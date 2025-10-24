Путь для себя, или Гении исчезают полностью | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников даёт свою оценку политической и экономической системе, которая сложилась в последние сорок лет
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
1. Исчезновение пространства для гениев и талантов.
- Сегодняшний мир настолько насыщен произведённым ранее, что оригинальные, гениальные открытия или творческие акты становятся крайне редкими. Всё поле исчерпано, и новое зачастую оказывается лишь комбинаторикой старого.
- Массовая востребованность в творчестве уступает место ремесленничеству, а выделиться способен только человек, оказавшийся гением на «фронтире» — в новаторских, неосвоенных областях.
2. Коллективная неврозность и самооценка.
- Современные города и социальные структуры создают стрессовые условия, в которых повышенная самооценка и стремление к уникальности становятся почти обязательной психологической защитой. Даже обычная рутинная работа часто воспринимается своим исполнителем как исключительная.
3. Комбинаторика вместо подлинного творчества.
- Большинство того, что сейчас именуют искусством (или даже наукой), строится на использовании уже известных форм, техник и идей, — «перебор» уже готовых компонентов в разных сочетаниях.
- Глубокий смысл зачастую ищут не там, где он был действительно заложен, а в вторичных или даже механических копиях, где оригинальности нет.
4. Девальвация таланта и гениальности.
- Понятие гениальности размыто, а рынок и общество отдают предпочтение ремесленнику — исполнителю, предсказуемо дающему нужный результат, даже если он ничем не выделяется.
- Творцы и мыслители вынуждены либо работать «на потоке», смиряясь с невозможностью настоящей самореализации, либо уходить в хобби, сохраняя профессию, чтобы выживать.
5. Кризис методологии и познания.
- Попытка найти «сакральные знания» в прежних опытах приходит в тупик: погружение в изучение чужих путей вместо своего приводит к потере смысла и превращается в отдельную профессию — копаться в чужих достижениях.
6. Аналогии с другими областями.
- Как в футболе: когда общий уровень подготовки высок, отличие между гением и просто опытным игроком минимизировано. Аналогичная ситуация наблюдается в науке, политике, даже в типах человеческих взаимоотношений — средний уровень выше, но прорывов мало.
7. Стратегия самореализации для талантливого человека.
- Общество в целом пользуется талантами лишь на «фронтире» — в точках, где ещё остаётся шанс создать новое. В уже освоенных пространствах талантливый человек обречён «сжечь» себя или стать ремесленником.
- Лучший путь — работа и материальный заработок в одной области, параллельно занимаясь творчеством в качестве хобби, чтобы не зависеть от случайностей и не поддаваться разочарованию.
8. Будущее — технологический уклад и востребованность творчества.
- В грядущие десятилетия, с приходом нового технологического уклада, возникнет запрос на людей с техническим и творческим мышлением, способных на практическое новаторство. Однако и здесь будет важна комбинаторика, а фундаментальные прорывы останутся редкостью.
Выводы и практические следствия:
- Мир становится всё более сложным, интегрированным, и возможности для творческой самореализации ограничены не столько административно, сколько структурно — всё занято, шансов для «прорыва» мало.
- Гении и таланты необходимы для рывка на новых направлениях, но эти ареалы чрезвычайно малы и быстро осваиваются. В устоявшихся областях предпочтение отдаётся надёжным ремесленникам.
- Самооценка, ощущение собственной уникальности — чаще психологический защитный механизм, а не следствие реальных достижений, что парадоксальным образом поддерживает стабильность, но мешает роста.
- Лучшая стратегия для творческой личности — искать баланс между прикладным трудом и хоббийной творческой деятельностью, не возлагать завышенные ожидания на «признание», а творить из внутренней потребности.
- Стоит осознать новые реалии как данность и отказаться от идеализации прошлого: каждая эпоха предъявляет собственные требования к таланту, а сегодня главный вызов — находить новые формы комбинации и креативности.
- «Ловушка смысла»: не всегда стоит искать глубокий смысл в процессе — иногда важнее функциональность, результат и личный опыт.
Аналитическая рефлексия и философский вопрос:
Характерно, что в потоке информации, комбинаторике стилей и идей, мы всё сильнее склоняемся к повторению, подражанию, имитации. Вроде бы уровень массовой культуры и образования вырос, но от этого становится труднее проявиться аутентичному гению. Аналогию можно провести с развитием ИИ и нейросетей — при огромном количестве данных и примеров искусственный интеллект прекрасно решает стандартные задачи, но по-настоящему творческий прорыв требует выхода за пределы «обучающей выборки» — то есть качественного выхода за совокупность имеющегося опыта.
Но возможно ли это — породить по-настоящему новое, когда «всё уже было»? Не подменяет ли попытка навязать форму и структуру («методологии», «системы») подлинную живую творческую интуицию? И где лежит граница между подлинным созиданием и тщетной, но уважаемой ремесленной работой?
Открытый вопрос к размышлению:
Если подлинная новизна становится всё менее достижимой, а пространство для творчества — всё более ограниченным, означает ли это, что путь каждого из нас — искать уникальность в собственном опыте, пусть и скромном? Возможно, смысл и есть в том, чтобы быть аутентичным не вопреки массовому повтору, а именно находя себя в нём, заново переживая обычное и привычное как нечто свежее? Как нам научиться ценить это настоящее, не догматизируя гениальность и не идеализируя чужое творчество?