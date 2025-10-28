Высокая стоимость ИИ

Некоторые страны изо всех сил стараются не остаться в стороне от гонки за искусственный интеллект. Но этот выбор имеет свои последствия.

The New York Times (22.10.2025) пишет о высокой цене достижения «суверенитета ИИ».

Имущие и неимущие

Гонка за вычислительную мощность раскалывает мир на имущих и неимущих. США и Китай доминируют. Практически все остальные, будь то в Европе или Южной Америке, боятся остаться позади. Это может затормозить рост, научные исследования и усилить зависимость от иностранных корпораций и правительств. В сентябре 2025 года ООН предупредила, что этот разрыв входит в число наиболее серьёзных глобальных угроз, связанных с ИИ.

Стратегия многих стран заключается в привлечении инвестиций в центры обработки данных с помощью субсидий, земельных сделок и налоговых льгот. Все строится на надежде на том, что за этим последуют рабочие места, стартапы и закрепление в цифровой экономике. Но, нередко эти решения привели к негативным последствиям.

Так, Керетаро, промышленный регион к северу от Мехико, стал центром обработки данных страны благодаря дружественной политике правительства. Однако, по словам местных жителей, за эти преимущества пришлось заплатить.

Бедные общины, уже страдавшие от нехватки воды и электричества, заявили, что эти проблемы усугубились. Семьи выбрасывали испорченные продукты, когда холодильники выходили из строя. Соседи собирали деньги на доставку воды частным лицам. Начальные школы закрывались, когда в туалетах не работал смыв.

Microsoft отрицает, что её центры обработки данных виноваты, утверждая, что её объекты потребляют лишь минимальное количество электроэнергии и воды. Местная коммунальная компания указала на такие причины, как удары молний и бродячие животные. Amazon и Google также эксплуатируют свои объекты в этом штате.

Но, хотя бывает сложно установить прямую связь между каким-либо центром обработки данных и местным дефицитом электроэнергии и воды, эксперты говорят нам, что строительство в районах с нестабильными сетями и существующими проблемами с водой создаст нагрузку на и без того хрупкие системы, увеличивая вероятность возникновения каскадных эффектов.

Проблемы возникают не только в Мексике. В Ирландии дата-центры потребляют более 20% всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Это привело к мораторию на строительство вокруг Дублина. В Чили высказывались опасения, что дата-центры представляют угрозу водоносным горизонтам.

Отказ от ИИ также имеет свою цену

В Аргентине профессор компьютерных наук Николас Воловик сокрушается об оттоке лучших студентов в страны с более мощными компьютерами. Он управляет одной из самых мощных в стране систем искусственного интеллекта в переоборудованной комнате, в то время как в США OpenAI реализует мегапроекты размером с Центральный парк Нью-Йорка.

В Кении программисты одного стартапа ждут, пока американцы уснут, чтобы получить доступ к американским серверам, потому что в это время скорость интернета выше. У них нет собственных серверов, к которым они могли бы подключиться.

Эти проблемы не имеют простых решений. Политики говорят о суверенитете в области ИИ, когда страны и регионы создают собственную вычислительную инфраструктуру, а не полагаются на мировых технологических гигантов. Этот подход не сработает для каждой страны. Он дорогой и требует огромных ресурсов.

Однако это иллюстрирует опасения, что горстка американских и китайских компаний будет доминировать в области, которая может стать важнейшей технологией этого столетия, и пожинать ее плоды: власть, богатство и свободу.

В Африке, например, компания Cassava разрабатывает региональные центры обработки данных для стартапов, исследователей и предприятий. В Чили предпринимаются попытки заставить крупные технологические компании, строящие в стране центры обработки данных, совместно использовать ресурсы ИИ на местном уровне.

Сработает ли хоть что-то из этого, может определить характер экономических и геополитических дисбалансов в будущем. Есть надежда, что существует способ реализовать потенциал ИИ, одновременно снизив ущерб. В противном случае выбор становится суровым: строить будущее с огромными затратами или остаться позади.

В США растущий спрос на ИИ приводит к увеличению счетов за электроэнергию

«По всей Америке коммунальные службы спешат удовлетворить колоссальный энергетический аппетит экономики искусственного интеллекта. Тем самым они незаметно перекладывают часть этого бремени на простых граждан. Пока весь мир восхищается тем, что могут писать и проектировать большие языковые модели, всё больше людей задаются более простым вопросом: кто платит за поддержание работы их серверов?

Поскольку число центров обработки данных увеличивается из-за спроса на ИИ, волатильность социализируется среди потребителей, а стабильность приватизируется корпоративными гигантами», – пишут эксперты The National Interest (22.10.2025).

Новая география затрат

По данным Управления энергетической информации США, в период с 2020 по 2024 год цены на электроэнергию для домохозяйств в Америке выросли примерно на 25 процентов — с 13,15 цента за киловатт-час до 16,48 цента. Для большинства семей это повышение было похоже на очередной всплеск инфляции. Но если взглянуть на средние показатели, то становится видна новая география цен.

В Мэриленде счета за электричество выросли на 32%, опередив как инфляцию, так и рост заработной платы. Причиной стало не поведение домохозяйств, а резкий рост спроса на электроэнергию, перекинувшийся через границы штата из зоны действия дата-центров на севере Вирджинии — региона, потребляющего больше электроэнергии, чем целые города среднего размера.

В Техасе в результате увеличения нагрузки на более чем шесть гигаватт нового центра обработки данных цены выросли на 28%, но ситуация могла бы быть и хуже, если бы не ввод новых генерирующих мощностей и гибкая структура рынка. А в Джорджии завершение строительства двух новых ядерных реакторов на электростанции Фогтл удержало рост цен для домохозяйств на уровне около 17%.

