Общественное мнение не любит, когда ему рвут шаблоны. А потому вместо порванных обязательно должны появиться новые шаблоны. И это нормально, это естественное стремление мозга построить упрощённую модель сложного мироздания, иначе никакого серого вещества не хватит.

Задача настоящей, умной пропаганды не просто разрушить шаблоны либеральные, а предложить другие шаблоны, которые будут соответствовать нашей русской традиции.

К примеру, обществу давно навязан совершенно идиотский шаблон, что сменяемая власть априори лучше многолетних правителей, которых называют диктаторами. Эта либеральная мантра жива, к сожалению, до сих пор. Хотя перед нами куча фактов того, что сменяемость правительств и президентов приводит к деградации власти как таковой и государства в целом (см. страны Запада), в то время как длительное правление позволяет государству выстроить стратегию стабильного долгосрочного развития (Китай, Россия).

Тем не менее, немало наших соотечественников продолжают жить в иллюзиях, что несменяемость хуже сменяемости. А наш лидер вынужден проводить ничего не решающие выборы, искать себе оппонентов (порой буквально назначать) и играть в эту псевдодемократическую игру. Всё это вызвано тем, что мы находимся в плену навязанной манипулятивного шаблона-модели о власти.

В то время как надо применить другой шаблон-модель, в котором единоначалие и стабильная власть будут восприниматься положительно. А для этого надо доходчиво объяснить, что сменяемость внешней публичной власти есть всего лишь ширма для несменяемой олигархии, власти крупных капиталистов. А единственной альтернативой олигархии является самодержавие, то есть личная власть лидера, который отвечает напрямую за народ перед Богом.

То есть настоящий выбор не между демократией и тиранией, а между олигархией и самодержавием, между безличной властью капитала, которая безнаказанно выжимает соки из народа, и личной властью ответственного правителя, к которому в любой момент можно пожаловаться на нынешних бояр и купцов.

А узурпация власти самозванцем возможна при любом строе и типе управления, никакие процедуры типа всеобщего голосования не способны этому воспрепятствовать. Как известно, приход Гитлера к власти в Германии состоялся при демократическом голосовании и сопровождался финансированием свободного частного капитала.