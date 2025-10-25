Во времена развитого социализма кожно-венерологический диспансер в Костроме размещался в большом старинном деревянном здании на углу улиц Сусанина и Никитской. Летом на подоконнике открытого окна сидели и курили молодые люди. Вид у них был какой-то гордый. Думаю, потому, что под окном красовалась надпись: «Не место красит человека, а человек место».

Этот факт я вспомнил, разглядывая фото в интернете, где лидер КНДР Ким Чен Ын, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, жмёт руку Секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу. После успешных атак ВСУ на аэродромы стратегической авиации РФ именно Шойгу побывал в Северной Корее с целью усилить военное и дипломатическое положение РФ. Получилось! Корейская Народная Республика не только помогла снарядами, но и прислала солдат для освобождения Курской области, куда «националисты» вошли почти свободным доступом. Потом КНДР принимала «двухсотых» под улюлюканье Запада и улыбочки антисоветской сволоты в РФ. Ким Чен Ын лично простился с каждым из погибших, лично выразил соболезнование их семьям.

Почему во время войны самолёты стратегической авиации РФ стояли голенькими под открытым небом, словно колхозные комбайны в СССР? Кстати, в Союзе и самолёты можно было не маскировать: никто не рисковал напасть на могучую страну, танкам которой из ГДР до Ла-Манша было всего два перехода.

Есть ли заслуги Шойгу в предательстве Родины? С ноября 2012 года по май 2024 года он занимал пост Министра обороны РФ. Можно было за это время построить хотя бы надёжные ангары для стратегической авиации? Весь мир знает, что на миллиарды, разворованные его заместителями, можно было не только самолёты надёжно укрыть, но и подготовить базы для «подводных лодок» в степях Украины!

Возможно, Сергей Кужугетович просто по доброте сердечной не знал, что творится в его ведомстве. Он же не военный человек. Военного училища не заканчивал, не говоря об Академии. Больше того, в армии не служил. Звание лейтенанта запаса получил, как это и было заведено в СССР, в гражданском институте. «Предательство на 11 трлн рублей: Сухпайки "проели" генералы, а кто украл связь у русской армии»? Это заголовок только одной из статей, (август 2024) рассказывающих, какой «шухер» навёл Белоусов, заступив на пост Министра МО. По приблизительной оценке, за всё то время, что Шойгу был министром обороны, у государства было украдено 11 трлн. рублей. Как пишут военспецы, на эти деньги можно было купить 3700 истребителей Су-57, 22 тыс. танков "Армата", 11 млн. БПЛА "Ланцет-3" или 220 млн. FPV-дронов.

Каково на душе у товарища Си Цзиньпина, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, когда он вынужден подавать руку Шойгу, представляющему Россию? В КНР даже за тысячную долю таких «заслуг» публично расстреливают, да ещё и счет семье выставляют за потраченные патроны.

Не военный человек Шойгу, но он верный солдат какой-то бесструктурной Армии, которая прочно закрепилась в постсоветской РФ. Борис Ельцин, ломая все традиции, присваивает ему звание генерал-майора. Лейтенанту запаса! Видать, заслуги этого штатского перед Ельциным при предательстве Родины велики…

4 июля 2012 года Великий Магистр Суверенного Мальтийского ордена посетил Москву впервые за последние 200 лет, с тех пор как Александр Первый вышвырнул мальтийцев за рубежи Российской Империи. А 5 июля Шойгу была вручена высшая награда Суверенного военного Мальтийского ордена – Рыцарский военный крест. Такой «чести» удостоены: Б.А.Березовский, Г.Э.Бурбулис, М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, и некоторые другие предатели.

