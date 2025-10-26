Пирамида поимённо
В этой публикации я попытаюсь назвать конкретных архитекторов нашего экономического чуда. Соображения которые тут привожу спекулятивны и касаются больше нашего с Иванычем спора о структуре управления государством.
В 90 годы страна от феодального социализма, свидетелем которого был автор, перешла к стихийному рынку. Автор вновь оказался в гуще событий на рынке. Надо сказать, что первичный рынок при всей его стихийности был организован очень эффективно, на территории без всяких капиталовложений, в структуру умещалось огромнее количество продавцов разнообразного товара. На рынке можно было купить всё, тут ни в чём не было дефицита. И не скажешь, что продавали дешево, просто торговля была универсальной. Все продавцы на свои средства закупали товар, либо как автор лепили его из того что было. Меховики шили и продавали шапки, Юра Пограничник вязал и продавал незатейливый трикотаж, Борис, который сейчас председатель общества любителей антиквара в КиЦе шил и продавал через Юрку фуражки в немецком стиле. Его брат Серёга просто болтался по рынку и теперь стал профессиональным нищим. Я делал антенны, телевидение шло в гору. Основным товаром был и остаётся китайский ширпотреб, тогда ещё и с Турции много возили. Одно время рынком управляли азербайджанцы, потом их устранили бойцы Быкова, а потом появились ребята в кирзовых шузах и рынок разогнали. Постепенно, не сразу разрушили свободную торговлю. Стали загонять её в павильоны и магазины, которые ещё не успели загнуться во время старта рынка. Товарищ, вспомни рекламу – пей Балтику, кури Мальборо, вступай в пирамиду МММ. А сейчас что на пачке написано? Мода изменчива. Но и в павильонах торговля понесла урон, приехали бульдозеры и большую часть павильонов снесли, добивали рынок торговые центры. Поэтому, минуя другие гримасы капитализма, сразу к ВТЦ перейдём.
В конце 8 года (декабрь) в Красноярске открылся ТРЦ Июнь, который запустила ГК Регионы. Группу Регионы основал депутат госдумы Муцоев, а управляли Июнем его сыновья Алихан и Амиран. Но уже скоро ГК Регионы не смогла выплатить кредиты, и в 22 году Сбербанк забрал всю недвижимость компании Регионы вкупе с ТЦ Июнь и Сибирским Городоком. Три года Сбер пытался сбыть это циклопическое на пирамиде из габионов сооружение. В знаковом июне 25 года Сбер продал Июнь владельцам (пока неизвестные лица) ТК Кубатура, С-П. Они планируют из пирамиды Июня сделать площадку для продажи дорогой мебели.
Мы по цепочке перейдём к компании Сбербанк. Может оказаться, что актив Сбербанка ТЦ Июнь, побывавший уже в руках нескольких владельцев не принёс Сбербанку прибыли, поскольку кредит на его стройку и эксплуатацию семья Муцоевых не вернула, и очевидно, что новые владельцы взяли у банков новый кредит для покупки Июня. Добавлю, что с пандемии по сейчас Июнь на габионах стоял совершенно без прибыли, но не отключенный от городских сетей, кто то платил сетям и за аренду земли.
Итак Сбер. С 20 года 51 процент акций контролирует правительство России. Четверть акций у национальных акционеров, четверть у иностранных. Председатель правления Герман Греф, председатель совета Антон Силуанов. Число сотрудников 200 тысяч человек (будущих пенсионеров). Капитал банка 7 тр. р. прибыль 1.5 тр. р. Сбер выдаёт кредиты Муцоевым, под ставку выше ключевой ставки Центробанка РФ.
Вчера Банк России понизил ставку до 16.5 процентов, в начале 25 года она составляла 21 процент.
