Кружок диалектики (2025–2026). 01. «Жизнь». М. В. Попов.
12 октября состоялось первое в 2025–2026 гг. занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Жизнь». Следующее занятие через две недели.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO666z31LSV1o-RRMwYX8F31
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
_______________________________________________
Видеоканал ФРА Вконтакте: https://vk.com/rabpart
Видеоканал ФРА на Рутубе: https://rutube.ru/channel/23922657
Видеоканал ФРА на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UC4Y0FKHve0VoiAq_4Ybx-bg
Сайт ФРА: https://frafond.ru
Московское отделение ФРА: https://fra-mos.ru/
Библиотека ФРА: https://bibl.fra-mos.ru/
Рабочая партия России: http://www.r-p-w.ru
Красное Радио ФРА: https://www.krasnoe-radio.ru/
Рабочая партия России ВКонтакте: https://vk.com/rabparty
Фонд Рабочей Академии ВКонтакте: https://vk.com/fraru
ФРА в Телеграм: https://t.me/frachan
ФРА в Тикток: https://www.tiktok.com/@fond_fra?
Комментарий редакции
1. Значение гегелевской диалектики
Беседа открывается напоминанием о том, что без изучения гегелевской диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно противостоять лжи, догматизму и реакции. Диалектика признаётся могущественным методом не только для теоретического мышления, но и в борьбе за общественный прогресс.
2. История кружка и издательская работа
В течение ряда лет ведется систематическая работа по освоению гегелевской "Науки логики" и воплощению её идей. Особо отмечается вклад энтузиастов, обеспечивших издание материалистического истолкования диалектики Гегеля, а также значимость коллективной работы, непрерывности изучения, преемственности и открытости для критики.
3. Критика идеализма и переход к материализму
Автор подчёркивает, что само по себе идеалистическое ядро диалектики Гегеля не должно отталкивать материалистов. Маркс и Энгельс изначально были младогегельянцами и прошли собственный путь к материализму, трансформировав гегелевские идеи. Подчёркивается также, что многие философские вопросы требуют не только логического, но и материального, научного осмысления.
4. Попытки материалистического истолкования гегелевских категорий
Значительное внимание уделяется материалистической переработке категориального аппарата Гегеля (механизм, химизм, жизнь и др.). Показывается, что зачастую достаточно изменить толкование категорий, не переписывая сам текст: смысл становится иным, а канва размышлений сохраняется.
5. Ограниченность философии без науки: пример понятия жизни
Гегель рассматривал жизнь как идею, что является ограничением его времени — наука того периода не давала достаточно эмпирических данных. Материалистическое же определение (по Энгельсу) — жизнь как способ существования белковых тел — возникло лишь с развитием естествознания. Автор последовательно показывает, что диалектическое определение жизни у Гегеля "повисает в воздухе" без опоры на научные открытия.
6. Важность синтеза разных дисциплин
Подчёркнуто, что многие ключевые понятия философии (жизнь, человек, природа) не могут быть определены только логикой или умозрительно — требуется опора на эмпирический материал науки, иначе размышления рискуют стать круговым обсуждением абстракций. Этот междисциплинарный подход выдвигается как ключ к прогрессу мышления.
7. Роль ошибок и критики
Подчёркивается, что для понимания гегелевской диалектики необходимо не только следовать за автором, но и внимательно анализировать его ошибки и ограничения — в частности, связанные с отсутствием научных данных. В результате анализ становится глубже, а знание — гибче.
8. Процессуальность истины
Истина предстает в видео не как конечная точка, а как бесконечный процесс исследования, уточнения, развития взглядов. Изучение диалектики — трудное, длительное, порой даже мучительное дело, в котором ошибки и пересмотры неизбежны и конструктивны.
9. Практическое применение философии
В заключении автор призывает использовать диалектику не как отвлечённое умствование, а как инструмент для реальных изменений в жизни, в частности — для организации и преодоления разобщенности в рабочем движении.
---
Выводы
Беседа раскрывает сложность освоения диалектики Гегеля и подчёркивает необходимость творческого, материалистического истолкования его категорий с учётом достижений науки. Автор рассматривает Гегеля не как иконy, а как великого мыслителя, чьи ошибки, ограничения и идеализм подлежат критическому рассмотрению и дальнейшему развитию. Особое внимание уделяется категории "жизнь" — наглядному примеру, где сама логика исчерпывает себя без эмпирической поддержки естественных наук.
В центре беседы прозвучала мысль: истина всегда процессуальна, открыта, требует перепроверки — как через осмысление прошлого, так и через внедрение новых знаний. Осознание своих ошибок — не повод для уныния, а залог дальнейшего развития. Тем самым философия призвана быть деятельной, служить инструментом осознанных изменений и практической борьбы за справедливость.
Важен и личный пример автора, который не ставит себя выше других и честно признаёт недопонимание отдельных моментов, вновь и вновь обращаясь к тексту, что подчёркивает необходимую скромность и непрерывность философского поиска.
---
Открытый вопрос для размышления
Если всякая философская система отражает ограниченность времени, опыта и знаний своего создателя, можем ли мы вообще достичь "одной" истины, или нам всегда придётся находить живой баланс между логикой, наукой и непосредственным человеческим опытом? Где проходит граница между оправданной критикой и творческим продолжением чужой мысли?