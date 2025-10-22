Метро Москвы до Собянина (слева) и при Собянине (справа). За 15 лет колоссальные изменения столицы во всём. “Российская газета” собрала многочисленные факты того, как Собянин улучшил Москву. И всё это правда.

Но есть и другая сторона правды – что жители Москвы (не говорю “москвичи”, ибо это уже давно не точный термин) во многом недовольны Собяниным. А есть и те, кто его просто ненавидит. На мой взгляд, тут важная психологическая загадка. Почему ненавидят того, кто реально изменил город к лучшему? Откуда такая чёрная неблагодарность?

Предположу, что это объясняется двумя факторами. Первый заключается в том, что постоянная стройка, даже если она на благо, не может не вызывать усталость. Собянин постоянно что-то ремонтирует, а в повседневной жизни это вызывает постоянные неудобства.

К тому же, действительно, ремонтируется уже то, что недавно только ремонтировалось, бордюры и плитку перекладывают два раза в год – то есть происходит перебор. Это объективный фактор, и Собянину хорошо бы это понять.

Однако существует, на мой взгляд, и второй фактор – субъективный. В корне всех преобразований Собянина в Москве – это желание угодить не просто горожанину, а потребителю как типу человека. Отсюда повсеместные развлечения, фестивали, публичные места отдыха, торговые центры и тусовочные места, привлекательные для туристов объекты и прочее. Житель Москвы стал ощущать себя как на круглосуточном карнавале-стройке. Каждый сезон новые фестивали на улицах Москвы сменяются как ширмы колоссальной мистификации.

И вот этот потребитель как тип жителя Москвы, воспитанный Собяниным, за 15 лет вырос – и возненавидел своего демиурга. Он отвечает ему чёрной неблагодарностью и обзывает оленеводом. Почему? Потому что потребитель в принципе неблагодарная свинья, которая кусает прежде всего того, кому должен.

На самом деле, это очень важный урок для всей России. Нам ни в коем случае нельзя воспитывать из граждан потребителей, потакая всем прихотям горожанина. Пресловутая комфортная среда – это хорошо, но в меру, если она касается только удобств, а не психотипа населения. Во главе же угла должно быть созидание и справедливость, а потом уже бытовой комфорт.