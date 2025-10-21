Памяти Сергея Георгиевича Кара-Мурзы
Умер Сергей Георгиевич Кара-Мурза – социолог, философ, публицист. Предлагаем вниманию зрителей фрагмент беседы с Сергеем Георгиевичем, записанный несколько лет назад в студии канала «День» и посвященный сути Октябрьской революции.
Комментарий редакции
1. Значение трудов Сергея Георгиевича Кара-Мурзы:
Его книги, такие как «Советская цивилизация» и «Манипуляция сознанием», стали откликом и альтернативой массовому антисоветскому дискурсу 1990–2000-х годов. Его работы считаются фундаментальными для понимания советской истории, народного сознания и механизмов манипуляции в обществе.
2. Особое место советской цивилизации:
Акцентируется ценность советского опыта и необходимость создания исследовательских институтов для глубокого осмысления советского наследия на базе трудов Кара-Мурзы.
3. Суть Октябрьской революции:
В дискуссии подчеркивается, что мировоззренческая основа революции была не столько марксистской, сколько уходящей корнями в крестьянский, общинный коммунизм — традиции взаимопомощи, коллективизма и справедливости, характерные для российской деревни.
4. Партийные различия:
Меньшевики, эсеры, кадеты, представители либерального и ортодоксального марксистского лагеря придерживались европейских моделей и верили в последовательный переход к капитализму как условию для социалистической революции — по рецептам Маркса. Однако они не уловили глубинный социальный запрос и потенциал российского крестьянства.
5. Большевики и их уникальность:
Большевики смогли интуитивно или сознательно встроить в свою стратегию и идеологию ценности древнего крестьянского коммунизма, объединив их с гуманистическим и рационалистским пафосом научного социализма из марксизма. Это соединило модернизационный импульс с народной почвой, позволив революции стать массовой и эффективной.
6. Исторический выбор:
Главная инновация большевиков заключалась в том, что они не просто заимствовали западные идеологии, а соединили их с российскими традициями, создав своеобразный гибрид — уникальный путь развития страны.
Выводы и рефлексия:
Видео актуализирует важнейший для историко-философского мышления вопрос: что определяет успех или неуспех социальных изменений — догматическое следование идеологии или гибкое, внимательное отношение к историческим, культурным и социальным особенностям страны? Кара-Мурза выступает против идеализации западных моделей и подчеркивает, что истина социального преобразования всегда ситуативна, прорастает из почвы народа, его нужд, коллективного бессознательного. Большевики оказались успешны, потому что поняли этот глубинный запрос, а не потому, что были самыми последовательными марксистами.
Если провести параллели с современностью (и с наукой), можно увидеть, что и в других областях — будь то программирование, создание алгоритмов, реформирование институтов — слепое копирование чужих моделей часто оказывается ошибочным. Истинная инновация рождается в точке сопряжения традиционного и нового, когда внешние идеи интегрируются с локальным опытом и запросами.
Наконец, в духе гуманного подхода Кара-Мурзы, огромную роль играют эмпатия, внимание к реальным потребностям людей, а не только к теоретической чистоте или политическим лозунгам. История — это не только борьба идей; это поиск баланса между наследием и переменой, между коллективным и индивидуальным, традиционным и модерновым.
Открытый вопрос для размышления:
Где проходит граница между уважением к национальной и культурной "почве" — и слепым консерватизмом, мешающим развитию? Может ли общество избежать ловушки идеализации прошлого и всё же использовать его потенциал для настоящего и будущего?
Светлая память Сергею Георгиевичу. Кроме названных в статье книг интересны его “Потерянный разум”, “Евреи, диссиденты и еврокоммунизм”, “Гражданская война в России”. Умел раскрыть проблему в разных сторон.
Настоящий учёный и гражданин.