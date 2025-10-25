Айнзацгруппа D: возмездие для палачей / Иван Будилов и Егор Яковлев
Впереди юбилей Нюрнбергского процесса — исторического события, перевернувшего международное право и впервые продемонстрировавшего миру весь ужас преступлений гитлеровской Германии.
О том, как и против кого действовали на территории СССР айнзацгруппы D, зачем военизированные эскадроны смерти выдвигались вслед за Вермахтом на территорию СССР и почему многие нацистские преступники избежали наказания или получили минимальные сроки после войны, рассказывают Егор Яковлев и Иван Будилов в программе «Исторический ликбез» на радио Sputnik.
Комментарий редакции
1. Айнзацгруппы и их роль:
В центре обсуждения — деятельность айнзацгруппы D, одного из четырех эскадронов смерти, действовавших на юге оккупированного Советского Союза. Айнзацгруппы — специализированные подразделения СС и полиции, сформированные для целенаправленного уничтожения врагов нацистского режима на оккупированных территориях. Их костяк составляли люди с хорошим образованием, многие — с высшим юридическим или коммерческим.
2. Политика уничтожения и приказы:
Действия айнзацгрупп опирались на целую серию приказов нацистского руководства — от "приказа о комиссарах" до специальных указаний Генриха Гиммлера и Гейдриха. Приказы об уничтожении евреев часто давались устно, а их формулировка и масштабность обсуждаются как предмет открытых исторических дискуссий.
3. Масштабы преступлений:
Айнзацгруппа D под командованием Отто Олендорфа ответственна, по его признанию на Нюрнбергском процессе, за уничтожение 90 тысяч человек за один год. Реальные данные, благодаря судебным материалам и показаниям свидетелей, проливают свет на отдельные массовые расстрелы в Бердианске, Мелитополе, Мариуполе, Ростове-на-Дону, Ейске, Таганроге, и ряде других населённых пунктов.
4. Особое место евреев и других групп жертв:
Хотя главный удар был нанесён по еврейскому населению (в том числе детям, старикам, пациентам психиатрических больниц), жертвами становились также коммунисты, политические деятели, интеллигенция, советские военнопленные и гражданское население, нередко — по доносам или перечням.
5. Тактика и методы убийств:
На ранних этапах нацисты пытались натравливать на жертв местных антисемитов, чтобы вскрыть "автоматизм зла". Затем уничтожение приобретало всё более организованный характер — от расстрелов до применения душегубок (газвагенов); обыденной стала жестокая рутинность самого процесса.
6. Реакция, судебное преследование и приговоры:
Преступления айнзацгруппы D были раскрыты и описаны лишь частично. В послевоенной Германии (ФРГ) судебное преследование было, как правило, мягким: большинство приговорённых получили от 4 до 10 лет, многие вообще не отбыли срок. Лишь отдельные лица, вроде командира зондеркоманды 11A Пауля Цапа или Отто Олендорфа, были наказаны по максимуму (пожизненное заключение или смертная казнь). Сравнение судебной практики в ФРГ и ГДР выявляет гораздо более мягкое отношение на Западе, что повлияло на коллективную историческую память.
7. Этические и моральные аспекты:
Участники процесса зачастую пытались оправдать свои действия принуждением, страхом за судьбу своей семьи (коллективная ответственность — Zippenhaft), однако историки отмечают: нет свидетельств реальных репрессий к утратившим лояльность, многие вполне могли уйти в тыл. Тем не менее, рефлексия над "обыкновенностью зла" и феноменом исполнителей остаётся открытой моральной проблемой.
8. Пробелы в знании и работе памяти:
До последнего времени, во многом из-за языкового барьера и инерции советской историографии, преступления айнзацгрупп на территории России и Украины оставались малоизвестны широкой публике. Проекты вроде "Цифровой истории" начинают восполнять этот пробел, публикуя и переводя новые материалы.
Выводы и философские размышления:
Эта беседа — не только рассказ о конкретных преступлениях и судебных процессах, но и глубокое напоминание, насколько природа зла может быть будничной, а участие в чудовищных деяниях — результатом смеси бюрократической рутины, идеологизированного страха и отказа от личной ответственности. Подобно тому, как алгоритмы бездумно исполняют заданную функцию, индивид, отрешённый от собственной эмпатии, способен встраиваться в систему без прямого осознания последствий своих поступков — или, напротив, находить рационализацию даже самым жёстким приказам.
Взаимосвязь нигилистической демонизации "другого", идеологической одержимости и холодного технократизма нацистских структур подталкивает к междисциплинарному анализу: психологическому (механизмы деперсонализации), историческому (трансформация моральных норм в ситуации войны), философскому (границы индивидуальной ответственности) и правовому (работа механизма правосудия в условиях массовой травмы).
С практической точки зрения, обсуждение актуально и сегодня: оно задаёт вопрос о качестве исторической памяти, о механизмах коллективного забвения и легитимации зла на институциональном уровне. Общество, где убийца детей умирает на свободе, а преступления закрываются сроком давности, вольно или невольно возвращается к рискам повторения прошлого: там, где на казённый язык переводится понятие "очищения", там легко "привыкают" к преступлениям, перестают видеть в них чудовищность.
Но и здесь нет абсолютных ответов — лишь приглашение к критической рефлексии над тем, как мы оцениваем прошлое и что делаем для предотвращения повторения подобного в будущем. Есть объективность архивов и судебных протоколов, есть субъективная память жертв — всегда неполная, ускользающая. Достоин ли человек прощения, если он просидел нищенский срок за неисчислимое зло? Что значит "справедливое" наказание — и может ли оно существовать после такого масштаба трагедии?
Открытый вопрос:
Можно ли в принципе найти баланс между юридической объективностью и моральной правдой, когда речь идёт о массовых преступлениях? Как не дать собственной памяти затвердеть в привычке или оправдании, но и не превратить коллективное горе в вечный источник ненависти? Где сегодня — в каждом из нас — лежит граница между обыденностью и злом?