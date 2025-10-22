Метро Москвы до Собянина (слева) и при Собянине (справа). За 15 лет колоссальные изменения столицы…
Метро Москвы до Собянина (слева) и при Собянине (справа). За 15 лет колоссальные изменения столицы во всём. “Российская газета” собрала многочисленные факты того, как Собянин улучшил Москву. И всё это правда.
Но есть и другая сторона правды – что жители Москвы (не говорю “москвичи”, ибо это уже давно не точный термин) во многом недовольны Собяниным. А есть и те, кто его просто ненавидит. На мой взгляд, тут важная психологическая загадка. Почему ненавидят того, кто реально изменил город к лучшему? Откуда такая чёрная неблагодарность?
Предположу, что это объясняется двумя факторами. Первый заключается в том, что постоянная стройка, даже если она на благо, не может не вызывать усталость. Собянин постоянно что-то ремонтирует, а в повседневной жизни это вызывает постоянные неудобства.
К тому же, действительно, ремонтируется уже то, что недавно только ремонтировалось, бордюры и плитку перекладывают два раза в год – то есть происходит перебор. Это объективный фактор, и Собянину хорошо бы это понять.
Однако существует, на мой взгляд, и второй фактор – субъективный. В корне всех преобразований Собянина в Москве – это желание угодить не просто горожанину, а потребителю как типу человека. Отсюда повсеместные развлечения, фестивали, публичные места отдыха, торговые центры и тусовочные места, привлекательные для туристов объекты и прочее. Житель Москвы стал ощущать себя как на круглосуточном карнавале-стройке. Каждый сезон новые фестивали на улицах Москвы сменяются как ширмы колоссальной мистификации.
И вот этот потребитель как тип жителя Москвы, воспитанный Собяниным, за 15 лет вырос – и возненавидел своего демиурга. Он отвечает ему чёрной неблагодарностью и обзывает оленеводом. Почему? Потому что потребитель в принципе неблагодарная свинья, которая кусает прежде всего того, кому должен.
На самом деле, это очень важный урок для всей России. Нам ни в коем случае нельзя воспитывать из граждан потребителей, потакая всем прихотям горожанина. Пресловутая комфортная среда – это хорошо, но в меру, если она касается только удобств, а не психотипа населения. Во главе же угла должно быть созидание и справедливость, а потом уже бытовой комфорт.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Колоссальные изменения Москвы при Собянине: За годы управления Сергея Собянина Москва формально сильно преобразилась, особенно по инфраструктуре и внешнему облику, что фиксируется и в многочисленных публикациях («Российская газета» и др).
2. Недовольство жителей: Несмотря на объективные улучшения, многие жители города не испытывают благодарности, а наоборот — выражают недовольство или даже ненависть к мэру.
3. Объективный фактор дискомфорта: Постоянные строительные работы, даже если они на благо города, вызывают неудобства в повседневной жизни, усталость и раздражение жителей. Кроме того, есть перебор с постоянными ремонтами, иногда бессмысленными (например, частая замена бордюров и плитки).
4. Субъективный фактор – изменение психологии горожанина: Вектор изменений управленческой политики был направлен на превращение горожанина в потребителя — масса развлечений, фестивалей, общественных пространств и коммерческих объектов. Это формирует определённый психотип «потребителя», которому теперь уже не угодить.
5. Парадокс потребителя: Этот тип жителя города, «воспитанный Собяниным», как пишется в статье — неблагодарен своему благодетелю, постоянно требует еще большего комфорта и развлечений, и в конечном итоге «кусает руку, которая кормит».
6. Вывод автора: Главное, чему надо учиться — не потакать потребительскому подходу в обществе, а делать упор на созидание и справедливость. Комфорт важен, но не должен становиться самоцелью — иначе меняется сам психотип гражданина.
---
Анализ и философские выводы
Замечательно, что автор видит перемены Москвы в многообразии: не только в количестве новых станций метро или красивой плитки, но и в изменении городской психологии. Этот взгляд уводит нас от простых бинарных оценок: «до» — плохо, «после» — хорошо. В духе гибкости истины стоит заметить, что для одних новые станции метро — благо, для других — исток ежедневных неудобств.
В психологическом плане мы сталкиваемся с известным парадоксом: чем больше удовлетворяются внешние потребности, тем выше рост внутренней неудовлетворённости. Это находит отражение и в философских системах (например, у Эпикура и в христианстве: подлинно счастлив тот, кто ценит малое, а не тот, кто всё получает). Здесь происходит перенесение фокуса с внешнего на внутреннее: если ориентир общества — только комфорт, то неизбежно нарастает фрустрированность, поскольку запросы растут быстрее инфраструктуры.
С точки зрения социальной инженерии заметен прагматический урок: нельзя «прокачать» население удобствами и ждать благодарности — благодарность это не рациональное, а скорее мировоззренческое чувство, связанное с внутренней позицией, а не с количеством фестивалей вокруг. В программировании также есть подобная иллюзия: во внедрении новых фич ожидаешь эйфории пользователя, но сталкиваешься с тем, что любой продукт быстро становится обыденностью, а недовольство остаётся.
Можно также провести историческую аналогию — после эпохи «большого строителя» всегда приходит усталость, а из комфорта возникает следующая ступень социальной тревожности или отчуждения (пример — Европа после модерности, США эпохи потребления).
Возможно, ключ лежит в балансе. Осознанность требует не только усилий по внешнему обустройству среды, но и по внутренней работе над собой, воспитанию смысловых ориентиров. Как в йоге: без концентрации и принятия движение тела теряет глубину и становится лишь внешней «растяжкой».
---
Практичный вывод
Комфортная среда, без сомнения, благо — но только если она не перекраивает внутренний мир человека в сторону все возрастающей требовательности и неудовлетворённости. Главный вызов — не потерять созидательный ориентир и не свести развитие города к «удовлетворению" сытых потребителей. Видимо, благодарность нельзя внедрить сверху, как новую станцию метро, — это результат внутренней работы, как индивидуальной, так и общественной.
---
Открытый вопрос
Каким должно быть сочетание внешнего комфорта и внутренней зрелости в обществе, чтобы развитие не приводило к росту апатии и неблагодарности, а открывало путь к глубокой, подлинно человеческой жизни? Возможно ли вообще архитектору города (или государства) воздействовать на это, или это всегда останется личной ответственностью каждого?