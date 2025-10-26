В этой публикации я попытаюсь назвать конкретных архитекторов нашего экономического чуда. Соображения которые тут привожу спекулятивны и касаются больше нашего с Иванычем спора о структуре управления государством.

В 90 годы страна от феодального социализма, свидетелем которого был автор, перешла к стихийному рынку. Автор вновь оказался в гуще событий на рынке. Надо сказать, что первичный рынок при всей его стихийности был организован очень эффективно, на территории без всяких капиталовложений, в структуру умещалось огромнее количество продавцов разнообразного товара. На рынке можно было купить всё, тут ни в чём не было дефицита. И не скажешь, что продавали дешево, просто торговля была универсальной. Все продавцы на свои средства закупали товар, либо как автор лепили его из того что было. Меховики шили и продавали шапки, Юра Пограничник вязал и продавал незатейливый трикотаж, Борис, который сейчас председатель общества любителей антиквара в КиЦе шил и продавал через Юрку фуражки в немецком стиле. Его брат Серёга просто болтался по рынку и теперь стал профессиональным нищим. Я делал антенны, телевидение шло в гору. Основным товаром был и остаётся китайский ширпотреб, тогда ещё и с Турции много возили. Одно время рынком управляли азербайджанцы, потом их устранили бойцы Быкова, а потом появились ребята в кирзовых шузах и рынок разогнали. Постепенно, не сразу разрушили свободную торговлю. Стали загонять её в павильоны и магазины, которые ещё не успели загнуться во время старта рынка. Товарищ, вспомни рекламу – пей Балтику, кури Мальборо, вступай в пирамиду МММ. А сейчас что на пачке написано? Мода изменчива. Но и в павильонах торговля понесла урон, приехали бульдозеры и большую часть павильонов снесли, добивали рынок торговые центры. Поэтому, минуя другие гримасы капитализма, сразу к ВТЦ перейдём.

В конце 8 года (декабрь) в Красноярске открылся ТРЦ Июнь, который запустила ГК Регионы. Группу Регионы основал депутат госдумы Муцоев, а управляли Июнем его сыновья Алихан и Амиран. Но уже скоро ГК Регионы не смогла выплатить кредиты, и в 22 году Сбербанк забрал всю недвижимость компании Регионы вкупе с ТЦ Июнь и Сибирским Городоком. Три года Сбер пытался сбыть это циклопическое на пирамиде из габионов сооружение. В знаковом июне 25 года Сбер продал Июнь владельцам (пока неизвестные лица) ТК Кубатура, С-П. Они планируют из пирамиды Июня сделать площадку для продажи дорогой мебели.

Мы по цепочке перейдём к компании Сбербанк. Может оказаться, что актив Сбербанка ТЦ Июнь, побывавший уже в руках нескольких владельцев не принёс Сбербанку прибыли, поскольку кредит на его стройку и эксплуатацию семья Муцоевых не вернула, и очевидно, что новые владельцы взяли у банков новый кредит для покупки Июня. Добавлю, что с пандемии по сейчас Июнь на габионах стоял совершенно без прибыли, но не отключенный от городских сетей, кто то платил сетям и за аренду земли.

Итак Сбер. С 20 года 51 процент акций контролирует правительство России. Четверть акций у национальных акционеров, четверть у иностранных. Председатель правления Герман Греф, председатель совета Антон Силуанов. Число сотрудников 200 тысяч человек (будущих пенсионеров). Капитал банка 7 тр. р. прибыль 1.5 тр. р. Сбер выдаёт кредиты Муцоевым, под ставку выше ключевой ставки Центробанка РФ.

Вчера Банк России понизил ставку до 16.5 процентов, в начале 25 года она составляла 21 процент.

Коммерческий банк в том числе и Сбербанк не может выдавать кредиты по ставке ниже ключевой ЦБ, потому что под эту ставку БЕРЁТ деньги у ЦБ. Ставка для клиента любого банка всегда выше ключевой и на этой разнице Сбербанк зарабатывает. По сути, Сбербанк, оказывается не капиталистом, а брокером, акулой Садового кольца с 200 тыс. армией работников, и ему главное не прибыль от вложения капитала, а оборот. Он важная циркулярка бюджета страны. Рисует деньги ЦБ РФ.

ЦБ РФ публично-правовой институт, главный банк РФ. Наделён правом эмиссии денежных знаков и является регулятором деятельности банков. Называет себя приемником Госбанка СССР.

Часть фонда национального благосостояния РФ номинирована в иностранной валюте, размещена на счетах банка и инвестирована банком в иностранные финансовые активы. Из этого опасного, как оказалось, размещения, можно сделать вывод, что избыточные деньги свободные у ЦБ были. Вряд ли какой-то иностранный актив давал высокий процент за хранение средств, а тут ЦБ размещал средства в рублях под 20 процентов.

ЦБ не хотел инвестировать лишние средства, например, в пенсии. Пенсионный возраст, напротив, поднимали. Не хотел раздавать и вертолётные деньги, т.е. пособия гражданам просто за гражданство РФ. Можно считать, что это было ошибкой. Выданные пенсионерам, гражданам страны деньги вернулись бы в ЦБ и активировали рынок, а размещенные за рубежом утеряны навсегда. Потеря 300 млрд. долларов ради снижения инфляции так себе решение.

Можно также предположить, что сами свободные средства у ЦБ появлялись из-за высокой ключевой ставки. Реальные предприниматели, капиталисты не берут деньги под такие проценты. А если берут, то потом банкротятся как Муцоевы. Так в США ключевая ставка 5 процентов, в Германии три, в Швейцарии ноль. И получается забавная ситуация ЦБ переводит средства РФ в Швейцарию, Бельгию пусть под пять процентов в валюте, а они выдают своим эти деньги почти под ноль процентов. В этой схеме явно будет пострадавший, и он случился. Но пострадавший, это ни ЦБ, ни Сбер, которые, по сути, играют на позициях брокеров, это экономика нашей страны, которая была усушена политикой банков. Эта весёлая брокерская игра создаёт ситуацию, когда швейцарским и бельгийским банкам не интересно просто отдать полученный актив РФ, скажем Украине, или ещё кому. Банки с этого актива получают прибыль, которую не хотят терять, а РФ они и так её не отдают. И ЦБ лошадей на переправе не меняет, пенсионеры обойдутся, кредиты своему бизнесу под 16 процентов, а потом банкротим. Лишние деньги погружаем в Чечню, Китай, в Эмираты, хоть куда, пока их снова не отберут, или иностранным кредиторам простят долг, как делал Союз и Госбанк СССР.