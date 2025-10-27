Го — не просто настольная игра, а абстрактная модель мышления, на которой веками «учились думать» в Китае, Японии и Корее. Разбираем вместе с Данилой Пахомовым (клуб Го, канал «Камни и всё-всё-всё»), чем Го принципиально отличается от шахмат: равенство камней вместо иерархии фигур, роль связей и «влияния», стратегия занятия пустот вместо «сноса короля». Перекидываем мостики к геополитике, бизнесу и личной психологии: от Африки и «мягкого окружения» до термина тенуки и оценки рисков. Плюс — немного истории (император Яо, японские школы Го) и современной практики.

00:00 Приветствие

01:11 Го vs шахматы

03:01 Равенство камней

04:34 Связи и «гуаньси»

07:01 «Строить», не «сносить»

07:54 Геополитика влияния

10:59 Императорские корни

15:03 Китай: лидеры и Го

16:11 Африка и кредиты

22:49 Япония и школы Го

27:05 Как Го меняет стиль

31:26 Тенуки

33:04 Психология через партии

35:45 Оценка рисков

39:14 Почему растёт интерес

42:26 Дипломатия вейци

44:52 Мао: углы/центр

45:49 Финал

#Го #Weiqi #Baduk #Шахматы #Стратегия #Китай #Япония #Геополитика #Мышление