«Томагавки» нужны США самим против Венесуэлы? Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
1. Фокус внимания и сравнительный анализ международных кризисов
Основная причина того, почему кризис вокруг Венесуэлы «ушёл на второй план» по сравнению с украинским и ближневосточным, заключается в масштабах потенциальных последствий. Если бы США применили «Томагавки» против России, последствия могли бы быть катастрофическими для всего мира. В то же время, локальные конфликты вокруг Палестины и Венесуэлы хоть и серьёзны, но не столь глобальны по масштабам.
2. Возрождение политики «канонерок» и Доктрины Монро
США, в частности администрация Трампа, стремятся вернуть рычаги контроля над Западным полушарием, о чём свидетельствует попытка реанимировать доктрину Монро. Контроль над Латинской Америкой рассматривается как часть более широкой геостратегии: Канада — путь к интеграции, Гренландия — возможный будущий актив, Латинская Америка — традиционный «задний двор».
3. Венесуэла как уязвимая цель
Венесуэла выбрана неслучайно:
- Страна социально и политически нестабильна.
- Экономика сильно зависит от США, «пятая колонна» сохраняет влияние.
- Смена власти может быть достигнута сравнительно малой «кровью» по сравнению, например, с Кубой.
4. Ограниченность современной военной мощи США
Прошли времена, когда США могли обеспечить свои интересы в регионе исключительно применением силы и высадкой экспедиционных корпусов.
- Для успешной оккупации страны наподобие Венесуэлы потребуется группировка в сотни тысяч военнослужащих.
- Современное население информировано и способно к сопротивлению, партизанские войны (пример Афганистана, Ирака) показали ограниченность классических военных методов.
5. Военно-стратегический расклад
Венесуэла обладает:
- Небольшой, но мотивированной регулярной армией.
- Милицией и мобилизационным потенциалом до нескольких миллионов ополченцев.
- Современными российскими ПВО и некоторым количеством авиации, способными нанести ущерб вторгшимся войскам.
Со стороны США для краткосрочного подавления требуется массированный удар сотнями ракет и значительная авиационная группировка, которой у них недостаточно именно в этом регионе.
6. Наибольшая вероятность — «цветной переворот»
Прямое вторжение маловероятно из-за масштабов необходимых сил и издержек. Куда рациональнее для США — инициировать государственный переворот через внутренние силы, используя поддержку «пятой колонны», создание альтернативного руководства (пример Гуайдо, или «тетеньки с Нобелевской премией»), операции по ликвидации высшего командования для создания хаоса.
7. Историческая динамика и уроки прошлого
Примеры провалов США в Ираке, Афганистане, Иране и Сирии демонстрируют ограниченность силы и опасность игнорирования национальной специфики, партизанских, нестандартных стратегий борьбы со вторжением.
Вывод:
В современном мире механическое воспроизведение политик XIX — начала XX века, когда военное превосходство автоматически гарантировало контроль, уже невозможно. История, как парадоксальный алгоритм, показывает, что попытка силой изменить сложившийся мировой порядок чаще всего приводит к обратному — нарастанию внутреннего сопротивления и нестабильности даже при формальной победе. Как бы ни выглядела «Объективная истина» с позиции глобальной гегемонии, на практике способность мягко влиять, интегрироваться с кросс-культурными и политико-экономическими процессами оказывается более устойчивой стратегией.
Американские «Томагавки» становятся символом не только военной мощи, но и её ограниченности перед лицом сложного человека, партизанского движения, социальной информированности и внутренней мобилизации. Военно-технический прогресс здесь встретил духовно-политический предел: лобовое давление больше не срабатывает, и гибридные, многоуровневые способы воздействия выходят на первый план.
Практический философский итог:
Видео напоминает, что любая геополитическая стратегия должна опираться не только на материальные, но и на человеческие, культурные, сетевые параметры. Порой внутренняя стабильность и поддержка населения могут оказаться куда важнее численного или технологического преимущества.
Открытый вопрос для размышления:
В нашем быстро меняющемся и усложняющемся мире — где способность к самоорганизации общества и критическому мышлению уже неотделима даже у «отсталых» или маленьких стран, — не является ли истинной силой не военная мощь, а гибкость, способность выстраивать диалог и находить точки внутреннего единства в самом обществе? Где проходит граница между истинным влиянием и иллюзией контроля?
