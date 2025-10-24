Главная » Видео, Образование

Кружок диалектики (2025–2026). 01. «Жизнь». М. В. Попов.

5 0
Переслано от: Фонд Рабочей Академии

12 октября состоялось первое в 2025–2026 гг. занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Жизнь». Следующее занятие через две недели.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO666z31LSV1o-RRMwYX8F31
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
_______________________________________________
Видеоканал ФРА Вконтакте: https://vk.com/rabpart
Видеоканал ФРА на Рутубе: https://rutube.ru/channel/23922657
Видеоканал ФРА на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UC4Y0FKHve0VoiAq_4Ybx-bg
Сайт ФРА: https://frafond.ru
Московское отделение ФРА: https://fra-mos.ru/
Библиотека ФРА: https://bibl.fra-mos.ru/
Рабочая партия России: http://www.r-p-w.ru
Красное Радио ФРА: https://www.krasnoe-radio.ru/
Рабочая партия России ВКонтакте: https://vk.com/rabparty
Фонд Рабочей Академии ВКонтакте: https://vk.com/fraru
ФРА в Телеграм: https://t.me/frachan
ФРА в Тикток: https://www.tiktok.com/@fond_fra?

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео

1. Значение гегелевской диалектики
Беседа открывается напоминанием о том, что без изучения гегелевской диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно противостоять лжи, догматизму и реакции. Диалектика признаётся могущественным методом не только для теоретического мышления, но и в борьбе за общественный прогресс.

2. История кружка и издательская работа
В течение ряда лет ведется систематическая работа по освоению гегелевской "Науки логики" и воплощению её идей. Особо отмечается вклад энтузиастов, обеспечивших издание материалистического истолкования диалектики Гегеля, а также значимость коллективной работы, непрерывности изучения, преемственности и открытости для критики.

3. Критика идеализма и переход к материализму
Автор подчёркивает, что само по себе идеалистическое ядро диалектики Гегеля не должно отталкивать материалистов. Маркс и Энгельс изначально были младогегельянцами и прошли собственный путь к материализму, трансформировав гегелевские идеи. Подчёркивается также, что многие философские вопросы требуют не только логического, но и материального, научного осмысления.

4. Попытки материалистического истолкования гегелевских категорий
Значительное внимание уделяется материалистической переработке категориального аппарата Гегеля (механизм, химизм, жизнь и др.). Показывается, что зачастую достаточно изменить толкование категорий, не переписывая сам текст: смысл становится иным, а канва размышлений сохраняется.

5. Ограниченность философии без науки: пример понятия жизни
Гегель рассматривал жизнь как идею, что является ограничением его времени — наука того периода не давала достаточно эмпирических данных. Материалистическое же определение (по Энгельсу) — жизнь как способ существования белковых тел — возникло лишь с развитием естествознания. Автор последовательно показывает, что диалектическое определение жизни у Гегеля "повисает в воздухе" без опоры на научные открытия.

6. Важность синтеза разных дисциплин
Подчёркнуто, что многие ключевые понятия философии (жизнь, человек, природа) не могут быть определены только логикой или умозрительно — требуется опора на эмпирический материал науки, иначе размышления рискуют стать круговым обсуждением абстракций. Этот междисциплинарный подход выдвигается как ключ к прогрессу мышления.

7. Роль ошибок и критики
Подчёркивается, что для понимания гегелевской диалектики необходимо не только следовать за автором, но и внимательно анализировать его ошибки и ограничения — в частности, связанные с отсутствием научных данных. В результате анализ становится глубже, а знание — гибче.

8. Процессуальность истины
Истина предстает в видео не как конечная точка, а как бесконечный процесс исследования, уточнения, развития взглядов. Изучение диалектики — трудное, длительное, порой даже мучительное дело, в котором ошибки и пересмотры неизбежны и конструктивны.

9. Практическое применение философии
В заключении автор призывает использовать диалектику не как отвлечённое умствование, а как инструмент для реальных изменений в жизни, в частности — для организации и преодоления разобщенности в рабочем движении.

---

Выводы

Беседа раскрывает сложность освоения диалектики Гегеля и подчёркивает необходимость творческого, материалистического истолкования его категорий с учётом достижений науки. Автор рассматривает Гегеля не как иконy, а как великого мыслителя, чьи ошибки, ограничения и идеализм подлежат критическому рассмотрению и дальнейшему развитию. Особое внимание уделяется категории "жизнь" — наглядному примеру, где сама логика исчерпывает себя без эмпирической поддержки естественных наук.

В центре беседы прозвучала мысль: истина всегда процессуальна, открыта, требует перепроверки — как через осмысление прошлого, так и через внедрение новых знаний. Осознание своих ошибок — не повод для уныния, а залог дальнейшего развития. Тем самым философия призвана быть деятельной, служить инструментом осознанных изменений и практической борьбы за справедливость.

Важен и личный пример автора, который не ставит себя выше других и честно признаёт недопонимание отдельных моментов, вновь и вновь обращаясь к тексту, что подчёркивает необходимую скромность и непрерывность философского поиска.

---

Открытый вопрос для размышления

Если всякая философская система отражает ограниченность времени, опыта и знаний своего создателя, можем ли мы вообще достичь "одной" истины, или нам всегда придётся находить живой баланс между логикой, наукой и непосредственным человеческим опытом? Где проходит граница между оправданной критикой и творческим продолжением чужой мысли?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qWFMCKMeDOk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кружок диалектики (2021–2022). 01. «Род». М. В. Попов.
Кружок диалектики (2023–2024). 08. «Суть». М. В. Попов.
Кружок диалектики (2021–2022). 09. «Телеология». М. В. Попов.
Кружок диалектики (2018-2019). 03. «Единичное». М.В.Попов.
Кружок диалектики (2022–2023). 01. «Материалистическое преобразование гегелевской диалектики». Попов
Кружок диалектики (2022–2023). 08. «Механизм, химизм, жизнь». М. В. Попов.
Кружок диалектики (2022–2023). 10. «Диалектика всеобщего, особенного и единичного». М. В. Попов.
Кружок диалектики (2023–2024). 13. «Противоречие». М. В. Попов.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru