Сказка о ретивом начальнике. М. Е. Салтыков-Щедрин (аудиокнига)
Сатирическая сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина о том, как ретивый начальник многую пользу государству приносил. Из цикла “Сказки для детей изрядного возраста”. Аудиокнига. Читает автор канала “Плохой сигнал” Егор Иванов.
#СалтыковЩедрин #аудиокнига #плохойсигнал
*Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина не внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
Поддержать канал:
Boosty: https://boosty.to/badsignal
Карта Тинькофф: 2200 7009 8726 1509
Плейлист «Аудиокниги» https://www.youtube.com/watch?v=XrY9Nvt7X_M&list=PLHfd11lpeE2jGoA1W_gNn9qObPSONUdT1&index=1&pp=0gcJCR0AztywvtLA
Плейлист “Салтыков-Щедрин. Сказки” https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfd11lpeE2jRYmG90aZHflJ_gr-xU4ZP
Telegram https://t.me/plohoysignal
VK https://vk.com/tubushow
00:00:00 Сказка
00:13:45 Комментарий
Комментарий редакции
1. Парадокс вреда и пользы во власти
Сказка высмеивает логику, при которой вред, наносимый начальством, декларируется как благо для страны. Чем больше тягот и разрушений приносит лидер, тем больше ожидается «пользы» для отечества: уничтожение наук, устрашения, экономические потери преподносятся как оздоровление. Подобная «научная» система управления приводит к абсурду — вред становится главным инструментом процветания.
2. Деградация рассуждения и слепое следование
Главному герою — ретивому начальнику — мешает здравый смысл, внутреннее рассуждение, не дающее довести вред до логического конца. Лишившись способности рассуждать (с помощью «волшебницы»), он теряет не только ограничение, но и способность к какому бы то ни было эффективному или даже разрушительному управлению — его действия становятся бессмысленными и пугающими для окружающих. Это аллюзия на функционирование власти без разума и совести, где иррациональное, лишенное критики действие запускает саморазрушительные процессы.
3. Зависимость власти от «мерзавцев» и пассивность общества
Аллегорически показывается, что власть опирается на людей, беспринципных и активных в делах зла (ябедников, доносчиков), ибо честные люди заняты делом и не вовлечены в интриги. Но даже с опорой на мерзавцев не получается достичь желаемого — единоличного контроля и тотального «процветания». Попытки вовлечь обывателей заканчиваются их бегством в «норы» — пассивное молчаливое сопротивление или апатия.
4. Иллюзорное противопоставление* «правильного начальника»
В финале появляется начальник, при котором вред отменён, справедливость восторжествовала, деятельность осмысленна и продуктивна. Но этот эпизод выглядит искусственно оптимистичным, как уступка требованиям жанра или цензуре, и по контрасту лишь подчеркивает утопичность простого «замещения» начальства.
5. Коллективная мифология терпения и абсурда
Поведение обывателей, согласно сказке, пронизано установками: «так и надо», «пусть минует меня чаша сия», — нежелание менять, выходить из своих «нор», привыкание к абсурду власти через самоуговаривание и конформизм. Это не только сатирический приём, но и глубокое социокультурное наблюдение о природе власти и общества, их взаимной связности в поддержке устойчивого абсурда.
---
Вывод
В этой ироничной (почти гротескной) притче Салтыков-Щедрин блестяще вскрывает болезненные механизмы бюрократии, в которых искажаются понятия пользы и вреда, где власть без разума (и совести) становится не просто разрушительной — она начинает оправдывать разрушение самой логикой своего существования. Попытки выстроить систему управления, базирующуюся на слепом зле и манипуляции наиболее негодяйскими элементами общества, обречены на крах — даже собственная иррациональность выводит такого начальника в тупик.
При этом сказка вовсе не наивно обвиняет только одну сторону — власть или мерзавцев; критике подвергается и общество, склонное к выживанию через пассивное бегство в свои «норы» или через адаптацию к запрограммированной нелепости. Становится очевидным, что разлагающая система неотделима от общей социальной инертности и страха.
Если провести междисциплинарную аналогию с современными науками об организациях или даже с моделями машинного обучения, видно, что система, оптимизированная лишь по формальному признаку (в данном случае — «вред во имя пользы»), неизбежно теряет гибкость, смысл и контакт с реальным запросом общества. Аналогично, нейросеть без этапа рефлексии (валидации), без обратной связи, начинает бесконтрольно продуцировать ошибки.
Практический вывод, несмотря на басенную форму, не мистичен: обществу и его лидерам необходима не «ретивость» и не слепое следование абсурдным правилам, а проявление осознанности, рассуждения, этического самоконтроля и диалог (иначе и от отмены вреда особой пользы не возникнет).
В конечном счёте, каждый участник — и начальник, и «обыватель», — ответственен за поддержание или преодоление идейного абсурда.
Открытый вопрос для размышления
Воспримет ли человек (или общество), погружённый в систему иллюзорных правил, свой выход из «норы» как возможность изменить саму логику власти — или всегда будет склонен смиряться с циклом абсурдов, подстраиваясь «под начальства», забывая, что рассуждение — та самая ускользающая, но критически важная способность, без которой общество теряет контакт с реальностью? Возможно ли, чтобы коллективное «рассуждение» стало прочной основой общественного бытия — и какова цена поддержания такой осознанности в мире, склонном к самообману?