Новый роман Проханова “Лемнер” о Пригожине – действительно нечто до обидного несуразное и даже вредное. До обидного – потому что Проханов всё-таки большой публицист, человек, которому верят идейные люди. Зачем ему на старости лет этот скандал ради скандала, произведение, не имеющее никакой худ. ценности, непонятно.

Роман при почтении вызывает буквально физическое ощущение грязи и нечистот. Постмодернистская буффонада, в которой пафос традиционализма смешан (и тем самым унижен и высмеян) с западной пропагандистской ложью. С одной стороны, священные для русских смыслы о сильном государе, справедливости и воинской доблести, а с другой – двойники президента, переливание крови китайскими пиявками, проститутки и маньяки на службе государства, гламурные и лживые властители, убийства и разврат.

Русская история представлена Прохановым как жуткая мистическая тьма, в которой нет ничего святого. И опять же, всё это слишком прямолинейно-глупо и без любви к России. Даже удивляешься, что это написал Проханов. Скорее, так о России должен был написать какой-то Быков или Акунин.

При этом если дочитать, то замысел романа в сухом остатке довольно интересен: в нём Пригожин используется российским лидером в качестве опричника – но в тёмную! – для очищения России от западников и ворья во власти. Он по очереди устраняет фигуры, похожие на Суркова, Чубайса и Сечина, после чего идёт на Москву, но под Окой его нечто мистическое останавливает и его отряд отказывается подчиняться ему. Сбежав в глубинку, он там узнаёт, что был использован лидером втёмную, после чего его умертвляют.

Эту, на мой взгляд, неплохую задумку (Пригожин и впрямь имел шанс стать опричником) можно было бы реализовать гораздо интереснее и талантливее. Вместо этого Проханов создал, повторю, буффонаду – причём настолько чёрную и злобную, что враги России могут черпать из неё примеры для своей пропаганды. Не говоря уже о том, что там звучат недвусмысленные обвинения в преступлениях практически всем первым лицам России и даже гос.институтам. Озвучь он такое прямо, это прямая дорога в суд.

Но и на политическую диверсию роман не тянет, так как написан слабо и вряд ли будет иметь успех. Тем не менее вред от него очевидный, как от злого пасквиля о стране, а потому правильно, что отменили широкую презентацию.

Но лично меня Проханов сильно разочаровал. Жаль, Александр Андреевич, очень жаль…