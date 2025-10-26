Красные линии должен чертить Запад | Игорь Шишкин
Лекция Игоря Шишкина раскрывает, почему стратегия США в отношении России остаётся неизменной, независимо от того, кто занимает Белый дом. Он объясняет, как работает трамповская модель гегемонии, которую он называет «паханом мира», и при каких условиях возможен реальный и взаимовыгодный компромисс. Шишкин проводит параллели с Карибским кризисом, который становится для него учебником, и обсуждает, как «перемирие по линии фронта» может оказаться ловушкой.
Смотрите все наши ролики без цензуры по ссылке на Delib.ru: https://delib.ru/video
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Приветствие. Гость: Саид Гафуров
00:00:22 — Позиция РФ: «1967 год и Восточный Иерусалим»
00:02:18 — Почему не «1947-й» и резолюции ООН
00:03:58 — Два государства vs единое светское
00:06:00 — «План Трампа»: тактика остановки гуманитарной катастрофы
00:06:54 — Право сильного, право победителя и принцип компенсаций
00:10:26 — ООН, вето США: что реально работает
00:12:18 — Иран о «светском и демократическом» государстве
00:14:00 — Про «светскость» Ирана и как это устроено на практике
00:18:20 — Шариат как «быстрое право»: где границы применимости
00:21:08 — Ливанская модель квот и её управляемость
00:23:18 — Израильская сверх-пропорционалка: коалиции неизбежны
00:24:01 — «Право на возвращение» и демография
00:27:01 — Москва–ХАМАС: зачем всем палестинское единство
00:29:01 — Совбез ООН и цена собственного права вето
00:32:11 — Почему «план Трампа» поддержали сейчас
00:34:25 — Война как продолжение внутренней политики обеих сторон
00:36:24 — Кому грозят выборы и зачем затягивать боевые действия
00:39:13 — ЕС чинит последствия политики Нетаньяху
00:41:08 — Страховщики, заводы и удары по индустрии
00:46:24 — Экология: реальность vs политически чувствительный аргумент
00:49:19 — Финал. Контакты гостя
#геополитика #ИгорьШишкин #США #Россия #Трамп #Байден #Украина #КарибскийКризис #санкции #НАТО #красныелинии #аналитика
Комментарий редакции
1. Стратегия США по отношению к России неизменна:
Лектор подчеркивает, что стратегия Соединенных Штатов, направленная на стратегическое поражение России, сохранялась у всех американских президентов после Второй мировой, кроме короткого периода 1990-х – начала 2000-х годов. Исключение связано с временным исчезновением России как самостоятельного игрока после развала СССР.
2. Американская гегемония как образ мышления:
Аналогии между США и функцией “ракетира” — не столько управлять, сколько собирать дань, либо диктовать правила, не входя в содержание дел других. Трамп, по мнению лектора, символизирует этот тип "босс-боссов": ему неважно, что происходит внутри других стран, важно только постоянное поступление ресурсов и лояльности.
3. Попытки Запада выстроить “красные линии”:
Критика распространённой в российском дискурсе практики оглашения “красных линий”, реакция на их пересечение зачастую оказывается недостаточной — в результате это перестаёт работать как инструмент сдерживания. Лектор считает, что пришло время ставить самого Запада (в первую очередь – США) в положение, когда они вынуждены защищать собственные “красные линии”.
4. Компромисс возможен только при угрозе национальным интересам США:
Историческая аналогия с Карибским кризисом: только ощутимая угроза национальной безопасности заставила Соединённые Штаты сесть за стол переговоров и заключать взаимовыгодные компромиссы. Любые сделки и компромиссы с США сохраняются только пока они необходимы Штатам, при первой же возможности ограничения будут сняты в интересах восстановления полномасштабной гегемонии.
5. Суть предложения Трампа по Украине:
Миротворческие инициативы Трампа и “большая сделка” не имеют целью реальное обеспечение безопасности России, а скорее предполагают зависимость и управляемость, возможность возврата к конфликту по желанию США. Такой компромисс не удовлетворяет интересам России.
6. Современные условия и европейский фактор:
В отличие от США, где ситуация не критична, для Европы противостояние с Россией выглядит как экзистенциальное — “или мы, или они”. Однако Европа не субъектно действует, а скорее следует за США.
7. Невозможность повторить Карибский кризис:
Угрозы “использования ядерного оружия” либо “резонансных шагов” сегодня не имеют в США такого эффекта, как в 1962 году: поколение привыкло к уязвимости, паника невозможна. Реальное влияние возможно только через иные болевые точки, которые должны определять профессионалы.
Выводы и размышления:
Лектор предлагает взглянуть на геополитику как на сложную игру, в которой понятие “красных линий” становится действенным лишь тогда, когда за их пересечением стоят реальные, системные угрозы, которые невозможно игнорировать. Пока “красные линии” обозначает только Россия, а ответы на их нарушение размыты, инициатива сохраняется за США и их союзниками. Но когда угроза будет осознанно воспринята на Западе и поставит под вопрос саму их безопасность или гегемонию, лишь тогда возможен взаимовыгодный компромисс, аналогичный “разморозке” после Карибского кризиса. Сам же процесс поиска баланса интересов — это динамичная и ускользающая реальность, в которой постоянство уступает необходимости гибко реагировать на меняющийся ландшафт.
Аналогии и междисциплинарность:
Можно сравнить описанную ситуацию с работой искусственных нейронных сетей: сеть обучается не на абстрактных “красных линиях”, а на реальных ошибках-входах, получая “наказание” и подстраивая внутренние параметры. Пока Запад не сталкивается с ощутимым “штрафом” (то есть угрозой своим реальным интересам), реакция поверхностна, а обучающая коррекция не наступает.
Так же, как в человеческих взаимоотношениях, где границы становятся весомыми только тогда, когда их нарушение имеет реальные последствия, в политике угрозы без действия быстро теряют убедительность и служат скорее для самоуспокоения, чем для реального сдерживания.
В духовных практиках дисциплина и осознанность поведения — ключ к эффективному взаимодействию с окружающим миром. Внешняя политика, где каждая сторона осознаёт свои реальные возможности и риски, — аналог саморефлексии осознанной практики. Но если осознанность подменяется ритуальной “рисовкой” красных линий без готовности к действию, результат — иллюзорен.
Практический итог:
В современных, быстро меняющихся условиях не ритуализированные угрозы определяют исход, а способность создавать ситуации, когда реальный ущерб утрате гегемонии или безопасности становится для противника очевидным и неотвратимым.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина в международных отношениях всегда ситуативна и процессуальна, то где проходит граница между политическим театром (риторикой “красных линий”) и реальным созданием условий, которые меняют игру? Можно ли добиться баланса в мире, где взаимное давление и угрозы стали настолько обыденными, что перестали восприниматься всерьёз?