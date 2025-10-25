Новое прочтение Сталина. А. Фурсов
Чтобы понять наш мир, нужно новое прочтение Сталина. Это не достаточное условие, но необходимое. А. Фурсов
Сталин и сталинизм имеют глубокое значение не только для прошлого России, но и для всего мира, простираясь в будущее. Попытки "десталинизации" и очернения фигуры Сталина были частью масштабной кампании, которая, вопреки ожиданиям, привела к росту его популярности. Появление новых архивных данных позволяет сформировать более объективный взгляд на сталинскую эпоху. Отношение к Сталину служит маркером для определения врагов и их целей в современной психоисторической войне, направленной на разрушение сознания. Изучение сталинского опыта актуально для понимания текущей глобальной борьбы. Рассказывает Андрей Ильич Фурсов. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Возвращение памяти о Сталине
- Современные российские власти инициируют возвращение памятников и мемориалов Сталину (например, барельеф на станции метро Таганская, памятники в Курейко и Мелитополе). Это вызывает негативную реакцию на Западе и в части российского общества.
2. Медийная и идеологическая кампания против Сталина
- Сразу после смерти Сталина началась масштабная компания по его дискредитации — сначала на XX съезде, затем усилившаяся в перестройку и после распада СССР. Антисталинизм стал де-факто государственной идеологией в 1990-е.
- Аналогичные процессы шли на Западе, и Фурсов подчеркивает идеологическую синхронность этих компаний.
3. Причины ненависти к Сталину
- Элиты — и западные, и советские — испытывали классовую ненависть и страх к фигуре успешного «вождя эксплуатируемых». Этот страх усилен успешностью Сталина не только как лидера, но и как победителя.
- Немалую роль играют социальные и идеологические группы, которым выгоден процесс десталинизации — как средство разрушения исторических и поведенческих моделей общества.
4. Архивные данные и фальсификации
- Публикация архивных документов последних десятилетий (как российских, так и западных авторов) часто опровергает черно-белую картину сталинской эпохи.
- Особое внимание уделяется фальсификациям антисталинских документов, которые сопровождали два больших идеологических «вална» (при Хрущеве и Горбачеве).
5. Глубинные причины враждебности
- Фурсов предлагает смотреть на феномен ненависти к Сталину сквозь призму его врагов — ведь враги часто определяют суть человека.
- Западную ненависть объясняет его позицией по отношению к глобалистским проектам левого толка: отказ от идеи мировой революции в пользу социального строительства в одном государстве.
6. Позиция Сталина и идеологические сдвиги
- Сталин совершил поворот к построению социализма в одной отдельно взятой стране (исторически закреплено на 14-м съезде 1925 года). Это отрыв от линии мировой революции (Троцкий, Маркс, отчасти Ленин).
- Такой сдвиг дал советскому партаппарату легитимность и положил начало новой исторической эпохе — революции «Сталинского типа», сменившей ленинскую.
7. Конфликт интересов глобалистов
- На коротком историческом промежутке интересы левых глобалистов (мировая революция) и финансовых элит (ломка старых структур ради новой глобальной системы) совпадали. Но Сталин разрушил и тем и другим «игру» — отказавшись делать СССР базой для мировой революции, он стал костью в горле у глобалистов всех оттенков.
- Из-за этого Сталин оказался в идеологической изоляции, став «метафизическим» врагом западных и внутренних элит.
8. Манипулятивные схемы антисталинизма
- В психоисторической войне против Сталина использовались манипуляции: сталкивались разные формы антисталинизма (либеральный, националистический, ортодоксально-марксистский), создавался когнитивный хаос, чтобы «подменить реальность выгодной картинкой».
9. Историческая развилка — две революции
- По Фурсову, в России было две революционных волны: ленинская (1917–1927) и сталинская (1927–1937), которая перевела фокус с мировой революции на внутреннюю модернизацию. Этот сдвиг определил дальнейшее развитие СССР и его уникальное положение в мире.
Выводы и философская рефлексия
В данной лекции Андрей Фурсов поднимает вопрос, почему фигура Сталина остается столь дискуссионной и вызывающей полярные оценки как в российском обществе, так и за его пределами. На поверхности — это спор о памяти, но в глубине мы видим столкновение мировоззрений, а точнее — моделей будущего, за которые и велась борьба в ХХ веке.
Фурсов указывает на сложную природу истины о Сталине: за десятилетия идеологических искажающих волн (антисталинизм, фальсификации, манипуляции приведённые разными группами) общество оказывается перед множеством конфликтующих картин. Здесь очень важно задуматься: насколько наше восприятие истории определяется не фактами, а интересами элит, медиа и собственными страхами? И какова роль врагов или антагонистов в формировании образа любого исторического деятеля?
Особенно интересен междисциплинарный взгляд: Фурсов соединяет социологию, историю, политологию, а также элементы когнитивной науки, указывая на создание хаоса в массовом сознании с помощью конфликтующих нарративов. По сути, здесь работает механизм, похожий на алгоритмы нейросетей — вброс множества данных с противоречивыми метками, в результате чего истина оказывается размыта до состояния «шума». Для осознанного человека важно уметь распознавать такие схемы: кто, почему и для чего предлагает ту или иную «правду»?
Важный исторический момент — отказ от глобалистских утопий в пользу прагматичного строительства государства. В этом выводе кроется и урок для современности: вера в абстрактные идеалы часто приводит к фанатизму и разрушению реального мира, а принятие ограниченности своих возможностей и работа с тем, что имеем — путь к устойчивости и росту.
Но прост ли этот путь? В современных спорах о Сталине легко впасть либо в романтизацию «отца народов», либо в демонизацию «тирании». Возможно, подлинная зрелость общества — это способность видеть сложность, принимать неоднозначность и делать выбор не из навязанных схем, а исходя из осознанного анализа.
В конечном счете, Фурсов подчеркивает: образ лидера формируется не только собственными действиями, но и коллективными страхами, надеждами, механизмами памяти, зачастую манипулируемыми элитами. Это ставит перед каждым из нас вопрос: готовы ли мы смотреть на прошлое сквозь призму реальных фактов и глубинных процессов, или предпочтем удобную (пусть и ложную) картинку, которую нам предлагают?
А какой смысл для вас имеет память о противоречивых фигурах прошлого: это повод для личного осмысления, коллективной терапии или просто инструмент борьбы за власть в настоящем? Где для вас та грань, за которой историческая память становится идеологической манипуляцией?