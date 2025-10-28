Новый роман Проханова “Лемнер” о Пригожине – действительно нечто до обидного несуразное и даже вредное
Новый роман Проханова “Лемнер” о Пригожине – действительно нечто до обидного несуразное и даже вредное. До обидного – потому что Проханов всё-таки большой публицист, человек, которому верят идейные люди. Зачем ему на старости лет этот скандал ради скандала, произведение, не имеющее никакой худ. ценности, непонятно.
Роман при почтении вызывает буквально физическое ощущение грязи и нечистот. Постмодернистская буффонада, в которой пафос традиционализма смешан (и тем самым унижен и высмеян) с западной пропагандистской ложью. С одной стороны, священные для русских смыслы о сильном государе, справедливости и воинской доблести, а с другой – двойники президента, переливание крови китайскими пиявками, проститутки и маньяки на службе государства, гламурные и лживые властители, убийства и разврат.
Русская история представлена Прохановым как жуткая мистическая тьма, в которой нет ничего святого. И опять же, всё это слишком прямолинейно-глупо и без любви к России. Даже удивляешься, что это написал Проханов. Скорее, так о России должен был написать какой-то Быков или Акунин.
При этом если дочитать, то замысел романа в сухом остатке довольно интересен: в нём Пригожин используется российским лидером в качестве опричника – но в тёмную! – для очищения России от западников и ворья во власти. Он по очереди устраняет фигуры, похожие на Суркова, Чубайса и Сечина, после чего идёт на Москву, но под Окой его нечто мистическое останавливает и его отряд отказывается подчиняться ему. Сбежав в глубинку, он там узнаёт, что был использован лидером втёмную, после чего его умертвляют.
Эту, на мой взгляд, неплохую задумку (Пригожин и впрямь имел шанс стать опричником) можно было бы реализовать гораздо интереснее и талантливее. Вместо этого Проханов создал, повторю, буффонаду – причём настолько чёрную и злобную, что враги России могут черпать из неё примеры для своей пропаганды. Не говоря уже о том, что там звучат недвусмысленные обвинения в преступлениях практически всем первым лицам России и даже гос.институтам. Озвучь он такое прямо, это прямая дорога в суд.
Но и на политическую диверсию роман не тянет, так как написан слабо и вряд ли будет иметь успех. Тем не менее вред от него очевидный, как от злого пасквиля о стране, а потому правильно, что отменили широкую презентацию.
Но лично меня Проханов сильно разочаровал. Жаль, Александр Андреевич, очень жаль…
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Роман Проханова “Лемнер” о Пригожине — произведение вредное и несуразное.
- Автор статьи возмущён тем, насколько роман шокирует и разочаровывает, особенно учитывая репутацию Проханова как идейного публициста.
2. Произведение вызывает неприятные ощущения и разрушает традиционные смыслы.
- Отмечается ощущение “грязи” при чтении, потеря уважения к традиционалистским идеалам, смешение их с западной пропагандой.
3. В романе сочетаются пафос традиционализма и западная гламурная ложь.
- Священные для России образы высмеиваются и искажаются, присутствует избыточная буффонада, насилие, разврат, мистицизм.
4. Сюжет о Пригожине как “опричнике” подан интересно, но реализован слабо.
- Основной замысел: Пригожин используется властью для “очищения” элит, но становится жертвой манипуляций; идея потенциально интересна, но подана нелюбовно и прямолинейно.
5. Роман может быть использован врагами России для антироссийской пропаганды.
- Присутствует большое число обвинений в адрес элит, хотя произведение “слишком слабо”, чтобы быть серьезной диверсией.
6. Произведение не имеет художественной ценности и вредно для общественного дискурса.
- По мнению автора, роман — “злой пасквиль”, способный нанести вред, поэтому отмена его широкой презентации оправдана.
7. Личное разочарование автором.
- Проханов вызывает у рецензента “горечь”, поскольку тот ожидал большего от столь известного автора.
---
Анализ, аналогии и междисциплинарный взгляд
Столкновение ожиданий и реальности — вечная тема в культуре и философии. Когда известный публицист, символ идеалов традиционалистской России, создаёт произведение, которое большинство воспринимает как “грязное” и циничное, происходит кризис идентичности не только у автора, но и у аудитории. Это напоминает работу нейросети, которая, обученная на одних данных, неожиданно выдает радикально иное суждение, вызывая у пользователей “электрошок” в системе ценностей.
С точки зрения философии, здесь происходит деконструкция смыслов: традиционалистский пафос и “оппозиционная” буффонада сталкиваются не ради синтеза, а ради разрушения старых образов. Это постмодернистский приём, целью которого часто становится не создание, а экспозиция абсурда, тьмы и внутреннего разложения. Подобная эстетика обнаруживалась в литературе ХХ века — от позднего Булгакова до современных кинокритиков, и часто воспринимается как вызов публике: “а что есть ваша истина, если она так легко разрушается карикатурой?”
Психологически в такой реакции проглядывает защитная функция: отрицание неприятного, попытка сохранить свою картину мира цельной и чистой. Однако сама жизнь редко так проста. То, что вызывает “физическую грязь”, — не всегда вовсе грязь, а экзамен на зрелость восприятия реальности, какова бы она ни была.
Политический аспект прозвучал отчётливо: роман в глазах обозревателя опасен, ибо, по сути, перерабатывает “западные” пропагандистские нарративы, хотя сам как общественный феномен, вероятно, не столь значителен. Здесь вновь проявляется свойство истины: она ситуативна, меняет контекст в зависимости от взгляда и настроя читателя. Произведение, объект культурной полемики, становится зеркалом для коллизий общества, а не их причиной.
---
Вывод
Рецензия поднимает вопросы не только о художественной ценности книги и авторской ответственности, но и о хрупкости коллективных идеалов, границах допустимого в искусстве и манипуляциях образами “своего” и “чужого”. Как и во многих сочинениях русской литературы, скандальный роман — это инструмент сомнения, а значит, и катализатор поиска истины, пусть и в напряжённой форме.
И всё же: где проходит граница между художественной провокацией и разрушением культурного кода? И можем ли мы требовать от художника безупречной любви к стране и правде, когда сама правда столь разнолика и ускользающа?