Коммерческий банк в том числе и Сбербанк не может выдавать кредиты по ставке ниже ключевой ЦБ, потому что под эту ставку БЕРЁТ деньги у ЦБ. Ставка для клиента любого банка всегда выше ключевой и на этой разнице Сбербанк зарабатывает. По сути, Сбербанк, оказывается не капиталистом, а брокером, акулой Садового кольца с 200 тыс. армией работников, и ему главное не прибыль от вложения капитала, а оборот. Он важная циркулярка бюджета страны. Рисует деньги ЦБ РФ.
ЦБ РФ публично-правовой институт, главный банк РФ. Наделён правом эмиссии денежных знаков и является регулятором деятельности банков. Называет себя приемником Госбанка СССР.
Часть фонда национального благосостояния РФ номинирована в иностранной валюте, размещена на счетах банка и инвестирована банком в иностранные финансовые активы. Из этого опасного, как оказалось, размещения, можно сделать вывод, что избыточные деньги свободные у ЦБ были. Вряд ли какой-то иностранный актив давал высокий процент за хранение средств, а тут ЦБ размещал средства в рублях под 20 процентов.
ЦБ не хотел инвестировать лишние средства, например, в пенсии. Пенсионный возраст, напротив, поднимали. Не хотел раздавать и вертолётные деньги, т.е. пособия гражданам просто за гражданство РФ. Можно считать, что это было ошибкой. Выданные пенсионерам, гражданам страны деньги вернулись бы в ЦБ и активировали рынок, а размещенные за рубежом утеряны навсегда. Потеря 300 млрд. долларов ради снижения инфляции так себе решение.
Можно также предположить, что сами свободные средства у ЦБ появлялись из-за высокой ключевой ставки. Реальные предприниматели, капиталисты не берут деньги под такие проценты. А если берут, то потом банкротятся как Муцоевы. Так в США ключевая ставка 5 процентов, в Германии три, в Швейцарии ноль. И получается забавная ситуация ЦБ переводит средства РФ в Швейцарию, Бельгию пусть под пять процентов в валюте, а они выдают своим эти деньги почти под ноль процентов. В этой схеме явно будет пострадавший, и он случился. Но пострадавший, это ни ЦБ, ни Сбер, которые, по сути, играют на позициях брокеров, это экономика нашей страны, которая была усушена политикой банков. Эта весёлая брокерская игра создаёт ситуацию, когда швейцарским и бельгийским банкам не интересно просто отдать полученный актив РФ, скажем Украине, или ещё кому. Банки с этого актива получают прибыль, которую не хотят терять, а РФ они и так её не отдают. И ЦБ лошадей на переправе не меняет, пенсионеры обойдутся, кредиты своему бизнесу под 16 процентов, а потом банкротим. Лишние деньги погружаем в Чечню, Китай, в Эмираты, хоть куда, пока их снова не отберут, или иностранным кредиторам простят долг, как делал Союз и Госбанк СССР.
1. Историческая эволюция торговли и экономики в России после распада СССР:
- Переход от «феодального социализма» к стихийному рынку 1990-х.
- Свобода и универсальность начального рынка: всё было доступно, бизнес строился «на месте», каждый рассчитывал только на себя, дефицита не ощущалось.
- Постепенное разрушение свободной торговли через вытеснение на павильоны, а затем вытеснение самих павильонов торговыми центрами.
2. Конкретные примеры и акторы:
- Упомянуты различные реальные персонажи, иллюстрирующие динамику изменений — «меховики», антиквары, предприниматели.
- Приведена история ТРЦ «Июнь» в Красноярске: его создание, банкротство владельцев (семья Муцоевых), переход к Сбербанку, перепродажа новым неизвестным собственникам, попытки коммерческого переосмысления торгового объекта.
3. Роль Сбербанка и его связи с государством:
- Сбербанк контролируется государством через правительство (51% акций) и национальных/иностранных акционеров, фактически являясь не капиталистом, а «брокером» со стратегией оборота, а не прибыли.
- Кредитование по ставкам выше ключевой Центробанка, из-за чего реальные предприниматели не могут брать кредиты — это ведет к банкротствам, как в случае Муцоевых.
