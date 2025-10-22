Александр Проханов. Москва — Пхеньян
В давние времена молодым писателем я впервые приехал в Корею и был на приёме у прародителя современной Кореи Ким Ир Сена. Крепкий, в полувоенном френче, со своей негаснущей улыбкой он подошёл ко мне, сказал несколько слов и пожал руку. Это тёплое мягкое рукопожатие таило в себе стальной сердечник Корейской революции, корейского взлёта, корейского чуда, корейской победы.
Второй раз я приехал в Корею, когда Ким Ир Сен уже лежал в саркофаге под стеклянным колпаком всё с той же негасимой улыбкой, и мимо шли нескончаемые вереницы благоговеющих корейцев, обожествивших вождя, который вывел их из рабства и повёл к светоносной победе.
Страной правил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. Если в мой первый визит корейское чудо давало свои робкие ростки, пробиваясь сквозь тусклую, усыпанную военным пеплом землю, то второй мой визит в Пхеньян радовал высотными зданиями, народом, снявшим полувоенные френчи, облачённым в нарядные одежды. Я видел заводы, сельскохозяйственные кооперативы, рабочие артели, университеты, на которых денно и нощно трудился сосредоточенный, организованный, ведомый к победе народ.
Мой третий визит в Корею состоялся тогда, когда в саркофагах под стеклянными колпаками рядом лежали отец и сын — товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, и их гигантские золотые статуи и немеркнущие золотые улыбки озаряли Пхеньян с его широкими проспектами, высотными зданиями, чудесными парками, с эмблемами, воспевавшими революцию и победу.
Мой нынешний визит в Корею был визитом в страну, создавшую термоядерное оружие, баллистические ракеты, способные долететь до Нью-Йорка, в страну, построившую удивительный, прекрасный Пхеньян, в котором красота, соразмерность, осмысленность создавали образ социалистического города, неуклонно растущего, стремящегося к своему идеалу — Городу Солнца.
Корея, которую я увидел, была страной, одолевшей чудовищные трудности, непомерное давление мира, сокрушительные удары врагов. Когда все остальные страны пали ниц перед американским исполином, трепетали под его жестокой дланью, только маленькая Корея, бесстрашная, восхитительная, оснащённая вероучением чучхе, выстояла перед этим жестоким напором, сохранила достоинство, сложилась в удивительное государство, в котором Россия в час своей беды обрела надёжного друга. А Корея, прислав под воюющий Курск свой военный контингент, пришла как военная и политическая сила на поля Европы и стала глобальной державой. Я люблю Корею, люблю корейцев, они родные, они светлые, они, как и я, боготворят красный цвет, как и я, благоговеют перед красной звездой.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи «Москва – Пхеньян» Александра Проханова:
1. Личное впечатление и историческая ретроспектива
Автор описывает свои многочисленные поездки в КНДР, начиная с молодости и первой встречи с Ким Ир Сеном. Через личную призму передается ощущение преемственности власти и истории: от Ким Ир Сена к Ким Чен Иру и далее.
2. Образ Кореи — страны-борца
Проханов последовательно подчеркивает идеи стойкости, самодостаточности и «корейского чуда», которое воплощается в экономических, технологических и социальных достижениях страны, несмотря на давление внешнего мира.
3. Культ вождей и сакрализация власти
В статье обращается внимание на создание в Северной Корее культа личности вокруг вождей — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, их физическое (саркофаги, статуи) и идеологическое присутствие.
4. Идеология чучхе как основа национальной идентичности
Автор подчеркивает значение идеологии чучхе в качестве сплочающего национального мифа, который позволил стране выстоять перед лицом иностранных угроз и давления.
5. Технологический и градостроительный прогресс
Делается акцент на современных достижениях страны: появлении баллистических ракет, термоядерного оружия, строительстве красивого и осмысленного Пхеньяна, что, по мнению автора, символизирует рост и движение к идеалу.
6. Особое отношение России и Кореи
Проханов выделяет сближение России и КНДР на фоне мирового противостояния, рассматривая Корею как союзника, который пришёл России на помощь в трудную минуту и даже оказывает влияние за пределами своего региона.
7. Личное и эмоциональное восприятие
Автор выражает глубокую симпатию к Корее, связывая свои личные идеалы с идеалами страны, восхищается её стойкостью и энергетикой.
Аналитический разбор и вывод
Проханов создает мощную и одновременно идеализированную картину Северной Кореи как символа выносливости и самобытной цивилизации, противопоставленной «жестокому напору» глобальных сил. Его взгляд — это не объективный анализ, а, скорее, литературная ода стране, пережившей травмы и нашедшей свой путь в истории, во многом благодаря культу вождей и централизованной идеологии.
С психологической точки зрения, уместно отметить аналогию между построением коллективного бессознательного (Юнг) и государственной идеологии Чучхе, где сакральные фигуры правителей становятся архетипами, обеспечивающими устойчивость общества. Здесь интересно провести параллель и с западными культами лидеров, и с религиозным почитанием святых, что отражает фундаментальную человеческую потребность в символах и опорах — даже если они далеки от реальности.
Исторически описанная динамика — пример того, как нация пробует навязанные схемы сопротивления и внутреннего единения: КНДР, несмотря на неоднозначные методы, сохранила уникальную идентичность, которая для автора олицетворяет альтернативу глобальному стандарту.
Однако здесь легко уловить и опасности идеализации: взгляд Проханова на КНДР необъективен и полон апологии, что типично для романтизации чужого, экзотического и недоступного. Это напоминает психологический механизм «своего-чужого»: идеализация чужих порядков часто идет рука об руку с разочарованием в собственных.
С практической точки зрения, повествование Проханова имеет ценность, как субъективное свидетельство эпохи и отражение культурной ностальгии. Но для объективного понимания Северной Кореи следует помнить о неполноте картины: за фасадом могут скрываться другие, менее приятные стороны жизни.
Вывод:
Статья служит примером того, как личный опыт, идеология и исторический контекст сплетаются в субъективную истину, которая важна для самого автора и близка по духу определенной аудитории. В то же время этот текст становится напоминанием: каждое отражение реальности неизбежно окрашено ценностями, мифами и личными симпатиями.
Возникает вопрос: возможно ли не просто увидеть культуру или страну своими глазами, но и выйти за пределы собственной мифологизации, сохранив любовь к всему человеческому и уважение к иной правде? Возможно ли сочетать искреннее восхищение и критическую осознанность — чтобы не стать заложником образа, а прикоснуться к истине, какой бы многослойной и противоречивой она ни была?
