Курс США на стратегическое поражение России неизменен
Моя лекция в День-Центре в цикле "Россия и претенденты на мировое господство.
Комментарий редакции
1. Стратегия США в отношении России — исторический и надличностный тренд.
В этом видео утверждается, что стратегический курс США на «стратегическое поражение России» сохраняется неизменным уже многие десятилетия, вне зависимости от того, кто находится у руля в Белом доме (Байден, Трамп и др.). Эта линия не является персональной прихотью президента или «заговором» конкретной политической фракции, а отражает фундаментальную логику американской внешней и геополитической стратегии с конца Второй мировой войны.
2. Переговорные предложения США — способы достижения целей разными методами.
Обсуждаются предполагаемые условия «мирного урегулирования», как их транслируют американские эксперты (в частности, Томас Грэм):
– создание хорошо вооружённой Украины вне НАТО,
– письменные гарантии от отдельных членов альянса о несогласии на вступление Украины в НАТО вместо реальных гарантий,
– возвращение российских активов в западных банках с условием их использования на восстановление Украины,
– предложение международного фонда, управляющего восстановлением Украины в границах 1991 года,
– ссылка на вступление Украины в ЕС как метод защиты прав русского населения.
При этом показано, что эти пункты де-факто не гарантируют российских интересов и создают предпосылки для дальнейших конфликтов и давления на Россию.
3. Механизм давления: ставка на внутреннюю дестабилизацию.
Вне зависимости от выбранной формы (эскалация конфликта, как при Байдене, или «мирные предложения», как при Трампе), конечной целью американской политики указывается не столько внешнее военное поражение, сколько вызов внутренних потрясений в России, подрыв доверия к власти и её легитимности — на чём строятся сценарии внутренней дестабилизации.
4. Роль исторических параллелей.
В лекции подробно анализируются предыдущие попытки договориться о мирном сосуществовании (Кеннеди-Хрущёв, Никсон-Брежнев, Рузвельт и т.д.), показывается их кратковременность и неизбежное возвращение к «курсу на сдерживание» или даже на уничтожение России как самостоятельного стратегического игрока.
5. Идеологическая подоплёка — Россия как препятствие глобализации.
Демонстрируется, что по оценке многих западных политиков Россия рассматривается как основной барьер для реализации некоего «идиллического» либерально-глобалистского миропорядка, что оформилось ещё в документах конца 40-х годов, а в современных формулировках (Байден, глобалистские саммиты, инициатива инклюзивного капитализма) лишь конкретизируется.
6. Манипуляция патриотическими чувствами внутри России.
Автор обращает внимание, что и в 1917 году, и в 1991, массовые движения, приведшие к переменам, были патриотически окрашены и искренними, но играли в пользу интересов внешних и внутренних элит. Предостерегает, что подобный сценарий может быть повторён под изощрённо замаскированными миротворческими предложениями.
Выводы
Можно сказать, что главное послание лекции — стратегический антагонизм между Россией и США (а шире — глобальным Западом) имеет глубинно-институциональную природу и мало зависит от смены персоналий. «Мирные инициативы» — лишь иной инструмент давления и не более надёжны, чем прямой конфликт, если их основой остаётся неизменная цель — подорвать самостоятельность России и сделать её предсказуемой частью глобалистского проекта. Следовательно, любые попытки «развести» конфликт на Украине средствами переговоров под западные условия могут привести лишь к росту внутренней нестабильности в России, а не к подлинному миру и безопасности.
Любопытен междисциплинарный аспект: конфликт воспроизводит исторические сценарии, где реальному многовекторному диалогу мешает желание одних сторон навязать стратегический и универсальный порядок другим, что свойственно как политике, так и идеологии (аналогии — миссионерский дух религий, глобальные теории развития, алгоритмы управления в науке и др.).
Прагматичный совет автора — не питать иллюзий относительно того, что перемены во внешнеполитической риторике США несут шанс для равноправных договорённостей; скорее, за ними скрыта та же старая цель, немного переупакованная в условиях изменившейся ситуации.
Вопрос, однако, остаётся открытым: если принятие реальности требует отказа от идеализации как собственной позиции, так и намерений оппонента, возможен ли вообще стабильный мир в ситуации (геополитической, личной, исторической), где каждая сторона считает другую экзистенциальной угрозой? Можно ли уйти от спирали взаимного недоверия, или истина того, что мы считаем «безопасностью» и «миром», всегда оказывается ускользающей целью, требующей постоянной внутренней работы с собственными страхами и идеалами?
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Законопроект, подготовленный министерством обороны РФ, предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры – только на территории своего региона, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ
п.с. главное -кто платит -владельцы или бюджет,как иметь собственные армии охраны ,так могут,а охранять свои НПЗ никак уже который год проблема зрела..
Лондон Сити лютует на НПЗ Словакии ,Венгрии и странно (румынии ) пожары,взрывы..Поляк Сикорский и вовсе нефтепровод Дружбуразгромить..Припекает что ли??
Путин вчера (планово !)показал ядерную триаду РФ в действии..Министр промышленности ФРГ собрал совещание по поводу нехватки чипов вдруг..!.Не поэтому ли Донни поменял маршруты и с портфелем санкций рванет к СИ-посоветоваться кому их отдать…
Слишком долго грозим и только,отвечаем только -потому, что они это сделали ,внутрення либерда и миллионеры,коих под сотни тысяч в другом мире ,где нет СВО..
15 августа произошел взрыв с разрушением цехов на заводе “Эластик” в Рязанской области, где погибли 28 человек
17 октября такая же участь постигла завод “Авангард” в Башкирии, при ЧП погибли три сотрудника.
В ночь на 23,10,2025 Взрыв на оборонном заводе в Челябинской области: 9 погибших.
п.с. пора охранять такие заводы серьезно по всей стране..а не концерты филек..
Зеленский в интервью «Фокс-Ньюз» заявил, что он – Израиль, а Путин – ХАМАС.Кроме Игореши никто и не сомневался здесь в этом..https://cont.ws/@alexandr-rogers/3141525
Взрывы цехов это очень скользкая и прямолинейная тема. Еще есть медицина и не надо забывать что на Украине несколько десятков биолабораторий НАТО. Спугнуть нельзя чтобы объявлять тотальную войну против иновредителей. Об этом говорил Михалков и кстати здесь что нужно сопротивление граждан хохляцкому нашествию вредителей.
Эту тему надо фундаментально продумать в комплексе как с иноагентами. Среди украинцев очень много которые лояльно относятся к России и к русским. Именно они должны воевать с западенцами и отличать их от нормальных украинцев.