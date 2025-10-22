Качели мировой нестабильности набирают амплитуду. О чем будут говорить в Будапеште Трамп и Путин, о позиции Европы в новом мире, о том, что стоит за визитом Папы римского в Британию, о том, какую форму будет иметь мировая война, о роли Британии в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, о роли ИИ в современном мире и о том, что такое "революция зумеров" говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров

