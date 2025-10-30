Константин Сивков обсуждает с Андреем Баклановым перезапуск афро-азиатской солидарности, российско-египетскую промзону у Суэца, «длинные деньги», мобилизационную модель, логистику «Север — Юг», баланс между ВПК и экспортом, испытания «Буревестника» и сценарии развития событий в Газе — от реальной ситуации до «витрины» наподобие Монако.

Смотрите все наши ролики без цензуры по ссылке на Delib.ru: https://delib.ru/video

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Вступление: арабское направление и контекст

00:46 — Каир/СПб: коллективный Юг и Восток

01:36 — Солидарность как опора многополярности

03:39 — Истоки: организация солидарности (1957) и её рестарт (2018)

06:18 — Роль Египта в воссоздании формата

09:18 — Новая концепция экономико-техсвязей, нефть и НТП

11:37 — Запрос арабских стран на магистров/PhD: адаптация программ

13:12 — Российско-египетская промзона: зачем и что тормозит

14:22 — Нужен «комитет по ВЭД»: связка государства и бизнеса

15:49 — Длинные деньги vs ставки ЦБ: где взять инвестиции

17:07 — Мобилизационная модель и доступный кредит

18:44 — Экономия с головой, а не «на показ»

19:41 — Смешанная экономика: когда государство рулит частной фирмой

21:53 — Национализация: кейсы, механика, эффекты

24:02 — Опыт Египта (Насер) и мягкие переходы собственности

26:32 — Потенциал роста: что мешает и что ускоряет

27:08 — Промзона у Суэца: совместные предприятия и выход в Африку

28:07 — Логистика/страхование под санкциями, плюс локация у канала

29:20 — 7 лет спустя: почему темпы низкие

31:20 — ВПК с 2021: рост боеприпасов ×10+, баланс с экспортом

32:15 — Приоритеты кластера: микроэлектроника, авиапром, авто, станки, связь, биомед, порт-техника

34:09 — Опыт Петербурга: кластер и стратегия на арабское направление

36:11 — «Север—Юг»: расширение на юг и юго-запад

37:51 — «Бесшовная» логистика: суда, порты, перегрузка

40:01 — Маршруты в Африку и экономика крупных сухогрузов

41:02 — Прогноз грузопотоков: как не промахнуться

42:24 — Комплексная сеть: от Севера до южных портов

43:42 — Грузовая авиация и гражданское судостроение: узкие места

45:30 — Железные дороги: стратегия РЖД и общая картина

46:26 — Роли видов транспорта и «единый госплан»

47:40 — Экспертное сообщество: симбиоз практики и министерств

48:37 — «Буревестник»: испытания и влияние на ПВО США

50:28 — Израиль—Газа: контуры исхода, условия, Западный берег

53:39 — Идея «витрины» в Газе (66,5 млрд) и роль Трампа

55:23 — Почему план вытеснения палестинцев не сработал

57:49 — Узел Аль-Акса и «Третий храм»: международный блок

58:49 — Финал: почему решение по Храмовой горе маловероятно

#Сивков #Бакланов #РАРАН #Египет #Суэц #Промзона #СеверЮг #Логистика #МобилизационнаяЭкономика #ВПК #Микроэлектроника #Экспорт #Буревестник #БлижнийВосток #Газа