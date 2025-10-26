Российские удары выводят из строя энергетическую инфраструктуру Украины, ставя под угрозу отопительный сезон. Борис Марцинкевич анализируют устойчивость украинской энергосистемы и оценивают текущие риски блэкаута. В этом выпуске разбираем, как аварийные отключения и смещенные режимы работы промышленности повлияют на жизнь простых украинцев. Сможет ли Украина обеспечить себя теплом и светом зимой, и какие сценарии развития событий наиболее вероятны? Подробнее в новом видео Геоэнегретика Инфо

00:00 Новые удары по Украине: что ждет энергетику?

00:31 ШОК! Почему Киев оттягивает сезон 2025?

01:07 Советское наследие: почему энергосистема Украины еще жива?

02:15 Отключений: как выживает промышленность Украины

02:45 Ахиллесова пята Украины: главные цели – ТЭЦ и ГЭС

03:16 Реальные последствия ударов России: чему верить?

03:55 Чернигов без воды: коллапс коммунальной инфраструктуры

04:38 Новая тактика ударов: успеют ли отремонтировать?

05:03 Генштаб РФ меняет стратегию: почему паузы стали короче

05:33 Разграбление инфраструктуры: что оставляет ВСУ

06:21 Удары по ГЭС: почему не трогают плотины Днепра?

07:35 Газовый кризис: Украина прекращает закачку в ПХГ

08:32 "Золотой" газ: сколько Украина заплатит Европе зимой

09:06 Угольный дефицит: где Киеву брать топливо для ТЭЦ

09:59 Блэкаут неизбежен? Итоги и прогноз на зиму

11:32 Запорожская АЭС: станцию снова подключили к сети

12:32 Режим тишины на ЗАЭС: о чем договорились стороны?

14:21 Итоги. Что ждет Украину этой ЗИМОЙ?

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru

Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru

ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine