Главная » Видео, Мировоззрение

Ответы на вопросы (27.10). Протоиерей Андрей Ткачёв

11 0
Переслано от: Протоиерей Андрей Ткачев

По понедельникам, в 14:00 по Москве, отец Андрей отвечает на вопросы в прямом эфире. Написать вопрос отцу Андрею можно начиная с 13:00, на странице ВКонтакте телеканала Царьград: https://vk.com/tsargradtv

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Также: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a

Каналы отца Андрея:
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
YouTube: https://www.youtube.com/@ПротоиерейАндрейТкачёв
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. О догмате творения через Сына
— Центр христианской веры видится в понимании, что весь мир сотворён Богом не единолично, но через Сына и Святого Духа – это выражено в понятии "единосущия" и в начале Евангелия от Иоанна (им же вся быша, через Него всё начало быть).
— Понятие "единосущный" вводилось как философский, а не библейский термин для отграничения ортодоксальной веры от арианства, чтобы избежать кривотолков относительно божественной природы Сына.
— Христос не только Искупитель, но и Творец, Примудрость Божия, соучастник Бого-творения.

2. Толкование 82 псалма и исторические параллели
— Псалом описывает окружение Израиля враждебными племенами, зачастую родственными (Эдом, Измаилитяне, Моав и пр.), показывая парадокс, что ближний родственник может быть даже опаснее дальнего врага.
— Приводится аналогия с сегодняшним положением России, которую автор сравнивает с окружённым врагами Израилем, указывая на историческую повторяемость таких сценариев и человеческую нужду в Божьей помощи, когда все ресурсы исчерпаны.

3. Знамение во благо и чудо в безнадёжных обстоятельствах
— Молитва о "знамени во благо" – просьба о чудесном вмешательстве Бога, когда человеческие усилия уже бессильны (пример Иосифа, спасённого из тюрьмы, три отрока в печи, восстановление Храма Христа Спасителя в Москве после разрушения).
— Настоящее чудо проявляется, когда, несмотря на историческую катастрофу и безнадёгу, происходят "повороты" судьбы, которые невозможно было рационально предугадать.

4. Толкование Псалмов как пророчества страданий
— 87-й псалом и аналогичные тексты воспринимаются как откровение о мессии, его отверженности, одиночестве, страданиях — и как предчувствие, что испытывал Христос на кресте.
— Даётся философский и экзистенциальный взгляд: духовные муки праведника, выпавшие Давиду или другим ветхозаветным авторам, не всегда соразмерны их реальной биографии — иногда это пророческое переживание скорбей ради будущих смыслов.

5. О невозможности исправить тяжкий грех (аборт, крещение мёртвых)
— К попыткам обряда "заочного крещения" абортированных или умерших младенцев о. Андрей относится скептически: исправить сделанное нельзя, остаётся только покаяние, предотвращение новых ошибок у других и молитва как средство обращения к милости Божией.
— Акцент на честности по отношению к себе: нельзя уйти от реальности, фантазируя об обрядах или "утешительных процедурах".

6. О повторном браке и природе человеческой немощи
— Церковь дозволяет повторный брак по причине человеческой слабости. Хотя идеал — единобрачие, реальность такова, что люди слабы и нуждаются в поддержке.
— Вечность и Рай будут качественно иным состоянием, в котором привычные семейные связи утратят земную значимость; важнее — быть с Богом.

7. Внешнее и внутреннее, лицемерие и сущность
— Обсуждение обличения книжников и фарисеев Христом (Мф. 23): проблема не искренности, сдвига акцента с подлинного бытия на казаться и иметь; актуально для всех эпох, не только для иудеев.
— Лицемерие обличается как фундаментальная проблема человеческой природы — акцент исторических параллелей с современностью.

8. Музыка как проявление религиозности и глубины
— Протестантские псалмы и песни не грешны по сути, но, с точки зрения священника, поверхностны, музыкально примитивны по сравнению с мировой и духовной классикой (Бах, Гендель, Григорианский хорал, православные распевы).
— Проблема не греха, а вкуса и глубины, которые имеют важное значение в формировании духовного чувства.

9. Проблема внутреннего раздвоения (Послание к Римлянам, глава 7–8)
— Павел описывает внутренний конфликт между желанием добра и неспособностью его исполнить — всеобщее человеческое положение.
— Преодоление внутренней раздвоённости возможно через Духа Святого, что приближает человека к единству внутреннего и внешнего и освобождает от рабства страха.

10. Страх и любовь (1 Ин. 4:18)
— Совершенная любовь изгоняет страх; любовь к Богу даёт сердце бесстрашие перед страхами этого мира.
— Смелость в вере, способность жертвовать собой рождается из любви, а не из внешнего подчинения.

---

Выводы и размышления:

В данной беседе протоиерея Андрея Ткачева раскрываются ключевые богословские и экзистенциальные темы: со-творение мира через Логоса — принцип субъективного восприятия истины сменяется здесь догматической глубиной, но догмат подчеркивается как инструмент борьбы с кривотолками, а не как абсолютная замкнутая истина. Ткачев указывает, что язык религиозной традиции нуждался в философских терминах, чтобы отграничить живую веру от размытых интерпретаций — что имеет параллель и в науке, когда техническая терминология защищает точность концепций от ускользающих означающих.

Постоянная тема — человеческая немощь и укоренившаяся склонность "казаться", а не быть, идеализировать, уходить от принятия реальности. Здесь интересна его мысль, что даже искреннее покаяние не всегда может полностью "исправить" последствия поступка — реальность требует принять ответственность, не пытаясь уйти от неё в магический ритуал.

Особое место в речи занимает парадокс "родственника-врага" — семейные или близкие связи часто порождают более ожесточённое противостояние, чем конфликт с чужими, — что подтверждается как библейской историей, так и современной политикой.

Музыка и искусство осмысляются Ткачевым не только эстетически, но и как путь формирования внутренней глубины: простота не всегда грех, но, возможно, — признак отказа от поиска подлинных смыслов там, где доступен более зрелый, насыщенный опыт.

И, наконец, центральным звучит ответ на разрыв между "хочу добра и делаю зло": лишь через обращение к Духу, любви, осознанности человек может, пусть медленно и не сразу, выйти из круга самопротиворечий. Христианское понимание спасения — это не мгновенное исправление, а длительный путь от раздвоения к внутренней целостности.

Всё это приводит к вопросу: возможно ли человеку совместить неизбежную субъективность бытия (и постоянную угрозу лицемерия и самообмана) с искренним поиском истины?
Не уходит ли истина, когда человек пытается ухватить её "раз и навсегда", и не приходит ли она только как живой опыт совмещения своей немощи и силы любви? Где граница между исцеляющим чудом и уходом в иллюзию?
Так становится ясно, что истина — это не статичная формула, а путь внутреннего перерождения, который каждый проходит по-своему, в постоянном балансе между сомнением и верой, между страхом и любовью.

А как вы находите для себя этот баланс между принятием своей слабости и движением к тому, чтобы быть — а не казаться, следуя по пути к подлинной истине, пусть она всегда остаётся многоуровневой и недостижимой?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/2a581a6beae70ee66f35a862d0176805/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ответы на вопросы (28.04). Протоиерей Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (6.02). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (13.03). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (11.07). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (26.12). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (13.02). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 23.09. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 7.10. Отец Андрей Ткачёв

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru