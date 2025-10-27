Кисель. М. Е. Салтыков-Щедрин (аудиокнига)
Сатирическая сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина о том, как господствующий класс прожирает продукт чужого труда, пускает остатки «на свиней», а потом у пустого корыта лицемерно вопит, что “про запас не оставили!”. Из цикла “Сказки для детей изрядного возраста”. Аудиокнига. Читает автор канала “Плохой сигнал” Егор Иванов.
#СалтыковЩедрин #аудиокнига #плохойсигнал
*Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина не внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
00:00:00 Сказка
00:03:03 Комментарий
Комментарий редакции
1. Оглавление сюжета:
В рассказе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Кисель" описывается, как блюдо кисель сначала поедают господа, затем его начинают есть все подряд, вплоть до свиней. Господа сначала благодарят кухарку, наслаждаются блюдом, но со временем им кисель надоедает — и его отдают "свиньям". В итоге, когда и господа, и свиньи доедают кисель до конца, все осознают, что на будущее ничего не осталось.
2. Аллегорический смысл:
Автор разбора указывает, что основная интерпретация такова: кисель символизирует народ (крестьян), который смирился с положением "еды" для господ. Господа — помещики, пользующиеся результатами труда народа. Свиньи — буржуазия, которая пришла на смену господам и эксплуатирует "кисель" ещё беззастенчивее. Народ (кисель) одинаково покорен перед всеми едоками.
3. Зашифрованность и цензура:
Собеседник отмечает, что смысл сказки достаточно тяжело уловить без дополнительного контекста. Это, вероятно, связано не с недостатком таланта писателя, а с жесткой цензурой того времени: слишком откровенная сатира могла привести автора к серьёзным последствиям.
4. Историческая цикличность:
Делается вывод, что времена, в сущности, меняются мало. Судя по произведениям Салтыкова-Щедрина, проблема эксплуатации и социальной несправедливости сохраняет свою актуальность.
---
Анализ и сравнения:
"Кисель" — это многослойная социальная притча, в которой простое блюдо становится метафорой судьбы народа, подверженного эксплуатации. Аналогию здесь можно провести с современными сообществами и даже с алгоритмами: как только нечто (будь то человек, ресурс или идея) становится всеобщим достоянием, оно быстро теряет ценность для избранных и подвергается "расходованию" новыми участниками, зачастую без остатка.
Можно сравнить кисель с концепцией платформ в ИТ: как только технология становится доступна всем, начинает мельчать и утрачивает свою уникальность — приходит следующая волна "потребителей", которая выжимает из неё максимум, не задумываясь о долгосрочности.
В историко-философском плане сказка демонстрирует иллюзию новизны: господа сменяются свиньями, помещики буржуазией, а суть взаимодействий — эксплуатация и пренебрежение долговременным благополучием — остается той же. Это отражает мысль, что идеализация прогресса часто оказывается поверхностной; под оболочкой "новых порядков" сохраняется старая игра.
---
Практический и философский вывод:
История киселя — напоминание о том, как быстро мы привыкаем к ресурсам, людям или идеям и не задумываемся об их истощении, пока не остаёмся перед пустыми остатками. Сказка не только о критике социальных устоев, но и о необходимости осознанного, бережного отношения к тому, что окружает нас — будь то люди, традиции или собственная "пища духа".
Интересно, что кисель остаётся безмолвным, принимая любую участь, — и это позволяет задуматься о нашей склонности к покорности и готовности позволить "кушать" себя, лишь бы быть кем-то признанным, востребованным. Это свойственно не только обществу XIX века, но и нашему времени — когда индивидуумы часто превращаются в ресурс, который желают "употреблять" окружающие, причём никто не спрашивает, хочет ли сам кисель быть съеденным.
---
Открытый вопрос для размышления:
Как нам научиться отличать ценность ресурса (человека, сообщества, идеи) от его потребительской функции, и не стать сами "киселем", который все едят до исчезновения? Не наступает ли момент, когда осознанное сопротивление эксплуатации становится единственным способом сохранить своё "я" — или всегда останется кто-то, кто доест за нас последние "поскребушки"?
,,,pRRRiveTT…
КТО может стать СЕГОДНЯшним “Салтыковым-Щедриным”
в освящении НЫНЕшних ро$$iйскix РЕАЛИЙ…
_Коррупционный ПАРАЗИТарий = Т.Н.”едро$$ня”…
_Чужие во “власти=МАСТИ” – Т.Н.”госДу#а”…
_Эксплуатированые=УТИЛИЗИРОВАННЫЕ – Русские люди…
_ХЕНЕРАЛiтет=ПОГОНники РАЗНЫХ КЛАНов…
_КРИМИНАЛитет – включая РАЗНЫЕ “масти”(и этнические)…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+ РазноМАСТное-РАЗНООБРАЗИЕ=соцПАРАЗИТы…
…Всем “ЭТИМ” ПЕРЕПОЛНЕНА,т.н.”святая” Русь…
:-( и ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ=НАВЯЗЫВАЕМОЕ “окормление”=РЕЛИГИЯ…
[оБОЛВАНивание==оБАРАНивание Т.Н."бохом"=ЛОЖЬю]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ВСЕМ т.н.”патиотам” и Т.П.– Т-п-р-у-у-у – НЕ “верещите”…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 27-10-25
а что Валерики Канадские отстали от повестки дня сегодняшнего?Тебе не заменили тексты??Уточни у Ж…он уже пересаживается в др.вагон потиху…