Про фильм “Злой город”

Переслано от: Дмитрий Пучков

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/zloygorod.mp3

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Историческая неточность фильма и мистификация сюжета
— Фильм «Злой город» (о защите Козельска от монголо-татар) ставится в пример вопиющей исторической неграмотности на фоне даже советской литературы (Чевелихин), не говоря уже о научных источниках и реальной истории XIII века.
— Авторы видео подчеркивают, что основные смыслы, геополитический масштаб и реальные обстоятельства похода монголов даны в фильме или искажённо, или опущены.

2. Бюджет и техническое исполнение
— На бюджет свыше миллиарда рублей (!) построили масштабные декорации, которые использовались минимально — реальные затраты не соответствуют результату.
— Массовка, техника съёмки, построенные городские стены, внешний вид героев и костюмы кажутся дешёвыми, неубедительными и неуместными для такой суммы.
— Пример приводится с предыдущими съёмками батальных сцен или реконструкциями под куда меньшие бюджеты, но гораздо более достоверными и эмоционально сильными результатами.

3. Детальная критика аутентичности
— Весь городской быт, крепостные стены, княжеский двор, структура общества, массовка — показаны с большой долей условности, ущербны и не соответствуют эпохе:
- отсутствуют детали городской жизни, архитектуры, общественного устройства;
- персонажи одеты странно, с ошибками, ремёсла показаны абсурдно;
- ключевые социальные роли и обычаи (брак, быт, отношения) искажены и сведены к клише.

4. Сюжетные ходы и «драматургия» фильма
— Фильм злоупотребляет клише современного кино, включая неуместные любовные линии, бессмысленные героические жертвы, архетипическую фигуру «сильной женщины», внебрачные отношения на фоне осады — всё это явно не характерно для Древней Руси и воспринимается как анахронизм.
— Бой, сражения, осада сведены к мелкой массовке, бессмысленным рукопашным — вместо баталий и стратегических манёвров эпохи.
— Монологи, язык, поведение персонажей далеки от реалий, отсутствует тонкая работа с менталитетом и языком времени.

5. Мифологизация войны, "патриотизм" и проблема смыслов
— Авторы предлагают посмотреть на настоящий героизм и трагедию Козельска, описанную в летописи, как на глубокую историческую драму — столь героическая оборона и память о ней гораздо важнее, чем схема «кто кого победил».
— Нынешний кинематографический продукт подаёт антураж и мифы вместо осознанного осмысления прошлого, не раскрывает ни причин похода, ни внутренней жизни города, ни многонационального конфликта.
— За внешним героическим пафосом теряется человеческое содержание, живая историческая правда, подлинные смыслы.

6. Параллели с советским кино, западной массовой культурой, вопрос материальной культуры
— Советские батальные фильмы цитируются как пример тонкой работы со значками визуального отличия эпох (костюмы, оружие, быт), эмоциональной мощи и общего культурного послания.
— Сравнения с западными подходами (например, Мел Гибсон, Властелин колец, Храброе сердце) иллюстрируют, как аутентичность, точность и любовь к деталям делают произведение убедительным даже без гиперреалистичной массовки.

Вывод и философское осмысление:

В фокусе критики — расхождение между социальным заказом на «патриотизм», памятование героического прошлого, государственным финансированием исторических фильмов и реальным содержанием итогового произведения. Фильм становится метафорой современной неспособности уважительно и осознанно работать с историей — как с живой тканью, наполненной судьбами, конфликтами, решениями и трагедиями. Современная интерпретация прошлого часто скатывается к карикатуре, анахронизму и фантазии на тему «какими бы мы хотели себя видеть», а не «какими были».

Исторический и культурный контекст стёрт: не показаны ни истинные причины похода монголов, ни экономическое значение Волжской Булгарии, ни сложность русско-монгольских и иных взаимоотношений. Временная слепота приводит к тому, что даже материальная культура, городской быт, структура власти воспроизводятся из современных штампов, удобных для драматургии, но пустых.

Отсюда возникает вопрос: способны ли мы вообще оценить и понять прошлое, не сведя его к набору мифов и удобных для современности образов? Может ли историческое кино быть не только зрелищем для массового зрителя, но и поводом для размышления о многосложности человеческой судьбы, об иллюзорности идеализированных схем и необходимости честного разговора с самим собой и историей?

Завершая рассуждение, хочется спросить: что важнее для национальной идентичности — миф о героической обороне и «патриотичный» антураж, или смелое и честное вглядывание в прошлое — со всей его неоднозначностью, драматизмом и, быть может, уроками для нас самих? Где проходит граница между уважением к истории и её манипулятивным использованием?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/3024890d189295e3d3aa38c0c113258a/
