Смогут ли договориться США с Россией и Китаем? | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
Встреча президентов России и США откладывается, а Дональд Трамп едет разговаривать с Председателем Си. О том зачем нужны сейчас переговоры между Москвой и Вашингтоном, о причинах проволочек, о росте эскалации по принципу "два шага вперед, один назад", о том, будет ли мирный договор между Россией и Японией, о возможной агрессии США против Венесуэлы, о нефтяной стратегии Вашингтона и о том, вступятся ли Москва и Пекин за Каракас говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Переговоры США с Россией и Китаем:
- Возможность встречи лидеров всегда остается, но сама по себе встреча — не цель, а инструмент для достижения конкретных результатов.
- Встречи бессмысленны, если позиции сторон не меняются, если никто не готов идти на реальные компромиссы.
- США и Россия (как и Китай с США) поднимают ставки, временно идут на спад, создавая иллюзию динамики, но по сути, сохраняют прежние позиции.
- Краткосрочное потепление быстро сменяется новым витком конфликта — это повторяемый паттерн последних лет.
2. Глубинные причины невозможности договоренности:
- Главный барьер — конфликт базовых национальных интересов. Вашингтон не готов отказаться от идеи гегемонии, а уступки бывают лишь временными для тактических выгод.
- Китай и Россия понимают, что любые их уступки приведут не к разрядке, а к росту американских требований.
- Внутри Китая и России тоже нет ресурсного или политического пространства для уступок, без потери устойчивости и внутреннего авторитета.
3. Торговая и геополитическая конкуренция:
- С Китаем у США нет возможности для "сделки века" — фундаментальные интересы слишком расходятся. Китай не может позволить себе ослабление в ответ на американское давление, иначе рискует собственной экономической и политической стабильностью.
- У России и Японии ситуация схожа: формально обе стороны готовы к мирному договору, но только на своих условиях, а США следят за тем, чтобы их союзники не сближались с Москвой.
- Перемены возможны лишь при принципиальной смене позиций (например, отказ США от доминирования).
4. Позиции по Венесуэле и Латинской Америке:
- Действия США в регионе — продолжение старой доктрины Монро, попытка удержать контроль через давление и интервенции.
- Возможность силовой операции против Венесуэлы зависит от уверенности США (и Трампа конкретно) в быстром успехе и наличии внутренней опоры в самой стране.
- Без местной поддержки любое вмешательство быстро буксует в "афганском сценарии" — иностранные войска не смогут стабилизировать ситуацию надолго.
5. Реакция России и Китая на возможную интервенцию США:
- Россия и Китай ограничатся дипломатическим протестом и, если Венесуэла сможет сопротивляться — будут помогать ей, но прямое военное вмешательство исключено.
- В существующем мировом устройстве даже крупные державы избегают прямых столкновений; поддержка ограничивается оружием, политикой, экономикой.
---
Выводы и философская рефлексия
1. Сложность компромисса между системами:
В центре всей геополитики — не просто личные отношения или дипломатические уловки, а системная несовместимость больших проектов. США стремятся сохранить статус-кво с выгодой для себя, Россия и Китай вынуждены сопротивляться попыткам внешнего давления, иначе разрушатся изнутри. Это похоже на взаимодействие закрытых программных экосистем: пока не меняется архитектура самой системы, любой диалог ограничен интерфейсом, поверхностен.
2. Иллюзия договоренности и ритуальность встреч:
Век дипломатии XX века внушал веру, будто встреча лидеров равняется шагу к миру или переменам. В реальности же встреча без изменения сути интересов — ритуал, производящий шум в инфоповестке, но не меняющий структур. Это отражено и в нашей психологии: часто надеемся, что "разговор по душам" решит проблему, хотя настоящие перемены возможны только при смене установок и обстоятельств.
3. Динамика напряжения и расслабления:
Поведение больших держав напоминает дыхание: эскалация, спад, затем снова новый цикл. Эта волнообразность — как ритм биологических или социальных процессов. Паузы не значат окончание напряжения, а являются лишь фрагментом долгого процесса борьбы за ресурсы, влияние, безопасность.
4. Реализм и прагматизм в оценке перспектив:
Нельзя ожидать быстрых прорывов или "перезагрузки" только на фоне смены персоналий или конкретных переговоров. Мир движется к согласию лишь тогда, когда у всех появляется коллективный интерес к "правильному миру". Пока на чаше весов больше ценится односторонняя победа, кризисы будут регулярно возрождаться.
5. Принятие неизбежной конфликтности международных отношений:
Существующие противоречия нередуцируемы до договоренностей "здесь и сейчас". Как в жизни людей — мы часто надеемся на гармонию, но в реальности вынуждены жить и действовать в условиях многоуровневых противоречий, обосновывать свои границы, искать баланс между способностью отражать давление и избегать опасной эскалации.
---
Открытый вопрос:
Если компромисс невозможен без изменения фундаментальных интересов, а сами интересы формируются не столько рациональными решениями, сколько всей исторической и культурной программой народа и его элит — возможно ли когда-либо прийти к глобальному согласию? Или вечное соревнование и циклы напряжения — это единственный универсальный порядок, который природа (и история) считают балансом? Как отличить подлинную возможность договоренности от новой иллюзии разрядки?