Главная » Видео, Литература, Мировоззрение

Точка прицела Трамп. Кто отдал приказ? | Фёдор Лисицын

29 0
Переслано от: Книжный День

Фёдор Лисицын разбирает книгу Майлза Кэссиди о покушении на Дональда Трампа в Батлере: сухие документы, протоколы и свидетельства вместо конспирологии. Через локальную историю Пенсильвании — от попытки убийства молодого Джорджа Вашингтона до деиндустриализации и экологических катастроф — показывается социальный фон выстрелов. Автор фиксирует факты о стрелке и контексте «ржавого пояса», сопоставляет их с медиа-повесткой и не даёт готовых ответов, оставляя главный вопрос: кто отдал приказ?

Книга "Истина под прицелом. Как манипулируют СМИ":
ozon: https://www.ozon.ru/product/istina-pod-pritselom-kak-manipuliruyut-smi-2680611168/
wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/495870107/detail.aspx?targetUrl=GP

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение книга
00:57 Содержание книги
03:34 Значение книги
05:01 Исторические параллели
07:57 Исторический контекст
10:40 Джордж Вашингтон
12:59 Роль монархий
15:01 Медиа манипуляции
15:33 Сен-Пьер переговоры
16:27 Уведомление губернатора
17:05 Пеший марш
18:14 Покушение Вашингтон
19:59 Последствия покушения
20:51 Первые стычки
21:43 Покушение Трамп
23:39 История Батлера
26:08 Пенсильвания экономика
27:04 Химическое бедствие
27:51 Политическая реакция
28:44 Промышленность Батлера
30:35 Экономические последствия
32:28 Последнее предприятие
34:14 Социальная напряжённость
35:16 Чёрные рабочие
37:15 Первая мировая
37:38 Встреча Обама
38:45 Республиканцы Пенсильвания
39:17 Сланцевый газ
41:03 Стрелок тренировки
44:20 Жильё США
46:40 Регион конфликты
48:59 История культура
49:55 Итоги рецензии

#ФёдорЛисицын #МайлсКэссиди #ТочкаПрицела #ПокушениеНаТрампа #Батлер #Пенсильвания #ДональдТрамп #ДжорджВашингтон #ИсторияСША #СтальнойПояс #Деиндустриализация #Экокатастрофа #МедиаМанипуляции #Снайпинг #РецензияКниги #ПолитикаСША #РжавыйПояс #Документалистика #КнижныйДень #Delib

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. О книге и покушении на Трампа:
Обсуждается книга Мэлса Кесседи «Точка прицела: Трамп. Кто отдал приказ», посвящённая покушению на Дональда Трампа в городке Батлер, Пенсильвания. Автор не занимается конспирологией и не даёт ответа на вопрос, кто отдал приказ, а аккуратно собирает документальные свидетельства, исторические справки и переживания свидетелей, создавая достоверный перечень фактов и контекста.

2. Контексты и аналогии:
Лисицын проводит исторические параллели между современными событиями в США и событиями конца существования Советского Союза в 1980-е годы. Он видит в попытках «сделать Америку снова великой» отражение советских усилий противостоять распаду.

3. Значимость места (Батлер):
В фокусе неслучайность места покушения: Батлер – типичный средний американский город, с богатой историей, связанной сначала с промышленным расцветом, а затем с индустриальным упадком. К этому «депрессивному райцентру» за год до событий тянутся ключевые фигуры американской политики, что воспринимается как символ некой судьбоносности.

4. Социально-экономический фон:
Рассматривается деградация индустриального пояса Америки: закрытие заводов, безработица, утрата прежней «рабочей аристократии» (включая квалифицированных чернокожих рабочих – в Пенсильвании это другая Америка, нежели гетто крупных городов). Решения, принимаемые на высшем уровне (например, отмена пошлин на импорт), оказывают разрушительное влияние на местные экономики, порождая социальную напряжённость.

5. Политика и манипуляции:
Видна попытка использовать межрасовые и социальные трещины для политических целей. Подчёркивается роль СМИ в формировании общественного мнения, вплоть до того, что истина становится редким гостем в новостных потоках — всё подчинено заранее заданной повестке.

