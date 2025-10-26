Главная » Видео, Литература, Мировоззрение, Творчество

Истина под прицелом. Как манипулируют СМИ | Фёдор Лисицын

38 0
Переслано от: Книжный День

В «Живой рецензии» Фёдор Лисицын анализирует документальную книгу Алекса Рейнфорда «Истина под прицелом. Как манипулируют СМИ». Автор подробно рассматривает случаи клеветы в США, акцентируя внимание на прецеденте Салливана, позиции судьи Верховного суда Кларенса Томаса и резонансных делах, таких как «Доминион», а также процессы, связанные с армией и университетами. В книге показано, как медиа и политики используют систему в своих интересах, а правда превращается в контент.

Книга Истина под прицелом. Как манипулируют СМИ:

Ozon: https://www.ozon.ru/product/istina-pod-pritselom-kak-manipuliruyut-smi-2680611168/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=ru.yougile.com

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/495870107/detail.aspx?targetUrl=GP

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00:00 Вступление, о чём книга и почему название условно
00:01:06 Стиль и автор: «сухая» документалистика, минимум оценок
00:02:09 Кому зайдёт: любителям судебных драм и юристам
00:03:33 Дела о клевете как сквозной нерв; кейс «Доминион»
00:05:07 Как устроена книга: глава = одно дело
00:05:48 Главный герой-проводник: судья Кларенс Томас
00:07:07 Центральная нить: прецедент Салливана
00:08:15 Трудное утверждение Томаса (1991), политконтекст
00:12:00 Компроматы: «аборт сестры», медиамонтаж
00:15:01 Обвинение в домогательствах и эффект «двух скандалов»
00:18:08 Нет «светлых» героев; книга про механики манипуляций
00:19:59 Подробно: New York Times v. Sullivan — как всё началось
00:25:03 Первый суд в Алабаме: победа истца
00:27:01 Ответные удары по судье; лавина исков
00:30:09 Апелляции, Верховный суд США, адвокат Векслер
00:33:03 «Actual malice»: ошибка vs выгода — суть прецедента
00:35:19 Расширение на публичных фигур и «знаменитостей»
00:37:21 Применение на практике; кейс женщин-пилотов
00:39:22 Итоги: думать самому, где клевета, а где ошибка
00:40:43 Финал рецензии

#ЖиваяРецензия #ФёдорЛисицын #ИстинаПодПрицелом #АлексРейнфорд #МанипуляцииСМИ #Клевета #ПрецедентСалливана #КларенсТомас #NewYorkTimes #Доминион #СудебныеДела #Медиа #ПолитикаСША #Юриспруденция #Книга

Комментарий редакции

Ключевые идеи и темы, поднятые в этом видео:

1. Два вектора манипуляции:
- Книга "Истина под прицелом" Алекса Рейнфорда посвящена обеим сторонам сложных отношений между СМИ, политиками и обществом: как политики манипулируют медиа, так и как сами медиа влияют на политику и общественное сознание. Это взаимные, плотно взаимосвязанные процессы, из которых невозможно выделить одного "кукловода".

2. Сухой, документальный стиль:
- Автор книги избегает оценки, пафоса и морализаторства, отдавая предпочтение сборнику конкретных, сухих фактов. Это ценится как проявление уважения к читателю, которому предлагается самостоятельно делать выводы.

3. Фокус на юридических и репутационных процессах:
- Центральной темой являются судебные процессы о клевете и диффамации, где на примерах конкретных дел показывается, как и зачем происходят медийные атаки, какой ущерб они наносят и каковы юридические механизмы защиты или нападения. В истории с корпорацией Dominion (и New York Times) показано, что даже крупные медиа могут быть уязвимы к обвинениям в манипуляциях и клевете.

