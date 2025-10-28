Полноценная Армия ВСУ окружена в Покровске. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
Комментарий редакции
В данной беседе, в которой участвует экономист и историк Николай Сорокин, затрагиваются сразу несколько крупных тем: от дипломатии и международных переговоров до стратегических военных разработок и ситуации на фронте. Рассмотрим основные тезисы и возможные выводы через призму гибкости истины, междисциплинарности, прагматизма и эмпатии.
---
1. Дипломатия и геополитика
- Обсуждается реакция России на возможные поставки западных дальнобойных ракет Украине: упор делается не на сам факт передачи, а на их реальное применение по территории России. Официальные представители Запада опровергают разрешения на удары по России, но информационный фон остаётся напряжённым.
- Рассматривается инициатива возможных переговоров между высшими руководителями США и России, затрагивается сложность согласования площадки (географические и политические нюансы), иллюстрируя степень недоверия между сторонами.
- Идея строительства инфраструктурных проектов (тоннеля Россия—Аляска) вписывается в пример, как стратегическая изоляция десятилетий мешает развитию экономических связей между потенциально близкими странами. Эмпирически показано: новые пути пробиваются с трудом, когда старые связи оказались разорваны.
Параллели:
Можно провести аналогию между поведением государств и психикой индивида: как человек, долго находившийся в состоянии стресса или вражды, обретает привычки недоверия, так и страны абсорбируют эти паттерны в свои стратегии и экономику. Перелом возможен, но требует осознанных и системных изменений — как на личном, так и на национальном уровне.
2. Технологический прорыв: ракета "Буревестник"
- Подробно рассматривается характеристика новой российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая способна находиться в воздухе чрезвычайно долго, обладает неограниченной дальностью и не подпадает под существующие категории вооружений или международные договоры.
- Важно, что большинство технических деталей остаётся засекреченным, авторы подчеркивают уникальность разработки, её значимость для военного баланса, а также стратегический страх, который появление такой ракеты вызывает у США и их союзников.
- Отдельное внимание уделено аналогии между самой ракетой и буревестником-птицей, которая почти не тратит энергию при планировании — подчеркивается идея минимальных затрат при максимальной эффективности.
Междисциплинарная рефлексия:
К созданию буревестника как скачка в военных технологиях можно отнестись как к очередному "квантовому скачку" в истории науки — порой открытия одного поколения становятся ординарными инструментами для следующего. И возникает этический вызов: как использовать эту силу — для устрашения, для баланса, для диалога, или лишь для гонки вооружений?
3. Военные действия на фронте
- Обсуждается ситуация на Донбассе: российская армия, по описанию Сорокина, окружает крупную группировку ВСУ в районе Покровска и Купянска; авторы сравнивают это с окружением шестой армии Паулюса в Сталинграде.
- Подчеркивается морально-психологический фактор: значимые потери таких крупномасштабных формирований могут подорвать дух не только военных, но и политического руководства противоположной стороны.
- В то же время, приводится исторический пример, скрытый в эпизоде из мемуаров Вертинского: иногда самые рациональные схемы не описывают всю реальность, а в "непредусмотренных" проявлениях (мыши, "не созданные Богом") рождается нечто новое, выходящее за рамки планов.
Аналитический взгляд:
Сравнение современных событий с историческими битвами, с одной стороны, помогает осмыслять масштаб происходящего, а с другой — чревато идеализацией и ретроспективной героизацией. Реальная же ситуация на фронте всегда полна неопределённости, ошибок, человеческой боли и прагматизма выживания.
---
Практические выводы и философские размышления
- Технологии и этика:
Подобно тому, как внедрение ИИ или новых алгоритмов меняет структуру общества и индивидуального мышления, появление оружия с качественно новыми характеристиками меняет баланс безопасности и, возможно, сами основания для переговоров и доверия между государствами. Как человечество будет использовать такой скачок — во благо или во зло? Эта дилемма остаётся открытой.
- Геополитика как психология наций:
Долгие десятилетия изоляции формируют ригидность мышления и недоверие, но в любой момент возможен прорыв — и инфраструктурный, и гуманитарный. Это применимо не только к странам, но и к каждому человеку: стоит ли жить только сценариями прошлого, или искать варианты нового сотрудничества вопреки инерции старых конфликтов?
- Идеализация и реальность:
Во многих рассуждениях прозвучала склонность к героизации или демонизации (и своих успехов, и провалов противника). Такая тенденция отражает общую человеческую потребность видеть в происходящем некий "великий сюжет", значимость, — хотя, как показывает история из мемуаров, самая главная истина может рождаться из неожиданных и нелогичных деталей.
---
Финальный вопрос для размышления:
Если новые технологические возможности совершили революцию в военном равновесии, а старые конфликты всё ещё диктуют логику изоляции и соперничества, то возможно ли достичь нового уровня взаимопонимания, где страх и недоверие станут отправной точкой для поиска настоящей — пусть даже всегда недостижимой — истины общего мира?
Каким образом мы — человечество, общество, отдельная личность — сможем не растратить этот технический, психологический и исторический потенциал, а реализовать его во имя жизни, а не разрушения?
Какая “полноценная армия”, какой “Паулюс”? Несколько тысяч бойцов на небольшой площади, при этом полного окружения нет.