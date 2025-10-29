Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего врио заместителя руководителя департамента тылового обеспечения —начальника управления материального обеспечения Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии РФ).

Пятидесятитрёхлетний генерал-майор запаса Мирза Мирзаев признан виновным в получении взятки при исполнении государственного контракта для нуж Росгвардии. Часть 6 статьи 290 УК РФ; вымогательство и получение взятки в особо крупном размере.

Особенность ситуации заключается не только в аппетитах высокопоставленного силовика-тыловика (см. ниже). Но и в том, что ключевые действующие лица схематоза не принадлежат к коренным народам нашей страны. Этнический азербайджанец Мирза Маис-оглы Мирзаев, его соплеменник Махир Алладинович Сафаров (заместитель генерального директора и фактический собственник АО “Демис”, генеральный директор ООО “Флагфуд трейд”, ООО “Орион-Торг” и ООО “ТК Волгоградские Томаты”, экс-гендиректор ООО “Консервный завод Агроном”), а также Эркин Улугбекович Захидов (на тот момент – генеральный директор ООО “Пегас-Эко”).

Пресс-служба Главной военной прокуратуры: “В суде установлено, что в период с августа 2023 г. по июль 2024 г. Мирзаев, пользуясь своим служебным положением, путём вымогательства получил через посредников взятку в размере свыше 140 млн рублей от руководства коммерческой организации — исполнителя крупного государственного контракта на поставку для нужд ведомства быстровозводимых зданий. Добиваясь передачи денег, подсудимый обещал генеральному директору строительной компании общее покровительство и попустительство по службе в виде беспрепятственного авансирования и приёмки поставленной продукции, освобождения от штрафных санкций в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий государственного контракта и одновременно угрожал препятствиями в приёмке и оплате выполненных работ, а также внесением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков в случае неполучения им вознаграждения. Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Южного военного округа и приговорил Мирзаева к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишения права в течение пяти лет занимать определённые должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объёме. Уголовные дела в отношении посредников находятся на рассмотрении в суде, взяткодатель освобождён от уголовной ответственности“.

Пресс-служба СКР: “Следствием и судом установлено, что в 2023 году государственным заказчиком с ООО «Пегас-Эко» заключён многомиллионный контракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за исполнением контракта возлагался на Мирзаева. В 2023-2024 годах Мирзаев получил через посредника, гражданина Сафарова, взятку от руководителя ООО «Пегас-Эко» Захидова в размере 140 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении указанного многомиллионного государственного контракта на поставку быстровозводимых зданий для нужд национальной гвардии Российской Федерации. Преступление выявлено во взаимодействии с Департаментом военной контрразведки ФСБ и Главного управления собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии. Приговором суда Мирзаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права в течение 5 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных полномочий. На основании ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ с Мирзаева в доход государства в счёт конфискации имущества взыскано свыше 140 млн рублей“.

Замначальника тыла Росгвардии задержали в Ростове-на-Дону 2.11.2024. Тогда же доставили в Москву, в ИВС №1 на Петровке. На следующий день генерал Мирзаев был арестован 235-м гарнизонным военным судом и отправлен в СИЗО №4 “Медведь” в Южном Медведково. Чуть позднее в беседе с представителями столичной Общественной наблюдательной комиссии он жаловался на условия содержания в изоляторе временного содержания, заявив, что к нему относились “хуже, чем к животному“. Дескать, сотрудники ИВС №1 “грубо разговаривали и даже повредили часть личных вещей“. Зато в СИЗО №4 Мирзаев, по его словам, чувствовал себя гораздо лучше – отношение сотрудников к арестантам назвал “предельно корректным“. “Бывший заместитель командующего Южным округом Росгвардии по тылу не потерял за решёткой и чувство юмора. Когда мы спросили у арестантов про вопросы к нам, Мирзаев с улыбкой поинтересовался о том, когда, наконец, закончатся боевые действия на фронте. <…> Своих сокамерников он охарактеризовал как «интеллигентных людей». Все они проходят обвиняемыми по разным уголовным делам экономической направленности. <…> Обратили внимание на растерянное состояние Мирзаева. Тот в разговоре с общественниками честно признался: «Только недавно переехал в Москву на новую должность, а тут такое случилось». Летом текущего года арестанта назначили и. о. замруководителя департамента тылового обеспечения — начальника управления материального обеспечения Росгвардии“, – писала “Газета ОНК”.