Писать про этих подельников не опасно. Чем и занимаются наши историки, аналитики, склонные к анализам прошлогодней мочи, допущенные до телевидения. А Сергей Кужугетович – настоящее, в котором мы варимся! Он отвечает за безопасность, но чью? С народом такие обращаются как повар с картошкой. (Не путать с Пригожиным, который после попытки арестовать Шойгу убит). А законы кто пишет? С началом СВО депутаты Госдумы приняли закон о дискредитации армии, по которому любому, кто бы усомнился в полководческом таланте министра обороны или в честности его заместителей – срок до 15 лет. Но через кровь, страдания людей, трупы и увечья наших солдат правда буквально выперла наружу. Помните хорошо подготовленный с участием стратегов НАТО контрнаступ ВСУ в Запорожье? Решающий вклад в отражение внесла 58я армия, которой командовал генерал Иван Попов. Вместо награды он получил тюремный срок и лишение воинского звания. Случилось это после того, как Попов не на публику, а в кругу сослуживцев высказал нелицеприятное мнение о высшем руководстве в войсках. Не помогли протесты сослуживцев, публикации военкоров и так далее: посадили, сфабриковав дело о хищении металлоконструкций, предназначенных для строительства укреплений. Не помогло даже то, что администрация Запорожской области попросила суд отменить решение и «передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию». Документы были подписаны главой региона Евгением Балицким, (по доносу и суду пострадавшая сторона). Больше того, Балицкий наградил Попова «Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени». За проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга. Орден, несмотря на чинуш в погонах, был доставлен Попову уже в камеру. Для губернатора Балицкого Попов по-прежнему генерал-майор. В условиях подлейшей ситуации во всех ветвях власти, где возражений не терпят, это подвиг! Кстати, Евгений Витальевич человек смелый и честный. Будучи депутатом Верховной Рады внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине", из-за чего тут же попал в поле зрения СБУ.

Попал Балицкий в «поле зрения» и новой власти, которая пришла в Запорожье.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Памфилова, ещё при Ельцине в народе получившая погоняло «Эллочка Людоедка», строго предупредила губернатора, что он создает риски развала избирательной системы Запорожья.

Памфилова отправила телеграмму и Законодательному собранию Запорожской области, в которой предупредила о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, способных привести к разрушению избирательной системы региона. Речь идет о законопроекте, который дает губернатору и областному парламенту полномочия по роспуску областной избирательной комиссии. Памфилова сообщила, что Центризбирком обратился в Генпрокуратуру России в связи с сообщениями о возможном сокращении штата избирательной комиссии Запорожской области. И далее то, что привело в восторг не только меня: «Кроме того, она назвала недопустимым требование главы региона к облизбиркому освободить занимаемые помещения, которые оснащены необходимыми техническими средствами, в десятидневный срок без предварительного предоставления иного помещения, удовлетворяющего всем требованиям безопасности». Ай да Балицкий! Напомню, что Памфилова, как и Шойгу, – из команды Ельцина. Какую систему выборов сформировала эта команда, нам давно понятно. Избирательные проце-дуры в регионах и в центре могут привести только к одному результату – «всенародной» поддержке «Единой России». Напомню, что в 2023 году в Запорожье "Единая Россия" получила 83,01% голосов избирателей, а КПРФ – 5,02%. Верите, что тут нет «алхимии»? Эта алхимия обеспечивается не только «техническими средствами», о которых печется Памфилова. Срабатывает «магия» СМИ, которые из народа сделали электорат, верящий телевидению и радио. Ещё в момент выборной кампании Ельцина митрополит Санк-Петербургский и Ладожский Иоанн предупредил: «Будете голосовать за собственную смерть». И что изменилось? После народного возмущения празднованием 80-летия Победы без Сталина вроде как «сдают взад». Якобы, чтобы вернуть того Верховного, говорить о его заслугах в Великой Отечественной, надо деполитизировать фигуру Сталина. Это как? Иосиф Виссарионович снаряды к орудиям подносил? Он выстроил политическую систему первого в мире государства трудящихся, без паразитов, что отражено в ясных, понятных всем народам символах этого государства. И была Победа, Проект пошёл по планете.

Антисоветский «сифилис» культивируется антинародной системой на самом высоком уровне. Даже есть такой рейтинг «Госсовет 2.0». Фиксируются фамилии губернаторов, которые попали в «зону низкой политической устойчивости». Естественно, наш запорожец Балицкий там! В «красной зоне» оказались ещё шесть губернаторов: Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а также главы Северной Осетии и Дагестана Сергей Меняйло и Сергей Меликов.

В политической системе РФ «красная зона» - это «низкая политическая устойчивость»! А КНДР, подставившая плечо России в трудную минуту – это какая зона? Китай, где у власти Коммунистическая партия – чёрная зона? Посмотрите на флаг. Посмотрите на гостей, которые приезжали в Москву на празднование 80-летия Победы. Были «цветные» и даже «чёрные». Это естественный, природный и здоровый цвет кожи, обусловленный этническими особенностями народов. Роднит их стремление жить без рабовладельцев-эксплуататоров. Это мировая «красная зона»! Мечта не умозрительная, она проверена мировым опытом с лидерством СССР, который используется в борьбе за суверенитет, государственное и просто человеческое достоинство. А в РФ белые «христиане», как и во всей Европе, США заражены бациллами антисоветчины, обслуживают проект европейского чёрного интернационала, где новое рабство обусловлено властью денег. И - упорно толкают подданных на заражение идеологической гадостью своих подданных. Начиная с «младых ногтей», подготовки будущих руководящих кадров!

