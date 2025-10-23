Три года после взрывов на "Северном потоке" мы подводим окончательные итоги: как Европа справляется без российского газа и что на самом деле стало причиной затяжного энергетического кризиса. Александр Фролов проводит глубокий анализ хронологии событий – от технических проблем с турбинами Siemens и санкционного давления на Россию до рекордных цен на газ и геополитических последствий диверсии. Вся правду о газовой войне, навсегда изменившей экономику Евросоюза в новом видео

00:00 ВЗРЫВ Северных Потоков: 3 года без газа из России

00:44 История Северного потока: От 90-х до пика мощности

01:28 Третий энергопакет ЕС: Главная проблема Газпрома?

02:30 Nord Stream 2: Почему его строительство вызвало скандал

02:44 Кто в Европе финансировал Северный поток?

03:45 СПГ-терминалы vs Трубопровод: Решающий выбор Европы

04:26 Причина сокращения поставок газа в Евросоюз

05:35 Отказ ЕС от российского газа: Как было на самом деле

06:33 Роковая турбина Siemens: Как начались технические проблемы

07:45 Почему турбина Газпрома застряла за границей

09:11 Цепная реакция: Как санкции остановили NORD STREAM

10:12 Игра Олафа Шольца: Что случилось с турбиной в Германии

11:42 Остановка газопровода Ямал-Европа: Последствия для поставок

12:14 Переписка Газпрома и Siemens: Кто говорит правду?

13:33 31 августа 2022: Полная остановка Северного потока

14:44 Взрывы на Северном потоке: Что известно?

15:32 США купят Северный поток 2? Разбор слухов

16:12 Глобальный энергетический кризис начался в 2021 году

17:36 Цены на газ: Почему Европа сократила потребление?

18:51 Обвал потребления газа в ЕС: Цифры и последствия

20:13 Подводим итоги: Будущее газового рынка Европы

