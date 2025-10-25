Охота на антихриста: Тиль, Маск и сценарий конца света | Вардан Багдасарян
Почему тема конца времён внезапно вернулась в большую повестку? Вардан Багдасарян разбирает, как элиты и медиа синхронно заговорили об апокалипсисе: от закрытой лекции Питера Тиля об «антихристе» и дискуссий с Илоном Маском до полярной позиции Элиезера Юдковского (мораторий на ИИ). Лекция показывает, как религиозные и светские версии «финала» превращаются в реальные политические проекты — кто тянет к ускорению прогресса, кто к «стабилизации», и почему этот спор бьёт по стратегиям государств.
00:00 — Вступление
00:00:16 — Эсхатология в тренде
00:01:23 — Ощущение катастрофы
00:02:16 — Что такое «финал»
00:04:01 — Идеологии и концовки
00:06:53 — Тиль: анти-прогресс
00:11:10 — Юдковский: мораторий ИИ
00:14:00 — Раскол элит
00:15:06 — Сюжеты Откровения
00:17:11 — Где мы на шкале
00:21:24 — Конфессиональные акценты
00:23:45 — «Великая скорбь» / Rapture
00:26:12 — Традиционализм ≠ традиция
00:28:24 — Государство: удерживать/толкать
00:31:23 — Языческие/восточные модели
00:36:20 — Зороастризм: дуализм
00:39:31 — Иудаизм: Машиах
00:42:00 — Ислам: Махди, Иса, Даджаль
00:46:16 — Русская линия, «катехон»
00:52:10 — 1492 и поворот Запада
00:59:00 — Раскол, 1666
01:02:19 — «Пётр — антихрист?»
01:03:06 — Гоголь/Достоевский/Соловьёв
01:07:47 — Старообрядцы и бунты
01:12:29 — «Скифы», левые эсеры
01:13:53 — Бердяев и мессианизм
01:14:31 — Союз церквей против зла
01:17:00 — Как учить историю
01:18:11 — Вывод: нужен телос
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Актуализация эсхатологической тематики
Последние годы тема конца света, апокалипсиса и фигуры антихриста вновь становится актуальной не только в религиозных кругах, но и в светском дискурсе и среди политико-экономических элит Запада. Обсуждение будущего всё чаще приобретает эсхатологический оттенок — речь идёт не только о сценариях развития, но и о финале истории.
2. Эсхатология как универсальный (а не только религиозный) дискурс
Эсхатологический вопрос — куда движется мир и человечество — пронизывает и идеологии (либерализм, коммунизм, фашизм), и различные религии. Практически все масштабные направления мысли имеют свои представления о "конце пути", будь то гармония, катастрофа, или стагнация.
3. Инверсия образа антихриста в современном дискурсе
Современная западная элита, по утечкам с закрытых обсуждений (Питер Тиль, Илон Маск и др.), обрисовывает антихриста как некого "стоппера прогресса", отождествляя угрозу не с разрушителем традиций, а наоборот — с тем, кто выступает против технологического развития и пугает человечество рисками и экологическими катастрофами (например, с фигурой Греты Тунберг). Это радикально меняет привычные библейские шаблоны.
4. Раскол элит и разные подходы к будущему
Внутри западного истеблишмента наблюдается раскол: одни предлагают ускорять прогресс, чтобы "вырваться из-под власти антихриста", другие (например, Юдковский и сторонники ограничения ИИ) призывают к жесткому контролю и даже моратию на развитие рискованных технологий. Здесь проступает не только стратегия управления будущим, но и борьба метанаративов.
5. Эсхатология в мировых религиях и культурах
В лекции последовательно разбираются эсхатологические представления:
- Христианство: Детальный разбор различий между католицизмом (акцент на личной ответственности и страшном суде), православием (преображение через очищение, "удержание зла"), протестантизмом (идея избранничества, политический проект).
- Иудаизм: Путь из хаоса к Мощеху, период великой скорби, гос/религиозный идеал.
- Ислам: Последняя битва с Даджалем, союз с Исой (Иисусом), восстановление справедливой власти, объединительные мотивы с христианством.
- Индуизм/Буддизм: Циклическая концепция эпох (юг), эпоха Кали-юга (доминирование зла, последующее обновление мира), идеи вечного возвращения и трансформаций.
- Язычество (европейское): Темы великой финальной битвы, "смерть богов", Рагнарёк и аналоги Армагеддона.
- Зороастризм: Дуализм, борьба добра и зла с неизбежной победой добра.
6. Русская эсхатология и её проекции на историю
В российской традиции эсхатология становится не только религиозной, но и политико-исторической категорией. Отмечается, что многие важные решения, периоды, сюжеты (например, крещение Руси, перенос столицы, монгольское нашествие, эпоха Ивана Грозного, старообрядческий раскол, фигура Петра и даже революция) осмысливались и проживались на фоне эсхатологических ожиданий — ожидание конца эпох, фигур зла, схватки с антихристом.
Литература (Гоголь, Достоевский, Соловьев и др.) переполнена этими мотивами, где Россия часто противопоставляется западному миру как "удерживающая" или спасительная сила.
7. Миссианские концепции Запада и России
Различные формы миссианства: западные построены на господстве, миссия — привести к своему порядку, российская — "миссия Голгофы": спасение через жертву, выстраданное преображение.
8. Эсхатология как образовательная и культурная проблема
Звучит призыв, что историю и социальные науки следует преподавать не как набор фактов, а как драму выбора между силами добра и зла, чтобы формировать у людей — особенно у молодёжи — способность видеть и осмыслять эти ключевые противостояния эпох.
---
Выводы
B данной лекции акцентируется внимание на том, что вопрос о конце истории и конечных судьбах человечества — гораздо больше, чем отвлечённый религиозный сюжет. Это универсальный метанарратив, влияющий на политику, культуру, технологические стратегии и общественное самосознание.
Парадокс сегодняшнего дня в том, что светские и даже технологические лидеры мира — от Тиля до Маска — открыто обсуждают "поиск антихриста", апеллируя к мотивам, которые ещё недавно казались прерогативой церковных кругов. Это говорит либо о глубокой тревоге перед великими трансформациями, либо о кризисе доверия к "безоблачному" будущему — возможно, оба эти мотива тесно переплелись.
Лектор прослеживает, как разные цивилизации — Запад, Россия, Восток — вкладывают в эсхатологическое ожидание свою суть, отражая через него особенности своей истории, этики, структуры власти, отношения к традиции и новациям. Российская эсхатология особо подчеркивает тему внутренней жертвы, "удержания" мирового зла и мистического, а не прагматического, мессианства.
Эта многослойность эсхатологических сценариев не только фоновый шум эпохи, но активный драйвер поступков, идей, даже конфликтов мировых элит, стремящихся либо ускорить, либо затормозить "конец", либо найти свою роль в этом возможном финале.
——
Открытый вопрос
В ситуации, когда эсхатологические образы становятся инструментом не только объяснения, но и управления будущим (как культурного, так и технологического), не возникает ли риск подмены реального диалога общества с будущим борьбой фантомов, страхами и навязчивыми сценариями? Возможно ли найти баланс между осознанным принятием конечности — личной и исторической — и творческой свободой строить смысл будущего иначе, чем через парадигму удержания или уничтожения зла? Как различить: где тревожный прогресс человеческой мысли, а где — манипуляция страхом конца?
И не заключается ли подлинный философский вызов времени — не в поиске антихриста снаружи, а в попытке честно разоблачить свои собственные эсхатологические иллюзии и найти смелость формулировать новые образы будущего вне привычных финалов?
