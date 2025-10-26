Лекция Игоря Шишкина раскрывает, почему стратегия США в отношении России остаётся неизменной, независимо от того, кто занимает Белый дом. Он объясняет, как работает трамповская модель гегемонии, которую он называет «паханом мира», и при каких условиях возможен реальный и взаимовыгодный компромисс. Шишкин проводит параллели с Карибским кризисом, который становится для него учебником, и обсуждает, как «перемирие по линии фронта» может оказаться ловушкой.

00:00 — Приветствие. Гость: Саид Гафуров

00:00:22 — Позиция РФ: «1967 год и Восточный Иерусалим»

00:02:18 — Почему не «1947-й» и резолюции ООН

00:03:58 — Два государства vs единое светское

00:06:00 — «План Трампа»: тактика остановки гуманитарной катастрофы

00:06:54 — Право сильного, право победителя и принцип компенсаций

00:10:26 — ООН, вето США: что реально работает

00:12:18 — Иран о «светском и демократическом» государстве

00:14:00 — Про «светскость» Ирана и как это устроено на практике

00:18:20 — Шариат как «быстрое право»: где границы применимости

00:21:08 — Ливанская модель квот и её управляемость

00:23:18 — Израильская сверх-пропорционалка: коалиции неизбежны

00:24:01 — «Право на возвращение» и демография

00:27:01 — Москва–ХАМАС: зачем всем палестинское единство

00:29:01 — Совбез ООН и цена собственного права вето

00:32:11 — Почему «план Трампа» поддержали сейчас

00:34:25 — Война как продолжение внутренней политики обеих сторон

00:36:24 — Кому грозят выборы и зачем затягивать боевые действия

00:39:13 — ЕС чинит последствия политики Нетаньяху

00:41:08 — Страховщики, заводы и удары по индустрии

00:46:24 — Экология: реальность vs политически чувствительный аргумент

00:49:19 — Финал. Контакты гостя