6. Исторический ракурс и судьбоносные совпадения:
Лисицын обращает внимание на множество исторических совпадений: в этой же местности чудом выжил Джордж Вашингтон (промах индейца — пуля пролетела в дюйме), как и Трамп, которому прострелили ухо. Батлер оказывается не просто географической точкой, а неким символическим «перекрёстком судеб».

7. Портрет стрелявшего — Томас Крукс:
Кратко даётся профиль стрелявшего: замкнутый, тренировавшийся почти год, но без ярко выраженной политической принадлежности; не выдвигается единого убедительного объяснения его поступка (что оставляет поле для домыслов и художественных интерпретаций).

8. Жилищная и экономическая политика:
Тема рынка жилья — рост цен из-за господдержки (25 тысяч долларов дотация — но это же и толчок к росту стоимости недвижимости), джентрификация региона. Всплывает параллель с российскими реалиями: закрытие заводов, деструктивные реформы, потеря смыслов для обывателя.

9. Наблюдения о природе истины:
Книга становится материалом не только для родителей конспирологических теорий, но и для драматургии. Лисицын подчёркивает: документальная хроника даёт куда больше пищи для размышлений, чем любые выдумки. Истина многогранна, неподвластна одной трактовке и всегда под прицелом мнений, интерпретаций, медийных манипуляций.

---

Выводы и философская рефлексия:

В этом обзоре звучит скепсис по отношению к однозначным объяснениям — как конспирологическим, так и сугубо рациональным. В центре внимания оказывается не столько событие как таковое, сколько его ткань — сочетание социального надлома, исторических параллелей, символичных совпадений и действий людей, порой иррациональных, погружённых в общую атмосферу кризиса. Истина, как говорит сам Лисицын, здесь под прицелом: она то ли недосказана, то ли намеренно замаскирована хаосом деталей, интересами разных сторон, шумом инфопространства.

Любопытна проведённая автором аналогия между развитием США и позднего СССР, между центробежными тенденциями, попытками реформ, внутренней разобщённостью элит. В этом — мысль о цикличности исторических процессов, о неумолимой логике распада там, где исчерпан предыдущий консенсус. Возможно, такие «точки прицела» — событийные и ментальные — вынуждают общество или к катастрофе, или к трансформации.

Город Батлер превращается в микромодель кризиса Запада: исчезновение точек опоры, превращение рабочего класса в маргиналов, разрушение профессиональных и социальных идентичностей. Именно на таком фоне рождаются «герои» и «антигерои» времени, а стрелок оказывается не столько персонажем, сколько симптомом эпохи.

Беседа невольно навевает вопросы: действительно ли истина — это то, что можно просто обнаружить? Или она становится заложником контекста, вырванности из привычных структур, жертвой не только манипуляций, но и простого человеческого непонимания? Как обществу удержаться от соблазна упрощать сложность, превращать трагедию или случайность в материал для очередного идеологического мифа?

Открытый вопрос:
В пространстве, насыщенном аллюзиями, совпадениями и интерпретациями, возможно ли вообще поймать истину — или наша убеждённость в её существовании сродни стрельбе вслепую, где успех скорее случайность, чем закономерность? Как научиться различать — хоть на шаг — где заканчивается честное наблюдение и начинается коллективная или личная игра в интерпретации?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/fd795e4b59f4076cf72dadde81a37c3c/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Глава союза офицеров «Альфы»: «Власть делит народ на конфликтующие лагеря» «Ответственность всегда лежит на том, кто отдает приказ»
Фёдор Лисицын | «Четвёртый рейх»: Суд над Сталиным:Кто и зачем переписывает историю Украины
Николас Мадуро: «Дональд Трамп отдал приказ меня убить»
Они делают с нами лишь то, что мы сами позволяем с собой делать
Срочная новость. Кто попался в Каире
Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?
Тайна 22 июня: второй эшелон зоговора Тухачевского
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 апреля 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru