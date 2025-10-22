На Российской энергетической неделе 2025 прозвучали ключевые заявления, определяющие будущее энергетики. Владимир Путин, Александр Новак и ОПЕК обсудили перестройку мировых рынков нефти и газа, раскритиковав "зеленую" повестку и политику МЭА. В этом видео мы разбираем главные инсайды форума: от проблем в угольной отрасли и роста тарифов ЖКХ до новых мегапроектов Росатома, таких как АЭС "Пакш-2". Узнайте, как "запертые" энергоресурсы будут питать цифровую экономику и что на самом деле ждет экспорт российского СПГ.

00:00 Российская Энергетическая Неделя: Главные Темы

00:24 АЭС Пакш 2: Новые Сроки от Росатома

01:13 Атомные Станции Малой Мощности: Будущее Энергетики?

01:46 Рост Переработки Газа в России: Новые Продукты

02:21 Кто Приехал на РЭН? ОПЕК, Саудовская Аравия и Глобальный Юг

04:15 ️ Риски на Рынке Нефти: Прогноз Александра Новака

05:29 ⚔️ ОПЕК против МЭА: Битва за Будущее Нефти

06:40 "Зеленый Переход" отменяется? Почему компании возвращаются в нефть

07:24 Золотой Век Газа: Что ждет рынок СПГ?

09:10 Пожар на АЭС Руппур: Что произошло на самом деле?

10:26 Угольная Промышленность России: Миллиардные Убытки

11:35 Проблемы моногородов: Социальная цена угля

13:16 Тарифы на отопление: Почему растут цены за тепло?

14:51 ⚙️ Производство турбин в РФ: Проблемы и перспективы

15:48 Перегрев экономики? Нужны ли России новые электростанции

16:44 vs Цены на бензин и налоги: где лучше жить?

17:28 Новые технологии нефтедобычи: Что показали на РЭН

18:56 Росатом продает долю в АЭС Аккую: что это значит?

19:51 ✅ Самая "зеленая" энергетика? Роль ГЭС и АЭС в России

20:53 ️ Выступление Путина: Перестройка мировых энергорынков

22:00 Теневой флот: Как Россия обходит санкции на нефть

23:36 Газификация России: Итоги и планы программы

25:18 ❗️ Путин о тарифах: кто заплатит за новую инфраструктуру?

26:12 Дата-центр в Магадане: Искусственный интеллект на энергии ГЭС

29:01 Налоги на топливо: грабит ли государство народ?

