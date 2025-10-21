Любое, даже самое правильное дело можно довести до абсурда и провалить его. Это общеизвестно. Но когда видишь на конкретных примерах, как это делают конкретные люди, то рука тянется к револьверу (при всей моей мягкости).

Причём эти люди умудряются обосновать свой саботаж инструкциями свыше, правилами, форматами отрасли и даже моралью. Мол, мы же стараемся сделать как можно лучше. А получается сплошное вредительство. И только опытный человек может увидеть всю лживость этих утверждений, за которыми стоит саботаж. Но в нынешней системе даже увидев саботаж, его крайне трудно доказать и тем более наказать виновника.

Невольно понимаешь чекистов 1930х, которые видели проделки этих мразей, как они губят общее дело, и не желая тратить время на адвокатско-юридическую казуистику, прибегали к репрессиям. Да, пытки и расстрелы – это плохо, особенно если под раздачу попадали невинные или мало повинные (а было и такое, что уж там).

Но как посчитать, какой вред приносят те, кто вредит и не получил вовремя должного наказания? Когда экономисты потворствуют воровству резервов России Западом, когда бездарные режиссёры тратят бюджетные деньги на чернуху, когда бизнес делает деньги на горе и войне, когда чиновники или депутаты фиктивно записываются в ветераны СВО, когда волонтёры крадут деньги народа, пожертвованные бойцам, когда медийщики тиражируют чернуху и называют скучным всё созидательное – это заслуживает кары?

Репрессии против откровенных саботажников, рвачей и вредителей, от действий и бездействия которых страдает государство, народ, вплоть до гибели – это плохо? Конечно, нет, это прекрасно. Только нужна политическая воля и чистые руки исполнителей.

Тем более что сейчас не надо расстрелов, нынешние саботажники смертельно боятся одного – лишиться денег. Достаточно отодвинуть провинившихся от кормушки, снять с ответственных постов. То есть провести люстрацию и кадровый отбор. Положительный, а не отрицательный отбор.