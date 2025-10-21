Точка прицела Трамп. Кто отдал приказ? | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын разбирает книгу Майлза Кэссиди о покушении на Дональда Трампа в Батлере: сухие документы, протоколы и свидетельства вместо конспирологии. Через локальную историю Пенсильвании — от попытки убийства молодого Джорджа Вашингтона до деиндустриализации и экологических катастроф — показывается социальный фон выстрелов. Автор фиксирует факты о стрелке и контексте «ржавого пояса», сопоставляет их с медиа-повесткой и не даёт готовых ответов, оставляя главный вопрос: кто отдал приказ?
Комментарий редакции
1. О книге и покушении на Трампа:
Обсуждается книга Мэлса Кесседи «Точка прицела: Трамп. Кто отдал приказ», посвящённая покушению на Дональда Трампа в городке Батлер, Пенсильвания. Автор не занимается конспирологией и не даёт ответа на вопрос, кто отдал приказ, а аккуратно собирает документальные свидетельства, исторические справки и переживания свидетелей, создавая достоверный перечень фактов и контекста.
2. Контексты и аналогии:
Лисицын проводит исторические параллели между современными событиями в США и событиями конца существования Советского Союза в 1980-е годы. Он видит в попытках «сделать Америку снова великой» отражение советских усилий противостоять распаду.
3. Значимость места (Батлер):
В фокусе неслучайность места покушения: Батлер – типичный средний американский город, с богатой историей, связанной сначала с промышленным расцветом, а затем с индустриальным упадком. К этому «депрессивному райцентру» за год до событий тянутся ключевые фигуры американской политики, что воспринимается как символ некой судьбоносности.
4. Социально-экономический фон:
Рассматривается деградация индустриального пояса Америки: закрытие заводов, безработица, утрата прежней «рабочей аристократии» (включая квалифицированных чернокожих рабочих – в Пенсильвании это другая Америка, нежели гетто крупных городов). Решения, принимаемые на высшем уровне (например, отмена пошлин на импорт), оказывают разрушительное влияние на местные экономики, порождая социальную напряжённость.
5. Политика и манипуляции:
Видна попытка использовать межрасовые и социальные трещины для политических целей. Подчёркивается роль СМИ в формировании общественного мнения, вплоть до того, что истина становится редким гостем в новостных потоках — всё подчинено заранее заданной повестке.
6. Исторический ракурс и судьбоносные совпадения:
Лисицын обращает внимание на множество исторических совпадений: в этой же местности чудом выжил Джордж Вашингтон (промах индейца — пуля пролетела в дюйме), как и Трамп, которому прострелили ухо. Батлер оказывается не просто географической точкой, а неким символическим «перекрёстком судеб».
7. Портрет стрелявшего — Томас Крукс:
Кратко даётся профиль стрелявшего: замкнутый, тренировавшийся почти год, но без ярко выраженной политической принадлежности; не выдвигается единого убедительного объяснения его поступка (что оставляет поле для домыслов и художественных интерпретаций).
8. Жилищная и экономическая политика:
Тема рынка жилья — рост цен из-за господдержки (25 тысяч долларов дотация — но это же и толчок к росту стоимости недвижимости), джентрификация региона. Всплывает параллель с российскими реалиями: закрытие заводов, деструктивные реформы, потеря смыслов для обывателя.
9. Наблюдения о природе истины:
Книга становится материалом не только для родителей конспирологических теорий, но и для драматургии. Лисицын подчёркивает: документальная хроника даёт куда больше пищи для размышлений, чем любые выдумки. Истина многогранна, неподвластна одной трактовке и всегда под прицелом мнений, интерпретаций, медийных манипуляций.
Выводы и философская рефлексия:
В этом обзоре звучит скепсис по отношению к однозначным объяснениям — как конспирологическим, так и сугубо рациональным. В центре внимания оказывается не столько событие как таковое, сколько его ткань — сочетание социального надлома, исторических параллелей, символичных совпадений и действий людей, порой иррациональных, погружённых в общую атмосферу кризиса. Истина, как говорит сам Лисицын, здесь под прицелом: она то ли недосказана, то ли намеренно замаскирована хаосом деталей, интересами разных сторон, шумом инфопространства.
Любопытна проведённая автором аналогия между развитием США и позднего СССР, между центробежными тенденциями, попытками реформ, внутренней разобщённостью элит. В этом — мысль о цикличности исторических процессов, о неумолимой логике распада там, где исчерпан предыдущий консенсус. Возможно, такие «точки прицела» — событийные и ментальные — вынуждают общество или к катастрофе, или к трансформации.
Город Батлер превращается в микромодель кризиса Запада: исчезновение точек опоры, превращение рабочего класса в маргиналов, разрушение профессиональных и социальных идентичностей. Именно на таком фоне рождаются «герои» и «антигерои» времени, а стрелок оказывается не столько персонажем, сколько симптомом эпохи.
Беседа невольно навевает вопросы: действительно ли истина — это то, что можно просто обнаружить? Или она становится заложником контекста, вырванности из привычных структур, жертвой не только манипуляций, но и простого человеческого непонимания? Как обществу удержаться от соблазна упрощать сложность, превращать трагедию или случайность в материал для очередного идеологического мифа?
Открытый вопрос:
В пространстве, насыщенном аллюзиями, совпадениями и интерпретациями, возможно ли вообще поймать истину — или наша убеждённость в её существовании сродни стрельбе вслепую, где успех скорее случайность, чем закономерность? Как научиться различать — хоть на шаг — где заканчивается честное наблюдение и начинается коллективная или личная игра в интерпретации?