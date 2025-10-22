Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока

Война Израиля против окружающей среды | Максим Невенчанный

Лекция Максима Невенчанного о не объявленной экологической войне на Ближнем Востоке: от токсичных обломков и разрушенной водной инфраструктуры Газы до пожаров и белого фосфора в Южном Ливане, следов обогащённого урана в Сирии и выбросов после ударов по объектам в Иране. Используем отчёты ООН, ВОЗ, Всемирного банка и научную журналистику: здоровье, вода, воздух, почвы, оливковые рощи и культурная идентичность. Главный вопрос — это тактика или экоцид, достойный отдельной статьи международного права?

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

00:00 Введение/тезис
01:14 Источники/метод
02:44 Газа/обломки
04:38 CO₂/утилизация
06:08 Вода/колодцы
08:12 Вирусы/система
09:09 Урожай/идентичность
11:00 Воздух/токсины
11:41 Ливан/фосфор
12:34 Почвы/кислоты
13:29 Сирия/уран
14:44 Иран/выбросы
16:54 Травма/дети
19:41 Неравенство/вода
20:21 Экоцид/право

#Экоцид #ЭкологическаяВойна #Газа #Ливан #Сирия #Иран #БелыйФосфор #Вода #ВОЗ #ООН #БлижнийВосток #ПравоВойны #ОкружающаяСреда #КнижныйДень #Delib

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Война против среды как стратегия
В видео утверждается, что экологические разрушения на Ближнем Востоке, особенно в секторе Газа, — это не побочный ущерб, а сознательная стратегическая тактика. Экоцид (систематическое уничтожение среды) появляется как инструмент войны, делающий территорию непригодной для жизни не только нынешнему, но и будущим поколениям.

2. Масштаб экологического ущерба
- В Газе накоплено более 53 млн тонн обломков, насыщенных токсичными веществами: свинцом, ртутью, хромом, мышьяком, азбестом.
- Система водоснабжения разрушена на 85%, канализация — практически полностью. Ежедневно сбрасываются десятки тысяч кубометров неочищенных стоков, загрязняя море и уничтожая рыболовство.
- Единственный источник пресной воды отравлен на десятилетия вперёд, а собственное потребление воды сократилось до минимума, угрожающего здоровью.

3. Последствия уничтожения инфраструктуры
- Уничтожение водных, санитарных и энергетических узлов ведёт к каскаду гуманитарных и эпидемиологических проблем, включая вспышки полиомиелита и гепатита из-за антисанитарии и мутировавших вирусов.
- Сельское хозяйство, в том числе уничтожение тысяч оливковых деревьев, ведёт к продовольственному кризису и потере культурной идентичности.

4. Воздействие на климат и регион
- Пожары, разрушения, удары по промышленным и ядерным объектам вызывают выбросы парниковых и токсичных газов, ухудшая климатическую ситуацию и создавая риск радиационного заражения.
- Примеры применения белого фосфора и радиоактивных материалов иллюстрируют возможность долгосрочного отравления почвы и воды.

5. Психологическая и экзистенциальная травма
- Потеря связи с землей, разрушение ландшафта, невозможность защитить детей даже базовыми благами подрывают не только здоровье, но и экзистенциальную основу, доверие к миру, вызывая массовые ПТСР и поколенческую травму.

6. Глобальные последствия и неравенство
- Экоцид становится международной, а не только локальной проблемой. Загрязнения распространяются воздушными потоками, биоцепями, через миграцию бактерий и вирусов.
- Сохраняется неравенство в доступе к ресурсам (например, воды) между израильтянами и палестинцами, что подрывает основы мира и провоцирует дальнейший конфликт.

7. Юридический и нравственный вызов
- Призывается считать экоцид отдельным международным преступлением, равным военным преступлениям против человечности, требующим создания правовых механизмов ответственности.

Аналитический разбор и аналогии


Эта лекция поднимает вопрос, редко озвучиваемый в новостных лентах: война как разрушение самой основы (биосферы), а не прямых жизней. Подобно тому, как вирус поражает ДНК клетки, задача становится не "победить" противника, а сделать невозможным само продолжение жизни на определенной территории. Это изменение целей войны отражает трансформацию понимания силы и власти — речь идет уже не просто о территории или ресурсах, а о способности контролировать сам будущий потенциал земли и народа через экологические механизмы.

Такой подход демонстрирует разницу между линейным мышлением XX века (война как столкновение армий) и более сложной, системной логикой XXI века: война стала борьбой за будущее потенциалов — биологического, экономического, культурного, даже духовного. Потеря символов (оливки, воды, родовой земли) разрушает связь поколений — эта травма сравнима с разрушением культурного кода через языковую или религиозную ассимиляцию, но происходит на уровне материального фундамента бытия.

Разрушения биосферы перекликаются с "внутренней войной" психики человека: как многолетний стресс разрушает нейронные цепи, так и долгосрочные экологические травмы подрывают устойчивость общественных структур. В обоих случаях результаты каскадны, необратимы и проявляются с отложенным эффектом, делая поиск решений крайне сложным.

С точки зрения междисциплинарного анализа, этот случай объединяет экологию, международное право, психологию травмы и теологию связей человека с землей. Подобно тому как во многих религиозных и философских традициях земля воспринимается не просто как среда, а как священное пространство, здесь ее утрата лишает человека смысла и будущего.

Практические выводы и открытые вопросы


1. Необходимость признания экоцида как отдельного преступления — без этого невозможно создать механизмы ответственности и предотвращения подобных кризисов в будущем.
2. Понимание взаимосвязанности экологии и безопасности — локальная экоразруха неизбежно становится глобальной проблемой, возвращаясь через воздух, воду, пищу, болезни, социальные конфликты.
3. Преодоление идеализации “быстрой победы” — разрушения среды выводят из уравнения даже победителей: война против природы всегда проигрыш для всех.
4. Психологическая и культурная реабилитация должны быть частью послевоенного восстановления — без возрождения смысла, связей с землей и возможностей для нормальной жизни невозможно восстановить устойчивые общества.

Открытый вопрос


Какой должна быть глобальная солидарность — не только “за людей”, но и “за землю” — если последствия экологических разрушений, совершённых в любой точке, неизбежно возвращаются ко всем нам? И способны ли мы признать, что долгосрочные стратегии выживания требуют солидарности не только на уровне наций, но и на уровне цивилизации как формы жизни, в которой человек и природа неотделимы друг от друга?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/d39d510c84f85f15aa4365189562288a/
