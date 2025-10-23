Наш слоняра проклятый пиндос Трамп снова разгневал наивных граждан, совершив очередной разворот на 180 градусов – отменил мирный саммит в Будапеште и ввёл новые «адские санкции» против России, обвинив её в неготовности к миру. Всё потому, что Россия отказалась вставать на «стамбульские грабли» и останавливать боевые действия без каких-либо условий, давая Киеву передышку для перевооружения.

Хорошо, что наши постоянные читатели не испытали моральных страданий по этому поводу: были готовы к очередному повороту на американских горках и не раскачивались на эмоциональных качелях вместе с Трампом, потому что знают, что он никакой нам не друг, а коварный и расчётливый враг, чья внешняя политика находится под полным контролем глобалистов-евроатлантистов. Бережем нервы наших друзей. Пора бы уже и экспертному сообществу перестать верить в сказки и искусственные лже-нарративы про какие-то противоречия между Трампом и глобалистами – коллективный Запад как никогда монолитен и действует в сговоре, что наглядно показала авантюра в Газе. Сейчас они сообща готовятся к Большой войне с Россией, толкая в топку войны ЕС; США при этом по их мысли должна остаться в стороне на островке безопасности под золотым куполом в полном соответствии с секретными протоколами доктрины Монро, что последовательно реализует Трамп. Об этом уже мы многократно вам рассказывали.