ограничен не только внесением в списки исключений из санкций и тарифов и не только поразительным равнодушием массовых депортаторов к усилиям главных заказчиков нелегальной миграции из того же «Амазона». Исключения из трамповских правил вообще стали довольно общим местом: например, «Американ биткоин корпорэйшн» ввозит китайские фермы для майнинга десятками тысяч, а залогом исключительного положения выступает сидящий в совете директоров за небывалый талант к криптовалютному бизнесу Эрик Трамп, но речь не об этом. Видите ли, для победы в гонке технологических вооружений мало одной лишь толпы из восьми миллиардов индусов, приехавших в Штаты по рабочей визе (кстати, упразднение этой визы живо пришлось отменить, когда Трампа попросили его айти-друзья) и усердно пишущих чудом работающий код с помощью ИИ-инструментов (у «Майкрософт», как они сами признают, использование ИИ сломало обновления «Виндоус»). Нужна, как мы выяснили на примере «Амазона», надёжная инфраструктура. И с этим у США начинается целый комплекс проблем.

Вот уже который по счёту президент пытается перевезти тайваньские чипосушильные машины в Америку, но всё время что-то идёт не так: то «Интел» в процессе этих попыток чуть не сдохнет (пациент живёт на господдержке и требует всё больше), то «Энвидиа», несмотря на огромные цифры капитализации и ведущую роль в ИИ-хайпе, прямо откажется, заявив, что её и в Азии неплохо кормят, но «Куалкомм» поведает о принципиальной важности нахождения своих производств именно под боком у Китая. Делу не помогают ни указы из Белого дома, ни громкие твиты президента, ни обсуждения в Конгрессе, ни уж тем более выделенные сотни миллиардов, мгновенно оседающие у кого надо. Тут только и остаётся, что давить главного конкурента, чья микрочиповая промышленность наступает американо-тайваньской на пятки, пускай пока ещё и отстаёт. Делается это посредством давления на самую уязвимую точку китайских соперников – она (на то и самая уязвимая) расположена в Нидерландах, без чьих технологий китайцам сложно обойтись в сборке чудо-машин, печатающих лазерным лучом на кремниевом блине миллиарды транзисторов. При этом американцы поступают как монголы, воевавшие с венграми руками галичан: впутывая голландцев в свои авантюры, они понимают, что те не смогут отказаться и будут наслаждаться всеми последствиями ответного удара самостоятельно.

13 октября правительство Нидерландов постановило передать контроль над чипопроизводящей компанией «Некспериа» в руки голландского государства – бесплатно и единомоментно, хотя покупали эту компанию китайцы в 2015-ом за 2,7 миллиарда. Нюанс в том, что в стране тюльпанов и кофешопов располагался лишь офис упомянутой «Нексперии», а производственные мощности, равно как и материнская компания «Вингтех», находятся в Китае: все чипы печатаются в провинции Гуандун, и голландский офис используется лишь для поставок в Европу. Отжатие голландцами управляющей структуры было сделано явно под давлением американцев: они очень любят запускать в европейскую прессу ужастики про китайскую угрозу в дельте Рейна, при этом тон этих намёков предполагает постоянную необходимость любителей красных фонарей доказывать свою преданность дяде Сэму. Изобретатели тотального футбола, что бы о них ни говорили, идиотизмом не отличаются, поэтому перехват контроля над чужой фирмой посредством простого захвата её офиса – план, заранее обречённый на полный провал, исключительно политический жест, за которым не должно было следовать никаких обид, ведь все всё понимают. Но китайцы последнее время ведут себя нетипично: то отказываются в одностороннем порядке играть в джентльменские поддавки по вопросам тарифов, то открыто огрызаются на требования Трампа не покупать у нас нефть, то напоказ водятся с индийцами. Вот и здесь: то, что в более спокойные времена решилось бы закрытием одного юрлица и открытием другого (тоже мне проблема – набрать менеджеров), сейчас стало поводом для введения экспортного контроля над продукцией отобранной фирмы, произведённой в Китае. Иными словами, китайцы отказались отдавать голландцам плоды производства, раз уж отношения к конкретной голландской фирме это производство более не имеет. Между строк читалось пожелание Нидерландам напечатать чипы с помощью принтеров, факсов, толпы менеджеров и судьи, принявшего роковое решение. В добавок к этому по китайской прессе прошла волна приблизительных оценок – разумеется, чисто теоретических – того, чего бы такого голландского можно отобрать в Китае, а в Гонконге банк HSBC открылся в воскресенье специально для желающих сбежать от европейского беспредела в китайские тихие воды. Из Европы последовали довольно стандартная реакция «нас-то за что?», обвинения в нерыночных методах конкуренции и прочая очевидно смешная ерунда, которую под видом западного лицемерия и европейского двуличия так любит обсуждать пресса. Реакция уязвлённых европейцев и лидирующие позиции немцев в выражении этой реакции были связаны с тем, что именно через «Нексперию» в Европу поставлялись китайские процессоры для автомобилей, так что прекращение поставок не добавило перспектив выживания и без того не самой процветающей европейской автопромышленности. В ответ на европейскую обиду китайцы, которые как с цепи сорвались, пнули заваривших эту кашу американцев и анонсировали скорый прогресс в открытом ещё 10 октября антимонопольном деле против упоминавшейся выше компании «Куалкомм». Тонкость удара именно по «Куалкомму» состоит в том, что это производитель чипов для огромного процента мобильных устройств: с большой долей вероятности в вашем смартфоне, если он на «Андроиде», установлен процессор именно этой фирмы. Перед «чёрной пятницей» и Рождеством американцы массово закупаются техникой, так что атака на «Куалкомм» выполнена своевременно. До поры эта компания в Китае была неприкасаема, живя в своеобразном симбиозе с местными техногигантами: «Куалкомм» пользовалась китайскими площадками, отгружая свою продукцию разнообразным «Сяоми». Так что болезненный пинок американскому гиганту может служить косвенным показателем того, что китайцы вот-вот наладят собственное производство, способное заместить потерянные объёмы «Куалкомм». Ещё в 2024 году в «Завтра» рассказывалось про «Кирины» – процессоры «Хуавэй», которые отставали от куалкоммовских всего на три года (большое дело!). Сезон презентаций новой техники уже прошёл, но новых открытий стоит ждать именно сейчас.

***

Весь этот долгий рассказ о проблемах «Амазона», о беспределе «вторых сыновей», заставляющих нас ностальгировать по временам чисток в «Твиттере» и о передовых методиках честной конкуренции на свободном рынке – подборка иллюстраций уязвимостей рукотворного монстра, которые выползают на поверхность в самых разных местах мира. Монстр не знает границ, не чтит законов, и моральные нормы не вписываются в его бинарную логику, а значит рано или поздно он попытается вонзить свои зубы и в нас – пускай вас не обманывают громкие решения «Амазона» прекратить размещение на своих серверах клиентов из России или коммерческие санкции от «Майкрософт» с запретом продажи нам новой «Винды».

Кошмарный извод киберглобализма, заквашенного на шизофрении неореакции, всяких Никах Лэндах, Молдбагах и безумных глазах спидозного гея Питера Тиля должен быть встречен не блокировками «Телеграма» на юге России и не белыми листами разрешённых сайтов, а атаками по уязвимым местам врага – ведь ещё ни одна война не выигрывалась стороной, стоящей в глухой обороне.