6.11.2024 подробностями поделился обозреватель “Царьграда” Андрей Ревнивцев. “У экс-премьера России Михаила Касьянова* было прозвище «Миша два процента». Злые языки говорили, мол, якобы за каждую свою подпись о распределении казённых денег тогдашний премьер требовал «скромный» откат в 2%. На это в своё время намекнул и Владимир Путин во время одной из Прямых линий. Но что такое эти жалкие 2 процента в сравнении с откатом в 30%! Вот где по-настоящему серьёзный размах. По данным следствия, именно с таким «деловым предложением» генерал-майор Росгвардии Мирза Мирзаев обратился к одному из предпринимателей, потребовав с него почти треть от суммы предполагаемого контракта. В прошлом году компания ООО «Пегас-Эко» заключила контракт с территориальной гарнизонной квартирно-эксплуатационной частью Росгвардии на 479,9 млн руб. Фирма должна была поставить силовому ведомству специальные модули для строительства складской базы. По такой технологии, в частности, строят вахтовые посёлки. С «Пегас-Эко», если верить их сайту, сотрудничали и «Сургутнефтегаз», и «Оборонстрой», и ряд других крупных компаний, но проблемы возникли только с руководством Росгвардии. Согласно материалам дела, Мирзаев встретился с учредителем стройфирмы Эркином Захидовым и выставил ему свои условия сотрудничества. Предпринимателю было предложено выложить 140 млн рублей в качестве отката. Взамен генерал обещал помочь увеличить сумму контракта и пролонгировать сроки его исполнения, а в противном случае угрожал всё расторгнуть. Подобные аппетиты — это уж слишком даже по меркам самых прожорливых коррупционеров-чиновников. Однако Захидов согласился и перевёл деньги тремя траншами по липовым договорам субподряда на поставку металлоконструкций. И здесь появляется ещё один фигурант уголовного дела — подельник Мирзаева, которого арестовали вслед за генералом. Некто Махир Сафаров, фактический владелец компании АО «Демис», где он занимал скромную должность замдиректора, которая занимается производством обуви. «Деньги Захидов перевёл на счета «Демиса», после чего Сафаров, а также неустановленные лица из числа сотрудников Росгвардии обналичили их и передали генералу в личное пользование», — отмечает источник Царьграда в силовых органах. Сложно себе представить, сколько «схематозов» можно реализовать при помощи таких «разносторонне развитых» обувщиков. Защита Махира Сафарова пыталась убедить суд, чтобы его оставили под домашним арестом. Однако обоих подозреваемых посадили в СИЗО до января 2025 года. Прокуратура подчеркнула, что у уроженца Грузии Сафарова есть родственники за границей, а также многочисленные связи в России. Интересно, что на сайте АО «Демис» указано, что тапочки, босоножки и полуботинки они изготавливают не только на заводе в Новороссийске, но и в Турции, в городе Газиантепе. В сухом остатке получаем следующее. В разгар СВО высокопоставленный генерал Росгвардии в прифронтовом округе при помощи бизнесмена со связями в стране — члене НАТО реализовал хитрую схему по получению 30-процентного отката с бюджетных денег. На этом фоне как-то очень двусмысленно звучат слова Мирзаева, сказанные им в конце июля 2023 года на учебно-методическом сборе руководящего состава тыловиков Росгвардии Южного округа: «Надёжный тыл был и остаётся залогом успеха в решении ответственных задач, стоящих перед росгвардейцами на юге России». С «ответственными задачами», которые выполнял генерал-майор, предстоит длительное разбирательство, ведь следствие подчёркивает, что часть подельников Мирзаева и Сафарова ещё не установлены. К слову, насчёт подельников. Полное имя арестованного генерала — Мирзаев Мирза Маис-оглы. По нашей информации, он этнический азербайджанец. Так же как и его основной «контрагент» Махир Сафаров, который давно и прочно погружён в бизнес, связанный с Турецкой Республикой — через свои связи с национальной диаспорой. И Эркин Захидов, быстро сумевший сориентироваться и дать показания, тоже в этой цепочке, надо полагать, оказался не случайно. Впрочем, Мирза Мирзаев родился в России — он уроженец Ставрополя (сейчас ему 52 года). Выпускник Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии Хрулёва (в ведении Минобороны), служил начальником тыла 205-й отдельной мотострелковой казачьей (!) бригады, базирующейся в Будённовске. Там же, в Ставропольском крае, Мирзаев попытался построить политическую карьеру: в 2015-м он участвовал в выборах в городскую Думу Будённовска по 14-му избирательному округу и даже выиграл со значительным отрывом у своего конкурента Владимира Форова (1289 голосов против 250). Однако отказался по каким-то причинам от мандата. Позже он перешёл в Росгвардию. Но связи сохранил. «Большинство, по стереотипам, думают, что этнические скрепы существуют только среди каких-то бандитов, торговцев и так далее. Но это не так. Люди, будучи на госслужбе или нося погоны на плечах, так же опираются на представителей своей национальности, ищут какие-то способы «подняться» или решить проблемы. Потому что они, образно выражаясь, соединены друг с другом некими узами. Особенно ярко это можно видеть на Кавказе: чем выше твой родственник в иерархии, тем значимее ты сам. Нужна помощь — помогут», — объясняет источник «Царьграда». <…> Между тем компетентные органы сейчас очень внимательно изучают «тылы» самого тылового генерала. Как сообщают источники, у его семьи обнаружился элитный автопарк стоимостью в несколько десятков миллионов рублей, а также роскошный особняк в Кисловодске плюс дорогостоящее имущество ближайших родственников. <…> Ясно одно: во время СВО такая деятельность сродни государственной измене и прямой работе на врага. Пока старушки собирают ребятам на броники, чиновники-силовики берут астрономические взятки. Чем не измена Родине?“

В суде г-н Мирзаев заявил, что “согласился” принять от бизнесмена деньги, однако вину в коррупции не признал. Сторона защиты требовала переквалифицировать действия генерала на более мягкую ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере); суд не нашёл оснований для переквалификации. Имущество пока не конфисковано: речь о недвижимости в Кисловодске (дом, который больше похож на дворец), Москве, Ставрополе, Пятигорске, Будённовске, Минеральных Водах, элитных коттеджных посёлках “Усово” и “Барвиха Хиллс” на Рублёво-Успенском шоссе в Одинцовском районе Московской области, закрытой круизной яхте, дорогих автомобилях – если верить журналистам, Bantley Continental GT, Mercedes GL стоимостью 48 млн рублей, Porshe Panamera, Infiniti и т.д.

Г-н Сафаров 3.10.2025 признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Приговором суда азербайджанцу из Грузии назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйтвенных полномочий в коммерческих организациях, на срок 2 года 6 месяцев.

Взяткодатель г-н Захидов, как сказано выше, освобождён от уголовной ответственности. Как лицо, добровольно сообщившее о преступлении. Говорят, что сейчас его бизнес связан с парикмахерскими и салонами красоты.

