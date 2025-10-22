Ждать ли
Качели мировой нестабильности набирают амплитуду. О чем будут говорить в Будапеште Трамп и Путин, о позиции Европы в новом мире, о том, что стоит за визитом Папы римского в Британию, о том, какую форму будет иметь мировая война, о роли Британии в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, о роли ИИ в современном мире и о том, что такое "революция зумеров" говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Международная неопределённость и “духи” переговоров
- Ситуация в мировой политике описывается как “качели”: то военная эскалация и ожидание большой войны, то звонки президентов и иллюзия “оттепели”.
- Многое из обсуждаемого на дипломатических платформах (дух Анкориджа, дух Будапешта и пр.) — не более чем туманные символы и пиар-игры; каждый может трактовать их как угодно.
- В реальности за этими образами стоит постепенный, рутинный дипломатический процесс – без стратегического прорыва, скорее с осторожным “притиранием” сторон, а не с созданием принципиально новых правил.
2. Сепаратные переговоры и игра интересов
- Обсуждается возможность сепаратных переговоров между США и Россией по Украине: это воспринимается не как реальный “мир”, а как игра видимости, где США могут сделать шаг назад до статуса “продавца оружия”, а Европа и Украина окажутся в более уязвимом положении.
- Европа традиционно стремится сохранить роль “гуманитарного” игрока и перекладывать военные жертвы на США, однако в новых условиях ей грозит потеря самостоятельности и политической субъектности.
- Украинская элита, как и европейская, действует в основном в краткосрочной перспективе, так же мотивируясь “продержаться еще одну ночь”.
3. Структурные перемены в миропорядке
- Старая система (Ялта, Вестфаль, ООНовские принципы) разрушена или утратила эффективность.
- По сути, на наших глазах “кладут конец” этапу западного “консенсуса”, а новые центры влияния — будь то Лондон, Ватикан, Китай — ищут свой собственный язык силы и сакральности.
- Европа не готова признать равноправие с иными субъектами (парадигма “сад и джунгли”), из-за чего полицентрический мир для неё труднодостижим.
4. Смысл и символы — главная валюта эпохи
- Новый этап — это борьба не столько экономик и армий, сколько рассказов, смыслов, символической власти.
- Встреча Папы Римского и события в Лондоне рассматриваются как попытка создать новый “эсхатологический” (то есть сакральный и смысловой) альянс против альтернативных систем (особенно православия и, в перспективе, Китая).
- Важен вопрос: обладает ли Китай собственным смысловым и антологическим ресурсом? Пока он выступает преимущественно экономической и силовой сверхдержавой.
5. Будущее — цепочка конфликтов, а не “Великая война”
- Вместо одной масштабной мировой войны, вероятнее всего развернётся череда региональных затяжных конфликтов, где государства, корпорации, “имираты” и другие формы организации будут конкурировать.
- Модель потребительского мира и “вечного прогресса” устарела; мир входит в фазу “фона войны и нестабильности”, где устойчивость — уже не норма, а ценность.
6. Технологии, доверие и субъективность
- Развитие искусственного интеллекта, информационные войны и симулякры делают прошлые методы пропаганды и контроля малоэффективными.
- Ключевым фактором устойчивости становится доверие между людьми, внутри общества и между обществом и государством.
- Мир иллюзий и пиара (манипулирование видимостью, а не сущностью) оказался уязвимым — без настоящего доверия “щита” не выстроить; любые технологические блокировки дадут кратковременный результат, но лишь добьют остатки доверия к системе.
- Вопрос — способен ли кто-либо (государство, религия, традиция) предъявить реальную, внутренне непротиворечивую антологию, вокруг которой возможно новое доверие и новый политический субъект.
7. Поколения и смена парадигмы
- Подчеркивается феномен поколения Z: с одной стороны, у них высок уровень цинизма и индифферентности, они “жили в симулякре” и не идут на жертвы ради иллюзорных смыслов; с другой — именно у них появляется серьезный запрос на подлинность, искренность и настоящие основания.
- Возможный “союз” этого поколения с травмированным опытом 90-х (особенно на постсоветском пространстве) может стать основой для новых движений.
Выводы
Беседа строится вокруг осмысления переходного момента мировой истории. Основной лейтмотив — глобальные силы, прежде опиравшиеся на правила, ритуалы и мифы эпохи Вестфаля, Ялты или поствоенного мира, сегодня потеряли их эффективность и власть удерживать “симулякры”. Взамен мир попал в зону “хаоса и полицентризма”, где ни один игрок не способен предложить общепринятый нарратив, а многочисленные “операторы” (государства, элиты, корпорации, новые и старые религиозные центры) ведут борьбу за сакральную и смысловую гегемонию.
При этом инструменты прошлого — контроль информации, простейшая манипуляция, даже военная сила — быстро исчерпывают себя без настоящего доверия. Искусственный интеллект делает возможным создание идеальных “фейков”, полностью подрывающих авторитет и легитимность любого актора, если между людьми нет реального доверия и разделённой антологии бытия.
Вызов за вызовом возвращает общества и элиты к простым, но фундаментальным вопросам: что есть истина? Во что мы верим по-настоящему? Есть ли у нас основания, которых невозможно подделать?
С точки зрения прагматической — мы входим в эпоху “пластичности” форм и смыслов, постоянного испытания доверия и быстрой смены символических ориентаций. Все, что может опереться только на ритуал и внешний вид, оказывается уязвимым.
Вопросом для дальнейшего размышления может стать:
Способен ли современный человек — “оцивилизованный”, подлинно автономный — восстановить или заново создать то доверие и те основания, без которых невозможны ни устойчивость общества, ни сопротивление глобальным смутам, ни настоящая свобода субъекта? Или эпоха постправды и постдоверия необратима — и мы обречены пытаться управлять хаосом через новые формы симуляции?
Истина, как часто бывает в истории, ускользает от догматических схем и требует от нас не только осмысления, но и практики настоящего доверия и ответственности за свои слова и поступки.