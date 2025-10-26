Суррогатное материнство V2.0? Напишу пару мыслей по поводу того безумия, которое сейчас предлагают наши соратники. Я пишу соратники, потому что верю, что они все же еще одумаются. Ранее был пост, но теперь они опубликовали презентацию этого проекта, и вопросов стало еще больше.

Что нам предлагается? Беременной девушке, которая хочет сделать аборт(с ее слов), предлагают заранее продать ее еще не родившегося ребенка приемной семье. Причем продать – это вовсе не форма речи. Ведь после родов она по договору будет обязана передать своего ребенка новым родителям за вознаграждение. Вы можете назвать этот процесс как-то иначе? Я нет.

Все предлагается делать через некий фонд-посредник (чей?), в который будущие покупатели ребенка через опеку будут вносить части платежей за своего будущего ребенка, которые потом перейдут на счет исполнителя. То есть молодой мамы, продавшей им своего ребенка.

Все честно и прозрачно, через госуслуги и прочие гос.программы. Это же цивилизовано, правда? Они же ребенка от убийства спасают. Не спасают правда от продажи, но зато спасают от убийства! А ведь убийство гораздо хуже продажи! Кто же спорит! Не убий – продай! Девиз у них видимо будет теперь такой.

Ну а дальше будет еще интереснее. Давайте представим, что будет, если это примут? Сразу же сформируется план под уже имеющуюся очередь из усыновителей с деньгами, в которых заинтересован этот фонд и опека.

Подключается опека, везде реклама: не убей – продай! И вот они находят девушку с проблемами, уговаривают, и сажают ее не контракт. Родишь – продашь ребенка – будут тебе деньги.

Причем,собиралась ли она в реальности делать аборт, или нет, никого тут не интересует.

По сути – это просто новая форма суррогатного материнства с убедительным оправданием.

Она рожает, и вот у нее на руках ее ребенок, она на него смотрит, и вдруг понимает, что теперь она никому его не отдаст.

Но у нее теперь выбор. Или взять деньги фонда, и решить свои проблемы, или оставить ребенка себе, и тут же попасть на новые…

Ведь у опеки на руках ее контракт! И у них она уже на карандаше по полной программе с договором на отказ. Плюс у них план, и фонд им заносит, и приемные.

Тогда опека к ней приходит, и говорит ей прямо: отдаешь ребенка сейчас, и получаешь деньги, или мы через 3 дня заберем его у тебя бесплатно. Потому что план горит, да и люди уважаемые уже ждут.

А тут еще и реестр беременных как-то внезапно у нас возник, да? А он нам зачем? Не было его, а теперь есть. И тут же перенатальное усыновление вдруг зачем-то сразу стали обсуждать. Совпадение?

И в связи с этим со всем у меня вопрос к инициаторам всей этой «человекоспасительной» торговли. Вы готовы взять на себя личную ответственность за судьбу каждого спасенно-проданного по этой схеме ребенка, и его мамы? И не кажется ли вам такое «спасение» теми самыми «благими немерениями» куда вымощена дорога, думаю вы еще помните куда…