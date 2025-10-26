Встреча президентов России и США откладывается, а Дональд Трамп едет разговаривать с Председателем Си. О том зачем нужны сейчас переговоры между Москвой и Вашингтоном, о причинах проволочек, о росте эскалации по принципу "два шага вперед, один назад", о том, будет ли мирный договор между Россией и Японией, о возможной агрессии США против Венесуэлы, о нефтяной стратегии Вашингтона и о том, вступятся ли Москва и Пекин за Каракас говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров

