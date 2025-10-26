Новые УДАРЫ по энергетике: что ждет Украину этой ЗИМОЙ?
Российские удары выводят из строя энергетическую инфраструктуру Украины, ставя под угрозу отопительный сезон. Борис Марцинкевич анализируют устойчивость украинской энергосистемы и оценивают текущие риски блэкаута. В этом выпуске разбираем, как аварийные отключения и смещенные режимы работы промышленности повлияют на жизнь простых украинцев. Сможет ли Украина обеспечить себя теплом и светом зимой, и какие сценарии развития событий наиболее вероятны? Подробнее в новом видео Геоэнегретика Инфо
00:00 Новые удары по Украине: что ждет энергетику?
00:31 ШОК! Почему Киев оттягивает сезон 2025?
01:07 Советское наследие: почему энергосистема Украины еще жива?
02:15 Отключений: как выживает промышленность Украины
02:45 Ахиллесова пята Украины: главные цели – ТЭЦ и ГЭС
03:16 Реальные последствия ударов России: чему верить?
03:55 Чернигов без воды: коллапс коммунальной инфраструктуры
04:38 Новая тактика ударов: успеют ли отремонтировать?
05:03 Генштаб РФ меняет стратегию: почему паузы стали короче
05:33 Разграбление инфраструктуры: что оставляет ВСУ
06:21 Удары по ГЭС: почему не трогают плотины Днепра?
07:35 Газовый кризис: Украина прекращает закачку в ПХГ
08:32 "Золотой" газ: сколько Украина заплатит Европе зимой
09:06 Угольный дефицит: где Киеву брать топливо для ТЭЦ
09:59 Блэкаут неизбежен? Итоги и прогноз на зиму
11:32 Запорожская АЭС: станцию снова подключили к сети
12:32 Режим тишины на ЗАЭС: о чем договорились стороны?
14:21 Итоги. Что ждет Украину этой ЗИМОЙ?
Комментарий редакции
1. Состояние энергетики Украины:
- Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины участились, ремонт не всегда возможен, и количество аварийных отключений растет.
- Объединённая энергосистема Украины сохраняет некоторую устойчивость благодаря атомным электростанциям, поставки которым удаётся поддерживать, но резервы и гибкость системы под большим вопросом.
- Многие крупные города сталкиваются не только с перебоями электричества, но и воды, что говорит о влиянии атак на системы жизнеобеспечения.
2. Проблемы отопительного сезона:
- Отопительный сезон зачастую стараются оттянуть в целях экономии, хотя по климатическим причинам его уже нужно было бы начинать.
- Надежность тепло- и гидроэлектростанций вызывает сомнения из-за перебоев с газом и углём, особенно на фоне утраты контроля над многими угольными регионами.
- Запасы угля и газа для прохождения зимы явно недостаточны, импорт дорогой, а тарифы на транзит через Румынию и Словакию высоки, что еще более осложняет ситуацию.
3. Системные и инфраструктурные трудности:
- Многие электростанции на освобождённых территориях уничтожены или разграблены, что создает долгосрочные проблемы.
- Повреждение компрессорных станций и подземных газохранилищ грозит срывом стабильных поставок газа.
- В ряде городов пропадает подача воды — это говорит о критическом состоянии инфраструктуры.
4. Ситуация с Запорожской АЭС:
- Сама станция не подвергается ударам, однако под атаками постоянно находятся системы вывода мощности, затрудняя подключение станции к сети.
- Запасы дизельного топлива для аварийного питания были на пределе, но ремонт воздушных ЛЭП дал надежду на стабилизацию режима станции.
5. Общее восприятие и медийный фон:
- В медийном поле (с обеих сторон) наблюдается много противоречивой информации — истинное положение дел трудно оценить.
- Слушателям дается прагматичный совет: тем, кто может, перейти на зиму в сельскую местность, где условия, возможно, будут проще.
Выводы и философское осмысление:
Обсуждение энергетической ситуации на Украине — это не только технический и политический анализ, но и своего рода зеркало для размышления о хрупкости современной цивилизации. На стыке конфликтов, инфраструктурных проблем и медийного шума становится особенно прозрачной человеческая зависимость от сложных и уязвимых систем — электричества, воды, тепла.
Истина о положении дел остается многогранной и подвижной: официальным данным, заявлениям сторон и даже визуальным свидетельствам обычно свойственно преувеличивать или скрывать детали, ведь в условиях войны информация — тоже оружие. Как в психологии субъект не может посмотреть на себя объективно, так и внешние наблюдатели вынуждены строить свое понимание по косвенным признакам, принимая неизбежную туманность картины.
Вызывает интерес и сравнительный момент: российские эксперты подчеркивают, что на Украине работают "наши же люди", обладающие профессионализмом и способностью преодолевать трудности. Эта точка пересечений — на фоне разобщенности и конфликта — напоминает, что инфраструктурная война разрушает то, что долго и совместно строилось, а уровень страдания выходит за рамки политических лозунгов.
Прагматичный совет — уехать на зиму в село — кажется простым, но за ним скрывается трезвый взгляд на выживание в системе, подверженной кризису. С точки зрения философии повседневности, это момент принятия — диалектическое соединение осознанности обстоятельств и поиска реальных путей адаптации.
Завершая рассмотрение ситуации, стоит задать вопрос: в мире, где системы столь уязвимы перед лицом конфликта, технологических сбоев и политической нестабильности, где проходит граница между зрелой осознанностью и вынужденным бегством от реальности — и способен ли человек, столкнувшись с кризисом, не только выживать, но и находить новые смыслы в изменчивом и непростом мире?
хотели бы давно вывели эту энергетику ,надоели эти бравурные доклады ,три месяца а может и больше берут Юнаковку -логистический крупный центр ,пересечение многих дорог ,уже и не читаю..Там по-моему Ахмат стоит ,ничего не делает и уже даже не хвастают,что он Сила ..А вчера водохранилище Белгородское разбомбили ,и людям предлагают выселиться..Насчет Покровска так вообще уже забыла какие сроки намечались .ВСе докладывает и докладывает Герасим “все хорошо прекрасная маркиза”..Не верю..Сестра в Харькове все СВО была довольна ,полно всякой благотворительности ,все работают -на массажи носили вновь родившегося внука..И вот только недавно стала недовольной,отключают мол свет и на кого??-на Россию..А она родилась на Д.В. -двоюродная по отцу..Моя сестра её заткнула конечно,но факт в том ,что только сейчас они немного почувствовали неудобства,а Белгородской обл.достается каждый день..
А Хохлы то -герои ,стоят насмерть,окружены вроде в районе Покровска ,но сражаются ,смерти не боятся..Что и от кого защищают ,могут здесь хоть однажды пояснить КТ и жорики,за столько лет только нападки на Церковь,поддержка критикующих власть,ну еще иносказательно евреев типа не любят..Но трусливо и без фактов у себя в 404. А самый их главный здесь (на без рыбье и рак рыба жора) что может? ,только из СП подсунуть статейку о России ественно-мол читайте)-трус,а меня постоянно за это кусает -так я не скрываю,лучше потому что говорят люди,напечатавшие это-я и несу здешним ,озабоченным собственным Я..