Структурный разрыв

Под поверхностью национальной статистики кроется структурный разрыв. В некоторых частях Среднеатлантической энергосистемы оптовые цены почти удвоились с 2020 года. В период пика перегрузки в «Аллее дата-центров» Вирджинии оптовые цены превысили 500 долларов за мегаватт-час — уровень, который раньше был сигналом чрезвычайной ситуации. Исследование Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли показало, что примерно 40% этой перегрузки можно напрямую связать с ростом числа дата-центров.

Это не абстрактные цифры. Это статьи расходов на кухонных столах в Балтиморе и за его пределами — финансовое эхо энергетической системы, которая сгибается под тяжестью вычислений.

Теоретически сеть — это общий ресурс. На практике же бум искусственного интеллекта разделил её на две части.

Сила гипермасштабируемых вычислений

Домохозяйства живут по арифметике ежемесячных счетов. Гипермасштабные компании — Amazon, Microsoft, Google и Meta* — живут по расчётам, прописанным в договорах купли-продажи электроэнергии. В совокупности они обеспечили себе более 48 гигаватт возобновляемой энергии по десятилетним контрактам, защищая себя от рыночных колебаний и одновременно заявляя о своей экологической ценности.

Многие теперь полностью владеют электростанциями. Когда Amazon приобрела ядерный кампус Cumulus Data мощностью 960 мегаватт в Пенсильвании, это ознаменовало начало новой эры: корпорации больше не арендуют электроэнергию, а владеют ею. Другие построили микросети, газовые турбины на площадках и аккумуляторные электростанции, способные работать неограниченное время при сбоях в работе коммунальных систем.

Они даже перемещают рабочие нагрузки по всему миру, чтобы получать более дешёвую и чистую электроэнергию — стратегия, которую Google называет «вычислениями с учётом выбросов углерода».

Это тихая асимметрия эпохи искусственного интеллекта. Домохозяйства принимают цены, а гиперскейлеры их устанавливают. Они контролируют свою экспозицию, проводят арбитраж между рынками и создают частные инфраструктуры, которые превращают волатильность в прибыль.

И пока ещё далеко не ясно, не является ли эта спешка с строительством очередным технологическим пузырём. Даже если это так, последствия для счетов потребителей за электроэнергию могут ощущаться ещё долгие годы из-за невостребованных активов, если в ходе строительства не будут соблюдены тщательные требования к проектированию, эксплуатации и планированию систем.

Кто на самом деле платит за рост

Если бы это была всего лишь история корпоративной изобретательности, она могла бы быть достойной восхищения. Но финансовая архитектура сети гарантирует, что затраты не исчезнут, а будут мигрировать.

Коммунальные предприятия компенсируют расходы на инфраструктуру благодаря тарифным планам, утвержденным регулирующими органами. При строительстве новой подстанции или линии электропередачи для обслуживания кластера центров обработки данных эти расходы часто включаются в общую тарифную базу. Домохозяйство, потребляющее не больше электроэнергии, чем в прошлом году, в итоге оплачивает расширение цифровой империи, которую оно никогда не посетит.

В некоторых штатах законодатели начинают сопротивляться. В Нью-Джерси рассматривают правила, которые обяжут центры обработки данных получать электроэнергию из новых проектов, а не из мощностей, уже обслуживающих дома и школы. Орегон и Вашингтон изучают аналогичные меры. Принцип прост: если ИИ создаёт новый спрос, он должен создавать и новое предложение.

Эту логику можно расширить. Регуляторы могли бы вводить сборы за воздействие, чтобы крупные потребители электроэнергии платили пропорционально создаваемой ими нагрузке на сеть. Они могли бы требовать соблюдения стандартов генерации на местах, гарантируя, что новые дата-центры будут покрывать часть своего спроса за счёт возобновляемых источников энергии или модульных газовых установок. Кроме того, они могли бы разработать защитные экраны для стабилизации счетов, чтобы предотвратить каскадное воздействие шоков оптовых цен на тарифы для населения.

Короче говоря, те, кто получает выгоду от перегрузки сети, должны помогать финансировать ее устойчивость.

Мираж эффективности

Технологические компании утверждают, что всех спасёт эффективность — более быстрые процессоры, более интеллектуальное охлаждение, оптимизированные алгоритмы. Эти инновации важны. Но эффективность без управления — мираж. Каждый скачок вычислительной мощности, кажется, влечет за собой ещё больший скачок потребления. Энергия, сэкономленная одним поколением процессоров, поглощается следующим поколением моделей.

К 2030 году центры обработки данных, многие из которых предназначены для ИИ, могут потреблять почти девять процентов всей электроэнергии в США — больше, чем вся сталелитейная промышленность. Эта траектория не просто бросает вызов нашим генерирующим мощностям; она проверяет на прочность наш общественный договор.

Как же тогда будет выглядеть справедливость?

Он начинается с признания того, что сеть не бесконечна, и что частные инновации, создаваемые на основе общественной инфраструктуры, влекут за собой общественные обязательства. Компаниям, формирующим цифровое будущее, нельзя позволять приватизировать стабильность, одновременно социализируя волатильность.

Кто платит за электроэнергию будущего?

Политики сейчас стоят перед выбором, самым сложным за всё поколение. Они могут разработать механизмы защиты домохозяйств и привлечь гиперскейлеров в качестве партнёров по обеспечению устойчивости сетей, или позволить этому дисбалансу усугубляться, пока общественное доверие не будет подорвано.

Вопрос уже не в том, изменит ли ИИ мир. Он уже изменил. Вопрос в том, кто заплатит за его поддержку.

*компания, признанная экстремистской и запрещённая в РФ

Елена Ларина Владимир Овчинский