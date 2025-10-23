Глеб Таргонский отвечает на ключевые вопросы о развитии преступности и правоохранительных органов в России. От царской полиции до советской милиции и «лихих девяностых»:

- История организованной преступности — существовали ли воры в законе в царской России

- Революция 1917 года — как упразднили полицию и создали милицию

- Криминальный жаргон — откуда появились слова «гопник», «мент» и «мусор»

- Коррупция в СССР — были ли милиционеры взяточниками

- Статистика преступности — какие периоды были самыми криминальными

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/46DBAsibb8qrIg

Фестиваль исторических маршрутов в Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3585665/

Телеграмм-канал Глеба Таргонского: https://t.me/targonskiy_go

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

00:00 – 15 вопросов о криминальной истории России

00:35 – 1. Когда в России появилась организованная преступность?

10:46 – 2. Царские полицейские служили в советской милиции?

23:20 – 3. Зарплаты в царской полиции и советской милиции

30:36 – 4. Уровень преступности в СССР

34:19 – 5. Была ли коррупция в советской милиции?

37:18 – 6. Поднялся ли уровень преступности после Великой Отечественной?

39:29 – 7. В южных республиках СССР милиция работала хуже?

41:12 – 8. Почему в России не появилось своей мафии?

44:42 – 9. Казанский феномен: рождение ОПГ в 1970-х и 1980-х

47:48 – 10. Почему советская милиция не остановила рост ОПГ?

49:21 – 11. Какой из периодов отечественной истории самый криминальный?

52:01 – 12. Женщины в криминале и милиции: Сонька Золотая Ручка

54:43 – 13. Как появились «менты» и «мусора»?

56:39 – 14. В чём разница между милицией и полицией?

59:00 – 15. Вклад России в мировую криминалистику

01:00:45 – Бонус: лучшие отечественные криминальные сюжеты

01:03:50 – До новых встреч!