4. Герои книги – люди и законы:
- Повторяющиеся фигуры — верховный судья Кларенс Томас и судебный прецедент "правило Салливана". Томас и его неоднозначная карьера становятся иллюстрацией личной уязвимости против медийных атак, независимо от моральных или политических качеств личности.
- "Правило Салливана" (прецедент 1964 года) вводит ключевой юридический критерий: для привлечения к ответственности за клевету публичный деятель (чиновник) должен доказать, что ложь была озвучена с "злым умыслом" и принесла выгоду — само по себе ошибочное заявление не является причиной для осуждения. Со временем действие этого правила распространяется на знаменитостей и общественных деятелей, размывая четкие границы между допустимой критикой и наказуемой клеветой.

5. Иллюстрация субъективности истины и манипуляции:
- Книга показывает, что истина часто оказывается жертвой либо профессиональных мифологов (СМИ), либо политических расчетов, либо — что особенно интересно — их комбинации. Границы между честной ошибкой, откровенной ложью и манипуляцией становятся зыбкими; последствия для репутаций и жизней людей — вполне реальны.
- Важно, что борьба за "истину" в большинстве описанных случаев ведется не во имя идеала, а из дальновидных или корыстных соображений; чистых героев нет, мотивы практичны и часто циничны.

6. Проблема интерпретации, субъектности и иллюзии контроля:
- В разных судебных делах иллюстрируется, как основания для обвинения или оправдания зависят не только от фактов, но и от тонкостей толкования закона, сложных процедурных нюансов и способности "правильно" выстроить нарратив.
- Даже попытка с научной строгостью установить истину (юридическая экспертиза, корреспондентский разбор фактов) на деле сталкивается с лимитами человеческой субъективности и технологической посредованности (монтаж записей, вырывание из контекста).

7. Вопросы доверия к СМИ и осознанности гражданина:
- Автор не предлагает конкретных рецептов, но подталкивает читателя к необходимости самостоятельной критической оценки информации и недоверчивого отношения к однозначным суждениям со стороны любых публичных источников, будь то государство, медиа или отдельный обозреватель.

---

Вывод:

Беседа вокруг книги "Истина под прицелом" — это призыв к осознанной, взрослеющей позиции в мире, где источники информации подвержены многочисленным влияниям и манипуляциям, а истина становится подвижным, ситуативным феноменом. Судебные механизмы, вроде правила Салливана, пытаются формализовать критерии истины — но даже они сталкиваются с зыбкостью реальной жизни, где добросовестная ошибка и злонамеренная ложь часто оказываются неразличимы на поверхности новостного шума.

Лектор подчеркивает: в книге нет героизации, а есть трезвый анализ реальных конфликтов, с изобилием человеческой слабости, политической расчетливости и исчезающе малым количеством чистых, бескомпромиссных идеалистов. В результате истина, по сути, оказывается не абсолютной сущностью, а процессом переговоров — юридических, журналистских или просто человеческих.

Практический вывод: Лектор предлагает не искать "простых героев" или путеводную звезду, а учиться критически воспринимать любую информацию; уметь распознавать иронию, контекст, намерения и, наконец, не бояться признавать хрупкость собственного знания и взглядов. Это урок не только о СМИ, но и о природе самого человеческого познания в мире, насыщенном конкурирующими интерпретациями.

Открытый вопрос:
Если истина в современном мире — это всегда результат сложного баланса между ошибкой и манипуляцией, искренностью и корыстью, не подталкивает ли нас это к тому, чтобы превращать свой индивидуальный поиск истины в постоянную практику скромности, сомнения и самоосознанности? Где в этом хаосе возможно найти точку опоры, чтобы не потерять доверие ни к себе, ни к миру?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/c5ca045ded0479d4f3d75a42ecf3ac5f/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Точка прицела Трамп. Кто отдал приказ? | Фёдор Лисицын
Организационный кризис в Российской империи или объективный военный фактор?Ф. Лисицын, Д. Половинкин
Русский националист и патриот Фёдор Достоевский и его значение в современном мире
Приоритеты обобщённых средств управления как проект и как данность.
Как американская элита грызется за власть и при чем тут Украина
Как манипулируют новостями
Под прицелом ваша Душа
Обама под прицелом

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru