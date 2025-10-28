Главная » Видео, История, Творчество

Вологодские кружева. Время. Эфир 13 октября 1979

Переслано от: Советское телевидение

Сюжет о работе производственного объединения “Снежинка”, выпускающего изделия из вологодского кружева.
Автор сюжета – Олег Бобин

Вологодские кружева. Время. Эфир 13.10.1979
Главная редакция информации, 1979 г.

Комментарий редакции

В этом видео рассказывается о традиционном искусстве вологодского кружева — ремесле, в котором красота рождается через труд и многолетние умения мастериц. Главными героями здесь становятся женщины, искусно работающие с каклюшками на специальных валиках, где по заранее зафиксированному рисунку переплетаются тончайшие нити, а само переплетение сопровождается мелодичным «пением» деревянных палочек.

Ключевые тезисы:

1. Сохранение ремесла через преемственность:
В центре внимания идея передачи мастерства от поколения к поколению. Звучит важное замечание — промысел живёт, когда ученики превосходят учителей. На этом строится развитие и обновление традиции.

2. Система образования:
При производственном объединении «Снежинка» функционирует училище, ежегодно выпускающее 60 молодых мастериц, отлично подготовленных с точки зрения технологии и творчества.

3. Рост и востребованность:
Вологодское кружево пользуется широким спросом — среди постоянных заказчиков крупные торговые компании, текстильные фабрики разных регионов, творческие коллективы. Промысел не только сохраняет, но и расширяет ассортимент изделий (ежегодно добавляется до 300 наименований), и объёмы производства растут.

4. Массовость и индивидуальность:
Упоминается баланс между массовым производством и сохранением индивидуальности в изделиях. Приводится пример вещи, которая выпускается в большом количестве, но остаётся образцом мастерства.

Вывод:

В центре беседы — тема живучести и эволюции традиционного искусства. Кружевоплетение становится здесь не просто ремеслом, а примером слаженного соединения прошлого и будущего: конкретные, индивидуальные руки мастериц творят вещи, которые востребованы в современной экономике. Удивительно, что столь деликатное и медитативное занятие, где сотни движений переплетают тончайшие нити, продолжает жить в условиях индустриального времени, не теряя ни духа творчества, ни экономической устойчивости.

Внутри этого процесса можно увидеть глубокий философский подтекст: всякая культура живёт, когда в ней есть и уважение к традиции, и место для новых поисков, когда ученик способен превзойти учителя. Этот диалог прошлого и будущего — универсальный принцип, знакомый как в науке, так и в искусстве, в технологиях, в религии и повседневной жизни.

Размышляя о вологодском кружеве — уникальном и хрупком, но одновременно живущем и растущем ремесле, — не можем ли мы спросить себя: как нам самим, в собственных действиях или профессии, находить баланс между уважением к традиции и поиском своего уникального творческого голоса? Не становится ли вся наша жизнь, по сути, «кружева́ми» — переплетением опыта, исканий и открытий?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WJNUpMPXoFg
