Преступность в СССР, появление ОПГ, полиция против милиции. 15 вопросов историку / Глеб Таргонский
Глеб Таргонский отвечает на ключевые вопросы о развитии преступности и правоохранительных органов в России. От царской полиции до советской милиции и «лихих девяностых»:
- История организованной преступности — существовали ли воры в законе в царской России
- Революция 1917 года — как упразднили полицию и создали милицию
- Криминальный жаргон — откуда появились слова «гопник», «мент» и «мусор»
- Коррупция в СССР — были ли милиционеры взяточниками
- Статистика преступности — какие периоды были самыми криминальными
00:00 – 15 вопросов о криминальной истории России
00:35 – 1. Когда в России появилась организованная преступность?
10:46 – 2. Царские полицейские служили в советской милиции?
23:20 – 3. Зарплаты в царской полиции и советской милиции
30:36 – 4. Уровень преступности в СССР
34:19 – 5. Была ли коррупция в советской милиции?
37:18 – 6. Поднялся ли уровень преступности после Великой Отечественной?
39:29 – 7. В южных республиках СССР милиция работала хуже?
41:12 – 8. Почему в России не появилось своей мафии?
44:42 – 9. Казанский феномен: рождение ОПГ в 1970-х и 1980-х
47:48 – 10. Почему советская милиция не остановила рост ОПГ?
49:21 – 11. Какой из периодов отечественной истории самый криминальный?
52:01 – 12. Женщины в криминале и милиции: Сонька Золотая Ручка
54:43 – 13. Как появились «менты» и «мусора»?
56:39 – 14. В чём разница между милицией и полицией?
59:00 – 15. Вклад России в мировую криминалистику
01:00:45 – Бонус: лучшие отечественные криминальные сюжеты
01:03:50 – До новых встреч!
Комментарий редакции
1. Истоки организованной преступности и тюремной субкультуры
- Преступный мир в России имеет глубокие исторические корни, начиная с древней Руси. Феномен "воров в законе", тюремный жаргон и субкультура появились не в советское время, а формировались столетиями; многие элементы жаргона можно проследить с XVI–XIX веков.
- Структуры криминального мира в России были хорошо организованы и могли бы развиться до уровня сицилийской мафии, если бы не внешние преграды – сильная полиция и отсутствие устойчивых клановых или этнических связей.
2. Жаргон, его источники и структура
- Тюремный и уголовный жаргон ("феня") формировался из языка бродячих торговцев, владевших арго, а также содержал заимствования из иврита/идиш, польского, цыганского языка и др.
- Криминальный язык и субкультура были распространены и проникали и в литературу, и в быт через различные социальные слои.
3. Судьба царской полиции и возникновение советской милиции
- После революций 1917 года царская полиция была практически полностью ликвидирована; на её место пришла милиция, родившаяся в революционной неразберихе для сдерживания всплеска преступности, вызванного массовым освобождением уголовников.
- На службу в милицию взяли лишь небольшую долю старых кадров (10-15% в регионах, многие из которых потом подверглись чисткам), особенно "технических специалистов", к примеру, кинологов.
4. Социальное положение и отношение общества к правоохранителям
- В Российской империи зарплата низших чинов полиции была скромной, что предопределяло взяточничество и невысокий статус в обществе. Советская милиция имела более сложную систему отбора и опиралась на общественную поддержку, что временно повысило уважение и доверие.
- За положительную динамику восприятия милиции сыграла роль её "народность", тесная связь с добровольческими помощниками и ориентация на общественные интересы.
5. Колебания уровня преступности в истории
- Пик криминала: смутное время начала XVII века, гражданская война после революции и послевоенные 1940-е. После обострений следовали периоды спада, например, в 1960–1970-х годах.
- Волнение о "мифе" низкой преступности времен СССР: статистика указывает на спады и подъемы, но серьёзная фальсификация данных не доказана; возможно, преступления действительно уменьшились в позднесоветский период.
