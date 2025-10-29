Урок №300. «Томагавки», оспа и пробирки: опасные американские горки и игры с «Орешником»
История с «Томагавками», безусловно, отражает отношение и стратегию США по отношению к России. Не отношение конкретного Трампа, а отношение США. И Трамп в этом смысле ничем не отличается ни от Байдена, ни от Обамы, ни от любого Буша, ни от Рейгана.
Ракета «Томагавк» может нести ядерный заряд до 150 килотонн. При этом системы обнаружения не видят, что несет ракета: осколочно-фугасную боевую часть или ядерную боеголовку. Именно поэтому наш президент в телефонном разговоре со стариной Донни сразу пояснил, что «возможная поставка ракет Tomahawk нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования на Украине».
Всем очевидно, что это только усугубит эскалацию. И нет, не изменит обстановки на фронте в пользу Украины.
Будет только запущен эффект домино.
Комментарий редакции
1. Непредсказуемость и стратегия США
Рассматривается политическая линия США по отношению к России — вне зависимости от личностей (Трамп, Байден и др.), стратегические подходы остаются похожими: национальная безопасность США якобы оправдывает любые действия — продвижение НАТО на восток, вооружение Украины, размещение ПРО у российских границ.
2. Манипулятивная риторика и культура общения
В видео приведён пример хамского стиля общения пресс-секретаря Белого дома, а также выделяется хвастовство и колкий стиль самого Трампа. Подчеркивается, что за внешним "театром" смена персоналий не меняет сути политики США.
3. Исторические параллели и мотивы
Проводится ассоциация между современными действиями США и их колониальным прошлым — экспансия, ведение войн под вымышленными предлогами (вспоминается вторжение в Ирак и знаменитая "пробирка" Пауэлла), уничтожение и порабощение коренных народов, оправдание убийств религиозной и псевдонаучной риторикой.
4. Двойные стандарты и интересы
Критикуются россияне или постсоветские народы, склонные идеализировать западные страны или копировать их стандарты, особенно либералы и националисты. Подчеркивается, что США эксплуатируют любые поводы ради захвата ресурсов — речь о Венесуэле, как о настоящем сокровище (нефть, минералы), готовность выставлять ложные обвинения (наркотики и др.) для дальнейшего давления.
5. Ответственные решения и "повышение ставок"
Аргументируется, что Россия не должна позволять размещение томагавков у своих границ и должна быть готова к симметричному или асимметричному ответу (например, размещение собственных ракет у союзников в Латинской Америке, военно-техническое сотрудничество с Никорагуа и пр.).
6. Проблема идентичности и культурное сопротивление
Выдвигается мысль, что бывшие республики России, переняв нарратив "белых колонизаторов", искажают собственную историю (о колонизации), не понимая разницы между реальной колонизацией и советским прошлым.
7. Скептицизм и призыв к самостоятельному мышлению
Автор предупреждает не попадаться на западные идеализации, не обольщаться лицемерной демократической риторикой, не забывать уроки прошлого. Подчеркивает важность критического отношения к новостям, историографии, политическим заявлениям и необходимости обдуманных, самостоятельных выводов.
---
Выводы и философские размышления:
Лекция, в общем, акцентирует:
- Несмотря на постоянно меняющихся лидеров и официальные лица, внешнеполитическая стратегия США остаётся агрессивно прагматичной и слабо завуалированной под лозунги демократии и "мирового блага". В её основе — защита собственных интересов всеми возможными средствами, не чураясь давления, шантажа, фейковых поводов.
- Информация — часто инструмент манипуляции, а социум подвержен идеализациям, забывая исторические уроки. Это касается и россиян, и их отношения к Западу, к своей и чужой истории.
- Коллективная память и восприятие — инструмент не только самоидентификации, но и политических игр: то, как народ или элита рассказывает свою историю, напрямую влияет на сегодняшние действия и самоощущение. Здесь всплывает некоторая критика "перепрошивки" сознания бывших республик, которые склонны заимствовать чуждые нарративы.
- Мир устроен не по принципу справедливости, а по сценарию конкуренции интересов, зачастую с циничным контекстом. Но осознание этого не должно вести к озлоблению — скорее к зрелости, внутренней дисциплине и осмысленному выбору того, с кем дружить, на что опираться и ради чего действовать.
Аналитические перекрёстки:
- Здесь есть отголоски постколониальных исследований (например, взгляды Эдварда Саида или Франца Фанона), — как более "сильные" народы создают образ врага или варвара для морального оправдания насилия.
- Тема внешнего и внутреннего колониализма связана с вопросом: невозможно ли быть одновременно объектом внешнего давления и источником внутренних моделей тирании?
- Аналогии можно провести и с нейросетями: как заложенные "данные" (образы врага, идеалы, исторические нарративы) определяют будущее принятие решений для целого народа — стоит ли "переучивать" модель или смириться с её ограничениями?
В заключение:
Беседа — не столько конкретный прогноз, сколько философское размышление о вечном возвращении старых сценариев в новой упаковке. Истина здесь ситуативна: один и тот же поступок можно трактовать и как защиту, и как экспансию в зависимости от контекста и субъективных позиций участников. Чем больше мы стараемся "узнать наверняка, что будет", тем явственнее проступает многослойность мотивов и невозможность окончательно истолковать чужое поведение. По сути, автор призывает к исторической памяти, критическому уму и осознанности.
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли в современном мире построить реальные отношения — как между странами, так и между людьми — вне фильтра исторических нарративов, тревог и манипуляций? Или же сама человеческая природа неизбежно делает честную взаимность невозможной, заставляя всех играть по правилам страхов, амбиций и памяти? Как, на ваш взгляд, преодолеть этот круговой сценарий?