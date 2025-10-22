Александр Проханов. Москва — Пхеньян

В давние времена молодым писателем я впервые приехал в Корею и был на приёме у прародителя современной Кореи Ким Ир Сена. Крепкий, в полувоенном френче, со своей негаснущей улыбкой он подошёл ко мне, сказал несколько слов и пожал руку. Это тёплое мягкое рукопожатие таило в себе стальной сердечник Корейской революции, корейского взлёта, корейского чуда, корейской победы.

Второй раз я приехал в Корею, когда Ким Ир Сен уже лежал в саркофаге под стеклянным колпаком всё с той же негасимой улыбкой, и мимо шли нескончаемые вереницы благоговеющих корейцев, обожествивших вождя, который вывел их из рабства и повёл к светоносной победе.

Страной правил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. Если в мой первый визит корейское чудо давало свои робкие ростки, пробиваясь сквозь тусклую, усыпанную военным пеплом землю, то второй мой визит в Пхеньян радовал высотными зданиями, народом, снявшим полувоенные френчи, облачённым в нарядные одежды. Я видел заводы, сельскохозяйственные кооперативы, рабочие артели, университеты, на которых денно и нощно трудился сосредоточенный, организованный, ведомый к победе народ.

Мой третий визит в Корею состоялся тогда, когда в саркофагах под стеклянными колпаками рядом лежали отец и сын — товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, и их гигантские золотые статуи и немеркнущие золотые улыбки озаряли Пхеньян с его широкими проспектами, высотными зданиями, чудесными парками, с эмблемами, воспевавшими революцию и победу.

Мой нынешний визит в Корею был визитом в страну, создавшую термоядерное оружие, баллистические ракеты, способные долететь до Нью-Йорка, в страну, построившую удивительный, прекрасный Пхеньян, в котором красота, соразмерность, осмысленность создавали образ социалистического города, неуклонно растущего, стремящегося к своему идеалу — Городу Солнца.

Корея, которую я увидел, была страной, одолевшей чудовищные трудности, непомерное давление мира, сокрушительные удары врагов. Когда все остальные страны пали ниц перед американским исполином, трепетали под его жестокой дланью, только маленькая Корея, бесстрашная, восхитительная, оснащённая вероучением чучхе, выстояла перед этим жестоким напором, сохранила достоинство, сложилась в удивительное государство, в котором Россия в час своей беды обрела надёжного друга. А Корея, прислав под воюющий Курск свой военный контингент, пришла как военная и политическая сила на поля Европы и стала глобальной державой. Я люблю Корею, люблю корейцев, они родные, они светлые, они, как и я, боготворят красный цвет, как и я, благоговеют перед красной звездой.

