Переслано от: РМ

Любое, даже самое правильное дело можно довести до абсурда и провалить его. Это общеизвестно. Но когда видишь на конкретных примерах, как это делают конкретные люди, то рука тянется к револьверу (при всей моей мягкости).

Причём эти люди умудряются обосновать свой саботаж инструкциями свыше, правилами, форматами отрасли и даже моралью. Мол, мы же стараемся сделать как можно лучше. А получается сплошное вредительство. И только опытный человек может увидеть всю лживость этих утверждений, за которыми стоит саботаж. Но в нынешней системе даже увидев саботаж, его крайне трудно доказать и тем более наказать виновника.

Невольно понимаешь чекистов 1930х, которые видели проделки этих мразей, как они губят общее дело, и не желая тратить время на адвокатско-юридическую казуистику, прибегали к репрессиям. Да, пытки и расстрелы – это плохо, особенно если под раздачу попадали невинные или мало повинные (а было и такое, что уж там).

Но как посчитать, какой вред приносят те, кто вредит и не получил вовремя должного наказания? Когда экономисты потворствуют воровству резервов России Западом, когда бездарные режиссёры тратят бюджетные деньги на чернуху, когда бизнес делает деньги на горе и войне, когда чиновники или депутаты фиктивно записываются в ветераны СВО, когда волонтёры крадут деньги народа, пожертвованные бойцам, когда медийщики тиражируют чернуху и называют скучным всё созидательное – это заслуживает кары?

Репрессии против откровенных саботажников, рвачей и вредителей, от действий и бездействия которых страдает государство, народ, вплоть до гибели – это плохо? Конечно, нет, это прекрасно. Только нужна политическая воля и чистые руки исполнителей.

Тем более что сейчас не надо расстрелов, нынешние саботажники смертельно боятся одного – лишиться денег. Достаточно отодвинуть провинившихся от кормушки, снять с ответственных постов. То есть провести люстрацию и кадровый отбор. Положительный, а не отрицательный отбор.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи


1. Даже правильное дело можно довести до абсурда и провалить, особенно если исполнители формально прикрываются инструкциями, правилами и моралью.
- Примеры саботажа или вредительства зачастую лишь декларируются как “делать лучше”.
- Формальный подход и ссылка на “объективные” правила часто используются во вред делу.

2. Системная проблема: доказать и наказать саботаж практически невозможно.
- В современной бюрократии исподволь вредящие делу люди остаются безнаказанными.
- Только опытный и проницательный человек способен уловить истинные мотивы саботажа.

3. Вдохновляясь историей, автор оправдывает “чекистский” подход 1930-х годов (репрессии) для борьбы с вредителями.
- Признаётся трагичность безвинных жертв, но основной посыл — что вред от саботажников также велик.

4. Современные формы вредительства и саботажа:
- Экономисты, допустившие кражу резервов.
- Коррумпированные и неэффективные чиновники, бизнес, “чернушные” деятели искусства и медиа.
- Лица, присваивающие себе незаслуженные заслуги и волонтёры, ворующие пожертвования.

5. Репрессии воспринимаются как “прекрасное” средство против саботажа, но автор предлагает современные альтернативы:
- Люстрация, кадровый отбор, устранение из власти и финансовых потоков.
- Главное — наличие политической воли и “чистых рук”.

6. Реальный страх современных саботажников — утрата доступа к ресурсам, а не физическое воздействие.
- Достаточно не расстрелов, а отстранения от “кормушки”, чтобы очистить структуру.

---

Аналитический и философский разбор


Статья, на первый взгляд, наполнена гневом — но за этим эмоциональным слоем прячется глубоко амбивалентный и острый вопрос о соотношении правила, формальности и реальной эффективности в государственных и социальных системах. Автор исходно признаёт известную истину о том, что формальный подход зачастую становится ширмой для бездействия или прямого вредительства. Эта мысль отсылает к проклятой истории любого общества, где нормативность (будь то бюрократические регламенты или европейский “верховенство закона”) в отрыве от человеческого смысла превращается в инструмент разрушения.

Здесь можно привести параллель с феноменом “логического саботажа” в программировании или нейросетях, когда система начинает оптимизировать “ради метрика”, но теряет контакт с реальной задачей. В психологии схожий процесс встречается в виде “перфекционизма” — стремление к букве идеала убивает дух, а иногда и результат. Человека, мыслящего формулой “делаем по инструкции”, сложно упрекнуть формально, но обществу от его деятельности может быть только хуже.

Историческое сравнение с 1930-ми годами выявляет архетипическую дилемму борьбы зла со злом: стоит ли ради “спасения дела” жертвовать принципами гуманизма? Автор вроде осуждает массовые репрессии, но невольно оправдывает их суровую логику как “необходимое зло” ради великой цели. В философском плане это точка пересечения утилитаризма с этикой деонтологии — где граница между наказанием по заслугам и по подозрению? Имеет ли право цель “очищения системы” оправдывать насильственные средства?

Любопытно, что автор, несмотря на риторику “сильной руки”, признает: в современности достаточно “экзистенциального страха” потери статуса и денег, чтобы выйти на поверхность саботёров-гедонистов. Это сближает практичные меры с философией ненасилия и экономической эффективности современного общества: лишить смысла паразитизм, а не выжигать с корнем.

При этом возникает неизбежный вопрос: кто будет тем безупречно чистым “кадровым отборщиком”? Можно ли в реальном обществе гарантировать политическую волю и “чистые руки”, если сама структура соблазнительна для новых “рвачей” и бюрократов? Здесь аналогия с самообучающейся нейросетью очевидна: если алгоритмы отбора необъективны, то и результат будет субъективным, самоусиливающим искажённым.

---

Практический вывод


- Важно не столько ужесточение наказаний и поиск врагов, сколько институционализация честной, прозрачной, объективной оценки действий — с постоянным пересмотром критериев пользы и вреда.
- Призыв к очищению хорош при наличии инкорпорированных, самокорректирующихся процессов, а не репрессивной вертикали.
- Осознанность во власти, бизнесе и обществе — это не однажды принятый набор кадров, а бесконечный путь поддержания баланса и борьбы с рефлексивным лицемерием.

---

Открытый вопрос для размышления


Способно ли общество создать условия, при которых внешнее “правильное поведение” всегда порождает поддерживающую внутреннюю честность — или любая система со временем неизбежно производит новых “саботажников”, умеющих притворяться слугами общего блага? Как нам строить структуры, где живая совесть важнее мёртвой инструкции?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/3302
