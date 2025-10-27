Ответы на вопросы (27.10). Протоиерей Андрей Ткачёв
По понедельникам, в 14:00 по Москве, отец Андрей отвечает на вопросы в прямом эфире.
Комментарий редакции
1. О догмате творения через Сына
— Центр христианской веры видится в понимании, что весь мир сотворён Богом не единолично, но через Сына и Святого Духа – это выражено в понятии "единосущия" и в начале Евангелия от Иоанна (им же вся быша, через Него всё начало быть).
— Понятие "единосущный" вводилось как философский, а не библейский термин для отграничения ортодоксальной веры от арианства, чтобы избежать кривотолков относительно божественной природы Сына.
— Христос не только Искупитель, но и Творец, Примудрость Божия, соучастник Бого-творения.
2. Толкование 82 псалма и исторические параллели
— Псалом описывает окружение Израиля враждебными племенами, зачастую родственными (Эдом, Измаилитяне, Моав и пр.), показывая парадокс, что ближний родственник может быть даже опаснее дальнего врага.
— Приводится аналогия с сегодняшним положением России, которую автор сравнивает с окружённым врагами Израилем, указывая на историческую повторяемость таких сценариев и человеческую нужду в Божьей помощи, когда все ресурсы исчерпаны.
3. Знамение во благо и чудо в безнадёжных обстоятельствах
— Молитва о "знамени во благо" – просьба о чудесном вмешательстве Бога, когда человеческие усилия уже бессильны (пример Иосифа, спасённого из тюрьмы, три отрока в печи, восстановление Храма Христа Спасителя в Москве после разрушения).
— Настоящее чудо проявляется, когда, несмотря на историческую катастрофу и безнадёгу, происходят "повороты" судьбы, которые невозможно было рационально предугадать.
4. Толкование Псалмов как пророчества страданий
— 87-й псалом и аналогичные тексты воспринимаются как откровение о мессии, его отверженности, одиночестве, страданиях — и как предчувствие, что испытывал Христос на кресте.
— Даётся философский и экзистенциальный взгляд: духовные муки праведника, выпавшие Давиду или другим ветхозаветным авторам, не всегда соразмерны их реальной биографии — иногда это пророческое переживание скорбей ради будущих смыслов.
5. О невозможности исправить тяжкий грех (аборт, крещение мёртвых)
— К попыткам обряда "заочного крещения" абортированных или умерших младенцев о. Андрей относится скептически: исправить сделанное нельзя, остаётся только покаяние, предотвращение новых ошибок у других и молитва как средство обращения к милости Божией.
— Акцент на честности по отношению к себе: нельзя уйти от реальности, фантазируя об обрядах или "утешительных процедурах".
6. О повторном браке и природе человеческой немощи
— Церковь дозволяет повторный брак по причине человеческой слабости. Хотя идеал — единобрачие, реальность такова, что люди слабы и нуждаются в поддержке.
— Вечность и Рай будут качественно иным состоянием, в котором привычные семейные связи утратят земную значимость; важнее — быть с Богом.
7. Внешнее и внутреннее, лицемерие и сущность
— Обсуждение обличения книжников и фарисеев Христом (Мф. 23): проблема не искренности, сдвига акцента с подлинного бытия на казаться и иметь; актуально для всех эпох, не только для иудеев.
— Лицемерие обличается как фундаментальная проблема человеческой природы — акцент исторических параллелей с современностью.
8. Музыка как проявление религиозности и глубины
— Протестантские псалмы и песни не грешны по сути, но, с точки зрения священника, поверхностны, музыкально примитивны по сравнению с мировой и духовной классикой (Бах, Гендель, Григорианский хорал, православные распевы).
— Проблема не греха, а вкуса и глубины, которые имеют важное значение в формировании духовного чувства.
9. Проблема внутреннего раздвоения (Послание к Римлянам, глава 7–8)
— Павел описывает внутренний конфликт между желанием добра и неспособностью его исполнить — всеобщее человеческое положение.
— Преодоление внутренней раздвоённости возможно через Духа Святого, что приближает человека к единству внутреннего и внешнего и освобождает от рабства страха.
10. Страх и любовь (1 Ин. 4:18)
— Совершенная любовь изгоняет страх; любовь к Богу даёт сердце бесстрашие перед страхами этого мира.
— Смелость в вере, способность жертвовать собой рождается из любви, а не из внешнего подчинения.
---
Выводы и размышления:
В данной беседе протоиерея Андрея Ткачева раскрываются ключевые богословские и экзистенциальные темы: со-творение мира через Логоса — принцип субъективного восприятия истины сменяется здесь догматической глубиной, но догмат подчеркивается как инструмент борьбы с кривотолками, а не как абсолютная замкнутая истина. Ткачев указывает, что язык религиозной традиции нуждался в философских терминах, чтобы отграничить живую веру от размытых интерпретаций — что имеет параллель и в науке, когда техническая терминология защищает точность концепций от ускользающих означающих.
Постоянная тема — человеческая немощь и укоренившаяся склонность "казаться", а не быть, идеализировать, уходить от принятия реальности. Здесь интересна его мысль, что даже искреннее покаяние не всегда может полностью "исправить" последствия поступка — реальность требует принять ответственность, не пытаясь уйти от неё в магический ритуал.
Особое место в речи занимает парадокс "родственника-врага" — семейные или близкие связи часто порождают более ожесточённое противостояние, чем конфликт с чужими, — что подтверждается как библейской историей, так и современной политикой.
Музыка и искусство осмысляются Ткачевым не только эстетически, но и как путь формирования внутренней глубины: простота не всегда грех, но, возможно, — признак отказа от поиска подлинных смыслов там, где доступен более зрелый, насыщенный опыт.
И, наконец, центральным звучит ответ на разрыв между "хочу добра и делаю зло": лишь через обращение к Духу, любви, осознанности человек может, пусть медленно и не сразу, выйти из круга самопротиворечий. Христианское понимание спасения — это не мгновенное исправление, а длительный путь от раздвоения к внутренней целостности.
Всё это приводит к вопросу: возможно ли человеку совместить неизбежную субъективность бытия (и постоянную угрозу лицемерия и самообмана) с искренним поиском истины?
Не уходит ли истина, когда человек пытается ухватить её "раз и навсегда", и не приходит ли она только как живой опыт совмещения своей немощи и силы любви? Где граница между исцеляющим чудом и уходом в иллюзию?
Так становится ясно, что истина — это не статичная формула, а путь внутреннего перерождения, который каждый проходит по-своему, в постоянном балансе между сомнением и верой, между страхом и любовью.
А как вы находите для себя этот баланс между принятием своей слабости и движением к тому, чтобы быть — а не казаться, следуя по пути к подлинной истине, пусть она всегда остаётся многоуровневой и недостижимой?