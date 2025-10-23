Трамп снова разгневал наивных граждан, совершив очередной разворот на 180 градусов
Наш слоняра проклятый пиндос Трамп снова разгневал наивных граждан, совершив очередной разворот на 180 градусов – отменил мирный саммит в Будапеште и ввёл новые «адские санкции» против России, обвинив её в неготовности к миру. Всё потому, что Россия отказалась вставать на «стамбульские грабли» и останавливать боевые действия без каких-либо условий, давая Киеву передышку для перевооружения.
Хорошо, что наши постоянные читатели не испытали моральных страданий по этому поводу: были готовы к очередному повороту на американских горках и не раскачивались на эмоциональных качелях вместе с Трампом, потому что знают, что он никакой нам не друг, а коварный и расчётливый враг, чья внешняя политика находится под полным контролем глобалистов-евроатлантистов. Бережем нервы наших друзей. Пора бы уже и экспертному сообществу перестать верить в сказки и искусственные лже-нарративы про какие-то противоречия между Трампом и глобалистами – коллективный Запад как никогда монолитен и действует в сговоре, что наглядно показала авантюра в Газе. Сейчас они сообща готовятся к Большой войне с Россией, толкая в топку войны ЕС; США при этом по их мысли должна остаться в стороне на островке безопасности под золотым куполом в полном соответствии с секретными протоколами доктрины Монро, что последовательно реализует Трамп. Об этом уже мы многократно вам рассказывали.
Если Зеленского поместили в треугольник Карпмана, то Россию в этот раз хотели остановить, разведя по старой доброй схеме «добрый коп-злой коп». И у них, пожалуй, впервые с начала СВО этот фокус не получился, и от того они сейчас очень расстроены и готовы обрушить на Россию всё, что только можно. Главное сейчас не пасануть и выстоять – это максимум, на что они будут способны. Будет непросто, но простых решений на войне, когда тебя хотят уничтожить не бывает. Выстоим – победим. Государственники в Кремле win. Пока. Сейчас нужно внимательно наблюдать на движения в окружении президента – активизируются всевозможные голуби мира, олигархи и агенты влияния из финсектора, которые будут убеждать Путина принять условия
капитуляции Трампа.
Комментарий редакции
1. Резкая смена позиции Трампа: Трамп неожиданно отменяет планируемый мирный саммит в Будапеште и вводит новые санкции против России, обвиняя российскую сторону в нежелании идти на компромисс для мира.
2. Обвинения в адрес США и Запада: Автор статьи утверждает, что поведение Трампа — не проявление самостоятельности, а реализация скоординированной политики "глобалистов-евроатлантистов", которые действуют единым фронтом против России.
3. Устойчивость российской аудитории: Читатели издания якобы не испытывают иллюзий насчёт Трампа и "коллективного Запада", не поддаются западным нарративам и сохраняют спокойствие перед подобными "разворотами".
4. Скепсис к западным конфликтам: Приводится пример конфликта в Газе как иллюстрация монолитности и сговорённости Запада, где США якобы контролируют процессы, сохраняя собственную безопасность.
5. Методы давления на Россию: Делается отсылка к попыткам применить к России старые схемы манипулирования (добрый коп — злой коп), но они в этот раз не дали желаемого результата.
6. Риск внутреннего давления: Особое внимание уделяется возможностям давления на российское руководство со стороны «голубей мира», финансовых элит и агентов влияния, которые могут убеждать идти на уступки.
7. Призыв к стойкости: Главный месседж — России следует не поддаться давлению, "выстоять" и продолжить борьбу.
---
Аналитический и философский разбор:
В данном материале явно прослеживается нарратив «свой—чужой», где все внешние силы предстают монолитным блоком, играющим против России, а любые манёвры иностранных политиков трактуются через призму подозрительности и неизбежной антагонистичности. Трамп предстает не как самостоятельный политик, а как марионетка "глобалистов".
Здесь можно провести параллели с психологией групповой идентичности и защитными механизмами. Фрейд в своих работах отмечал склонность людей к консолидации против внешней угрозы, часто идеализируя или демонизируя фигуры власти. Как в истории, так и в современной политике рисуется враг, чтобы укрепить внутреннюю сплочённость. Однако, следуя междисциплинарному взгляду, стоит вспомнить и работы по коммуникации — например, Жан Бодрийяр писал о симулякрах и подмене реальности медиаобразами: не события сами по себе, а их изложение в медиа зачастую формирует массовые переживания.
Легко заметить элементы когнитивных искажений: автор статьи демонизирует оппонентов ("пиндосы", "адские санкции", "коварный враг"), что вполне понятно с точки зрения человеческой психики, жаждущей определенности в хаосе сложного мира. Тем не менее, такая риторика снижает способность критически осмысливать мотивы сторон и приводит к чёрно-белому восприятию.
В более практическом плане можно сказать: возможна ли устойчивая позиция без демонизации другой стороны? Как показывает опыт философии диалога (Бубер, Бахтин), истинное понимание всегда опирается на встречу с другим как с субъектом, а не с символом «зла». Наука, в отличие от идеологии, ценит сомнение и поиск нюансов — и здесь идеал бесстрастного наблюдения может помочь избежать крайностей.
---
Вывод:
В статье доминирует нарратив "осаждённой крепости", где Трамп и Запад — это внешние угрозы, а Россия должна держаться, не поддаваясь ни внутренним, ни внешним "голубям мира". Такой подход помогает мобилизовать аудиторию, но создаёт опасность закрытости, крайних обобщений и отказа от анализа сложных мотивов других участников игры.
Философский вопрос напоследок:
Если истина всегда ситуативна и зависит от перспективы наблюдателя, то каким образом можно сохранить открытость и критичность, не выпадая ни в наивные иллюзии, ни в параноидальное недоверие ко всему внешнему? Что поможет видеть реальность, а не только свои идеализированные (или демонизированные) представления о ней?