Общественное мнение не любит, когда ему рвут шаблоны. А потому вместо порванных обязательно должны появиться новые шаблоны. И это нормально, это естественное стремление мозга построить упрощённую модель сложного мироздания, иначе никакого серого вещества не хватит.

Задача настоящей, умной пропаганды не просто разрушить шаблоны либеральные, а предложить другие шаблоны, которые будут соответствовать нашей русской традиции.

К примеру, обществу давно навязан совершенно идиотский шаблон, что сменяемая власть априори лучше многолетних правителей, которых называют диктаторами. Эта либеральная мантра жива, к сожалению, до сих пор. Хотя перед нами куча фактов того, что сменяемость правительств и президентов приводит к деградации власти как таковой и государства в целом (см. страны Запада), в то время как длительное правление позволяет государству выстроить стратегию стабильного долгосрочного развития (Китай, Россия).

Тем не менее, немало наших соотечественников продолжают жить в иллюзиях, что несменяемость хуже сменяемости. А наш лидер вынужден проводить ничего не решающие выборы, искать себе оппонентов (порой буквально назначать) и играть в эту псевдодемократическую игру. Всё это вызвано тем, что мы находимся в плену навязанной манипулятивного шаблона-модели о власти.

В то время как надо применить другой шаблон-модель, в котором единоначалие и стабильная власть будут восприниматься положительно. А для этого надо доходчиво объяснить, что сменяемость внешней публичной власти есть всего лишь ширма для несменяемой олигархии, власти крупных капиталистов. А единственной альтернативой олигархии является самодержавие, то есть личная власть лидера, который отвечает напрямую за народ перед Богом.

То есть настоящий выбор не между демократией и тиранией, а между олигархией и самодержавием, между безличной властью капитала, которая безнаказанно выжимает соки из народа, и личной властью ответственного правителя, к которому в любой момент можно пожаловаться на нынешних бояр и купцов.

А узурпация власти самозванцем возможна при любом строе и типе управления, никакие процедуры типа всеобщего голосования не способны этому воспрепятствовать. Как известно, приход Гитлера к власти в Германии состоялся при демократическом голосовании и сопровождался финансированием свободного частного капитала.

Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Шаблоны мышления и их неизбежность
- Общественное мнение болезненно воспринимает разрушение устоявшихся понятий (шаблонов).
- На место разрушенных шаблонов неизбежно приходят новые — это естественный защитный механизм психики и способ упрощения сложного мира.

2. Роль пропаганды
- Эффективная пропаганда не ограничивается разрушением старых шаблонов, а формирует новые, соответствующие культурной и традиционной специфике социума.
- Пример — необходимость замены «либеральных шаблонов» управления на «традиционно русские».

3. Критика сменяемости власти как универсального блага
- Существующий общественный шаблон: сменяемая власть по определению лучше несменяемой.
- Либеральная идея сменяемости воспринимается как догма, но реальность часто опровергает её эффективность.
- Примеры стран Запада рассматриваются как иллюстрация неэффективности частой смены властей; напротив, долгосрочное правление связано со стратегической стабильностью (Китай, Россия).

4. Манипулятивность и иллюзорность шаблонов
- Общество находится под влиянием навязанных западом шаблонов, которые не всегда отражают реальную пользу для общества.
- В псевдодемократических условиях проводятся "выборы для галочки", а реального плюрализма не существует.

5. Альтернативная модель:
- Автор противопоставляет безличную сменяемую власть олигархии — личной ответственностью самодержавию.
- Истинный выбор — между властью капитала (олигархией), где правят деньги, и властью ответственного лидера, обладающего прямой связью с народом.

6. Исторические параллели
- Узурпация власти невозможна застраховаться с помощью одних лишь формальных процедур (выборы, демократия).
- Исторический пример: приход Гитлера к власти в результате демократических выборов и поддержки крупного капитала.

---

Вывод


Автор аргументирует, что привычка к шаблонам мышления неизбежна и укоренена в человеческой психике; слом одних шаблонов неминуемо ведет к созданию новых. Вместо того, чтобы слепо заимствовать внешние, либеральные шаблоны сменяемой власти, предлагается сформулировать свои — основанные на традиции, централизованном лидерстве и личной ответственности. Демократические процедуры воспринимаются скорее как ширма, скрывающая настоящую, олигархическую сущность власти, в то время как самодержавие (или близкая к нему модель) позиционируется как более честная и эффективная альтернатива.

В практическом плане данный подход апеллирует к поиску не единственно "правильной" политической системы, а той, что лучше отражает национальные особенности и исторический опыт, учитывая ограниченность способности общества мыслить вне шаблонов.

---

Аналитический и философский комментарий


Эта позиция иллюстрирует принцип ограниченности человеческого восприятия: любой субъект выстраивает мир через призму упрощённых моделей-символов, чтобы не утонуть в сложности реальности. В психологии это называется гештальтами или когнитивными схемами. Алгоритмы нейросетей, кстати, действуют схожим образом: обучаясь на паттернах, они также формируют внутренние модели, которые могут быть ошибочными, особенно вне обучающей выборки.

Однако вопрос, какие именно шаблоны формировать — технический, но и этический, и даже духовный. В истории человечество постоянно балансирует между поиском "сильной руки" (самодержавие, автократия) и распределённых механизмов контроля (демократия, парламентаризм). Каждый подход несёт свои риски извращения — либо олигархии, либо тирании.

Можно увидеть здесь и актуальную дилемму нынешнего технологического века: массовые алгоритмы соцсетей тоже не столь демократичны, как кажется — за красивой процедурой "свободного выбора" контента стоят корпоративные интересы и размытие личной ответственности.

Главная практическая мысль — общество всё равно будет строить модели, а потому подлинную эффективность определяет не внешний фасад системы, а способность формировать в народе зрелую ответственность, самоорганизацию и критическое мышление. Но где граница между воспитанием зрелости и манипулятивным навязыванием очередной "правильной" модели?

В конечном итоге, мы всегда выбираем между чужими и своими шаблонами — и вопрос не только в том, какие они, а в том, насколько мы осознаём их искусственность, их историческую и ситуативную ограниченность.

А каким критериям, по-вашему, должен соответствовать “здоровый шаблон” в политической культуре? Может ли быть вообще политика вне шаблонов — или это только утопия для избранных мечтателей?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3314