6. Коррупция среди милиции
- Коррупция в милиции существовала, но самые крупные скандалы были связаны со смежными системами — судейской, прокурорской, административной. Коррупционные действия внутри милиции часто карались особенно строго.
7. Различия по регионам, кланы и специфика
- Клановость и коррупционные практики в милиции были сильнее на периферии, в сельских и южных республиках, что связано больше с удаленностью и меньшим контролем, чем с этнической или региональной спецификой.
8. Структуры преступного мира: иерархия, особенности
- Были попытки создания структур, подобных мафии, но отсутствовала этническо-родственная сплочённость, как в Италии; иерархия строилась на других принципах (например, через "Иванов" и "Марию" как лидеров).
- После революции и в 1920–1930-х многие криминальные "профессии" исчезли либо переродились.
9. Эволюция ОПГ (организованных преступных групп) и молодежный криминал
- В 1970–80-х годах появление молодежных ОПГ объясняется урбанизацией, ухудшением работы систем социализации, дефицитом досуга, возникновением "теневой экономики" и падением влияния комсомола.
- В 1980–90-х ситуация радикально ухудшается: лихие 90-е возникли на уже подготовленной почве советской уличной и экономической преступности.
10. Специфика борьбы с преступностью
- Милиция временами игнорировала локальные группы, либо не имела эффективных инструментов борьбы, а в другую эпоху пыталась интегрировать усилия школ, общества, дружинников.
- Разница между милицией и полицией: милиция — "вооружённый народ", опирающаяся на народную поддержку, полиция — профессиональный страж порядка, ближе к власти.
11. Женщины в криминальном мире и в правопорядке
- Сонька Золотая Ручка — известнейший женский образ преступного мира, а Паулина Анушонок — первая женщина-начальник милицейского отделения, сумевшая преобразовать криминальный район в Санкт-Петербурге.
12. Происхождение терминов ("мент", "мусор" и др.)
- Значения терминов неоднозначны, возможно, корни "мусор" — идишское "мозер", "мент" — польские или другие европейские корни.
13. Вклад России и СССР в криминалистику
- СССР отличался активным внедрением своих сотрудников в преступную среду; использование двойных агентов стало визитной карточкой по борьбе с преступностью.
- Советская криминалистика очень быстро перенимала мировые новшества и использовала современные методы.
Выводы и философская рефлексия:
Структура и динамика преступности в России — не линейный, а сложный процесс, зависящий от множества факторов: социальных потрясений, экономических условий, изменений в политической и полицейской системе, а также культурных феноменов, вроде жаргона и групповой идентичности. Не существует "золотого времени" низкой или высокой преступности — есть чередование всплесков и спадов, и каждый период диктует свои причины и методы борьбы.
Замечательно, как история преступности отражает изменения в тканях общества. Милиция и полиция — это не только органы контроля, но неявные индикаторы уровня доверия, общественных настроений, уважаемы ли те, кто стоит на страже порядка, или вынуждены сами сопротивляться коррупции и презрению. Когда власть оказывается ближе к народу — снижается отчуждённость, но исчезает ли тогда преступность или она просто принимает новые формы?
Интересно, что даже в самой коррумпированной милиции оставались честные кадры, как и в преступном мире существовала своя "романтика" и представления о чести. Где, в конце концов, пролегает граница между законностью и беззаконием, если на исторических поворотах одно оборачивается другим и стираются стандартные разграничения?
Как бы мы ни анализировали структуру преступного мира, методы работы полиции или смену названия милиции на полицию — эти процессы свидетельствуют скорее о глубокой текучести социальной реальности. То, что кажется надёжным институтом, может за короткий срок сменить свою сущность; так и критерии "истинной" преступности или "идеальной" борьбы с нею оказываются исторически изменчивы.
И, пожалуй, главный философский вопрос: если преступность, правоохранительные институты и даже общественная мораль так подвержены переменам, возможно ли когда-либо выстроить общество, где гармония между безопасностью и свободой будет устойчивой? Или поиск такого баланса — это вечный процесс, как и поиск истины сам по себе?