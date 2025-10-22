В каждом из нас заложены таланты, но как же их раскрыть? Как добиться успеха в своей профессии? Что помогает человеку подниматься по карьерной лестнице? На эти важные вопросы отвечает новый документальный фильм «Три секрета, как раскрыть призвание» (12+). Данный фильм можно рассматривать еще и как вспомогательное пособие в работе психолога-профориентолога. Также фильм пригодится родителям школьников, которые хотят помочь своим детям с выбором будущей профессии.

