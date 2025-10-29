История с «Томагавками», безусловно, отражает отношение и стратегию США по отношению к России. Не отношение конкретного Трампа, а отношение США. И Трамп в этом смысле ничем не отличается ни от Байдена, ни от Обамы, ни от любого Буша, ни от Рейгана.

Ракета «Томагавк» может нести ядерный заряд до 150 килотонн. При этом системы обнаружения не видят, что несет ракета: осколочно-фугасную боевую часть или ядерную боеголовку. Именно поэтому наш президент в телефонном разговоре со стариной Донни сразу пояснил, что «возможная поставка ракет Tomahawk нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования на Украине».

Всем очевидно, что это только усугубит эскалацию. И нет, не изменит обстановки на фронте в пользу Украины.

Будет только запущен эффект домино.