«Может ли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) заниматься антигосударственной деятельностью? Это же крупнейший не только в России, но и в Европе университет гуманитарного и социально-экономического профиля, насчитывающий более 55 филиалов. Оказывается, может, да ещё как»! Нескромно, стрёмно, но это цитата из моей статьи «Подвиг прокурора», опубликованной на целом ряде сайтов 25 мая 2021 года. Прокурор межрайонной прокуроры Константин Простаков потребовал от академии в рамках "проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями" предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НПО (в том числи признанными нежелательными на территории России), реализации программ с иностранным финансированием». И тут же со стороны вышестоящей прокуратуры началась проверка… работы Простакова.

Там много фамилий деятелей, (с указанием должностей, учёных и других званий) окрысившихся на честного прокурора. Как он мог поднять руку на бессменного ректора РАНХиГС - Владимира Мау? Ректор в прошлом советник Егора Гайдара, потом - заместитель директора Института экономики переходного периода Гайдара, руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ, профессор Высшей школы экономики, преподаватель в московском центре Стэнфордского университета (США). Соруководитель Экспертного совета по обновлению "Стратегии 2020" (вместе с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым), член научного совета Российского совета по международным делам, главред журнала "Экономическая политика", председатель редакционного совета журнала "Логос", член редколлегии журналов "Вопросы экономики", "Вестник Европы", американского Journal of Economic Transition и так далее. Никто, кроме Простакова, не обеспокоился качеством подготовки будущих губернаторов и других чиновников. В итоге Мау заворовался, попал-таки в поле зрения силовиков и спрятался в Израиле. Но ректором числился ещё почти год!

О судьбе Простакова ничего не знаю. Но знаю, что силовики давно готовы привлечь к ответственности многих птенцов гнезда Ельцина по статье за измену Родине. Но политическая система не даёт. Берут только тогда, когда «птенцы», как в бывшем «гнезде Шойгу», заворуются настолько, что терпеть уже нельзя.

Система – это цепь взаимосвязанных элементов. Посмотрим, как связаны «элементы». В интернете давно висит заметка «Псы Госдепа». Там такой перечень: «Ярослав Кузьминов - ректор Высшей школы экономики с 1992 года, - муж Эльвиры Набиуллиной. Высшая школа экономики - ВУЗ, созданный по проекту ЦРУ в 1992 году указом Гайдара. Кампусы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми. Эльвира Набиуллина - выпускница программы IVLP (International Visitor Leadership Program), программа обучения лидерству для иностранных кадров. Учреждена при Бюро Культуры и Образования Госдепартамента США в 1940 году Нельсоном Рокфеллером. Кроме того, Эльвира - выпускница известного вербовочного учреждения американского Госдепартамента - Йельского университета… Набиуллина подписала распоряжение о том, что система управления рисков ЦБ разрабатывается американской компанией Oliver Wyman, которая в свою очередь является бизнес юнитом Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Внешний аудитор ЦБ - PriceWaterhouseCoopers. Усилиями Минэкономразвития Германа Грефа (старая публикация, ещё тех времён. Э.Н.) ни один госбанк сегодня не может даже чихнуть без санкции внешнего иностранного оценщика».

Как заметил доктор экономических наук Валентин Касатонов, разговоры о том, что хозяева Набиуллиной в МВФ уже устарели. Она давно «бегает» в Международный банк реконструкции и развития. Именно эта «ячейка» в дружной семье паразитов, врагов человечества отвечает за внедрение цифровой валюты, за последующий контроль через новые деньги не только всех государств, (национальных государств по их планам не будет) но и каждого человека.

…Насколько помню, двигать во власть вернувшихся с СВО воинов предложил В.В. Путин. Поскольку опыт СССР Системой РФ не принимается, предлагаю обратить внимание на опыт Руси ещё до царствия Романовых. В былинной биографии Ильи Муромца есть эпизод, когда он, разогнав внешних врагов, приходит на пир князя Владимира, переодетый так, чтобы его не узнали. Видит, что на почётных местах бояре-мздоимцы, лизоблюды и прочие. Возмутился так, что устроил разбой, стрелами посшибал кресты с киевских церквей. Каждый должен знать своё место! Кому-то спасительная для России и мира «красная зона», кому-то – иная, уже не с надсмотрщиками с Запада, а с родными, местными вертухаями.

Эдуард Наипов,

Кострома