4. Функционирование Центробанка (ЦБ):
- Эмиссия и регулирование денег, хранение и инвестирование фонда национального благосостояния преимущественно за рубежом в иностранной валюте.
- Противоречивое поведение: не инвестирует «лишние» средства в страну (например, в пенсии или прямую поддержку населения), а отправляет их в зарубежные финансовые институты, где доходность минимальна.
5. Структурные изъяны в банковской политике:
- Высокая ключевая ставка ЦБ фактически сушит экономику и отсекает реальных предпринимателей от дешевых денег.
- Банки работают по сути, как брокеры, а не традиционные капиталисты.
- Разница между тем, что Россия даёт свои деньги зарубежу под низкий процент, а внутри страны кредиты недоступны или губительны для бизнеса.
6. Реальные потери и последствия:
- Потеря активов и прибыли для страны в угоду зарубежным банкам; пример — блокировка российских денег в западных банках, получающих теперь прибыль с этих денег.
- Пенсионная система и благосостояние граждан страдают из-за такой политики.
- Государство и банки не меняют эту тактику, даже когда она приводит к системным потерям.
Вывод и философская рефлексия
На первый взгляд статья — это летопись перемен и болезненных переходов российской экономики от хаоса рынка к структурированной, но во многом ущербной модели государственного капитализма. Автор выделяет — пусть и с легкой иронией — ответственных, показывает, что никаких безликих сил нет: за каждой трансформацией стоят вполне материальные фигуры и институции. Сбербанк уже не «банк», а циркулярная машина государственного бюджета, Центробанк — не столько регулятор и двигатель, сколько обслуживающий внешний капитал.
Здесь проявляется глубокий парадокс современной экономики: ресурсы страны, аккумулируясь в руках государства и его сервисов, предназначены для поддержания абстрактной «стабильности», но реальные потребности развивающегося общества и бизнеса оставлены без эффективной поддержки. Как если бы организм питал только костяк, игнорируя мышцы и клетки. Эта «брокерская» реальность — результат попытки совместить несовместимое: идеологические привычки социализма, институты капитализма и страх перед реальным риском и свободой.
Через исторические и биографические детали проступает еще одна истина: иллюзорность устойчивости и постоянства, на которые делаются ставки. Муцоевы мечтали о новых бизнесах, банки — о постоянной прибыли, государство — о «бездефицитности». Но все эти проекции разбиваются о сложную, изменчивую реальность, где деньги оказываются то в Швейцарии, то в Чечне, то в антикварном клубе. Экономика похожа на реку, которую пытаются загнать в трубы и насосы, но она всё равно будет искать трещины и выходить наружу.
С практической точки зрения, статья — сигнал к трезвому осмыслению: привычка считать государственные институты гарантами благосостояния часто играет злую шутку. По-настоящему жизнеспособной становится система, где реальный рынок не душится высокими ставками и административными барьерами, а поддерживается осознанной, гибкой политикой инвестиций в живую экономику.
С философской стороны — мы вновь упираемся в относительность и хрупкость любой системы: истина экономического процветания не в абстракции, а в балансе сильной структуры и здоровой, живой среды для творчества и обмена.
Открытый вопрос:
Если признать, что истинная жизнеспособность экономической системы заключается в умении адаптироваться и поддерживать реальную инициативу, где пролегает граница между государственным контролем и свободой участников рынка? И каким должен быть идеальный баланс между ними — если таковой вообще возможен?
Павел, фото встают размыто. Я на прозе статью опубликовал, это фото нормально встало. Оно пол мегабайта, хватает для чёткости. ИИ тут перемудрил, он собрал для анализа сходные публикации, но эта нестандартна, то что называется без шаблонов. ИИ делает вывод что ЦБ занимается распаковкой иностранных капиталов, а у ЦБ все свои, он родное разбазаривает, хоть куда, лишь бы движуха была. Такой предьявы ЦБ ещё никто не давал.