Северный поток: КОНЕЦ ЭПОХИ. Европа 3 года БЕЗ ГАЗА из России

Переслано от: Геоэнергетика инфо

Три года после взрывов на "Северном потоке" мы подводим окончательные итоги: как Европа справляется без российского газа и что на самом деле стало причиной затяжного энергетического кризиса. Александр Фролов проводит глубокий анализ хронологии событий – от технических проблем с турбинами Siemens и санкционного давления на Россию до рекордных цен на газ и геополитических последствий диверсии. Вся правду о газовой войне, навсегда изменившей экономику Евросоюза в новом видео

00:00 ВЗРЫВ Северных Потоков: 3 года без газа из России
00:44 История Северного потока: От 90-х до пика мощности
01:28 Третий энергопакет ЕС: Главная проблема Газпрома?
02:30 Nord Stream 2: Почему его строительство вызвало скандал
02:44 Кто в Европе финансировал Северный поток?
03:45 СПГ-терминалы vs Трубопровод: Решающий выбор Европы
04:26 Причина сокращения поставок газа в Евросоюз
05:35 Отказ ЕС от российского газа: Как было на самом деле
06:33 Роковая турбина Siemens: Как начались технические проблемы
07:45 Почему турбина Газпрома застряла за границей
09:11 Цепная реакция: Как санкции остановили NORD STREAM
10:12 Игра Олафа Шольца: Что случилось с турбиной в Германии
11:42 Остановка газопровода Ямал-Европа: Последствия для поставок
12:14 Переписка Газпрома и Siemens: Кто говорит правду?
13:33 31 августа 2022: Полная остановка Северного потока
14:44 Взрывы на Северном потоке: Что известно?
15:32 США купят Северный поток 2? Разбор слухов
16:12 Глобальный энергетический кризис начался в 2021 году
17:36 Цены на газ: Почему Европа сократила потребление?
18:51 Обвал потребления газа в ЕС: Цифры и последствия
20:13 Подводим итоги: Будущее газового рынка Европы

Комментарий редакции

Ключевые тезисы из видео:

1. История и значение "Северного потока":
- "Северный поток" был одним из ключевых проектов по прямым поставкам российского газа в Германию и другие страны ЕС; создавался с 90-х годов, эксплуатировался с 2011-2012 гг.
- Магистраль активно использовалась, через нее в 2021 году прокачали 59 млрд куб. м газа (больше номинальной мощности).
- "Северный поток-2" построен, но не введён из-за отсутствия разрешений.
- К строительству и финансированию были вовлечены не только российские, но и европейские компании, что демонстрирует сложность интересов внутри ЕС.

2. Проблемы эксплуатации и влияние законодательства ЕС:
- Эксплуатация трубопроводов часто осложнялась нормами третьего энергопакета ЕС, которые ограничивали загрузку дочерних газопроводов (например, Opal).
- Мощности были выведены на 100% только после ряда бюрократических и политических согласований.

3. Причины снижения экспорта газа из России:
- Снижение поставок началось ещё до событий конца февраля 2022 года, главным образом из-за высоких мировых цен на газ и уменьшения спроса (особенно в промышленности).
- Отказ от российского газа, как плановая мера Евросоюза, преувеличен; единого наднационального механизма, жестко запрещающего закупки, не существовало на тот момент.
- Политические решения сыграли роль, но ключевая причина — ценовой фактор и реформы в самой структуре потребления (энергетический кризис начался с лета 2021 года).

4. Технические и бюрократические сложности ("турбинный кризис"):
- Ремонт турбин осложнялся международными санкциями, нарушая цикл эксплуатации компрессорных станций.
- Возникли противоречия между Газпромом и Siemens, затормозились регламентные работы, что вело к остановке прокачки.
- ЕС и Германия не приложили достаточных усилий для разрешения технических и юридических вопросов возврата и ремонта оборудования.

5. Взрывы на "Северных потоках" и их последствия:
- В сентябре 2022 года большинство ниток газопровода были выведены из строя диверсиями, дальнейшее восстановление малореально из-за смены политического климата и сложности юридических процедур.
- Даже появление потенциальных новых инвесторов (например, американских) не способно технологически и юридически реанимировать проект в текущих условиях.

6. Динамика потребления газа в ЕС:
- Снижение спроса на газ началось ещё в 2021 году из-за высоких цен и мирового энергетического кризиса.
- В 2022 году потребление в ЕС снизилось с 415 до 363–365 млрд куб. м, а к 2023–2024 гг. стабилизировалось на уровне 330–335 млрд куб. м.
- Снижение объясняется сложными экономическими и геополитическими причинами, а сокращение поставок из России — следствие целого комплекса факторов, а не только политических решений.

Выводы:

В этом видео делается попытка взглянуть на "конец эпохи северных потоков" максимально дисциллинированно, избегая упрощённых политических объяснений. Приводится убедительная аргументация, что разрыв энергетических связей между Россией и ЕС — результат многослойного процесса, где экономические стимулы, рыночная логика, технические и юридические сложности, и лишь затем политический фон, все тесно переплетены.

Примечательно, что автор подчеркивает: идеализировать или демонизировать чьи-либо действия излишне. Решения принимались многими субъектами под влиянием множества факторов (от глобального энергетического кризиса до национальных интересов отдельных компаний и стран). Иллюзия о "злом умысле" или "плановой трансформации" заменяет реальное понимание ситуации, а любое упрощение делает анализ уязвимым и неэффективным.

Это напоминает психологическую тенденцию — искать "виноватого", образ врага, упуская сложную систему взаимозависимостей и случайностей в мире. Истинное объяснение чаще всего рождается на перекрестке дисциплин: экономики, политики, техники, человеческой психологии.

Наконец, видео вскрывает хрупкость великих проектов перед лицом внешних шоков — будь то санкции или диверсии. Каковы бы ни были причины отказа от трубы, судьба "Северного потока" стала символом того, насколько непредсказуемыми и изменчивыми бывают экономические и политические альянсы.

Открытый вопрос для размышления:
Как нам учиться видеть за поверхностными политическими нарративами сложную ткань взаимозависимостей, чтобы не только быть ближе к истине, но и принимать более осознанные решения — как в экономике, так и в личной жизни? Где проходит граница между прагматичным принятием изменчивой реальности и наивной верой в "стабильные эпохи"?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/634b2fa972dc2460fc54d4df826dc7f2/
